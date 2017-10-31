В Петербурге открылся крупнейший в Европе Музей железных дорог

Музейный комплекс занимает площадь порядка 57 тысяч квадратных метров. Он состоит как из исторических зданий, так и из новых построек. На фото: сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система ТМ-3-12 с орудиями от затонувшего в 1916 году линкора "Императрица Мария Федоровна".