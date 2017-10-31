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В Петербурге открылся крупнейший в Европе Музей железных дорог

13:0831.10.2017
(обновлено: 13:09 31.10.2017)
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Паровозы, представленные в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Скульптура дежурной по переезду, представленная в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербург
Железнодорожная артиллерийская система ТМ-3-12 с орудиями от затонувшего линкора Императрица Мария Федоровна на уличной экспозиции Музея российских железных дорог в Санкт-Петербурге
Советский электровоз постоянного тока ВЛ-23-001, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Скульптура диспетчера, представленная в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербург
Пассажирский паровоз С-68, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Посетители у тренажера машиниста тепловоза, представленного в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Посетители во время осмотра экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Паровоз ТЭ-6769 , представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Грузовой паровоз СО17-2413, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Санитарный поезд времен Великой Отечественной войны, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Тепловоз с электрической передачей ТЭ5-20-О32, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Посетители у интерактивного табло Стрелки времени на церемонии открытия Музея российских железных дорог в Санкт-Петербург
Паровоз СО17-2286, представленный на уличной экспозиции у здания Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Интерьер одного из вагонов, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Разрезной макет на базе действующего товарного паровоза ЭР-791-81, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
Танк-паровоз ТТ-1770, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге. 30 октября 2017
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМузей российских железных дорог открылся на территории исторического корпуса локомотивного депо бывшей Балтийской железной дороги.Паровозы, представленные в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Музей российских железных дорог открылся на территории исторического корпуса локомотивного депо бывшей Балтийской железной дороги.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОткрытие музея было приурочено к юбилейной дате: 30 октября 1837 года из Санкт-Петербурга в Царское село прошел первый в стране пассажирский поезд. Именно этот день положил начало железнодорожному сообщению в стране.Скульптура дежурной по переезду, представленная в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Открытие музея было приурочено к юбилейной дате: 30 октября 1837 года из Санкт-Петербурга в Царское село прошел первый в стране пассажирский поезд. Именно этот день положил начало железнодорожному сообщению в стране.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМузейный комплекс занимает площадь порядка 57 тысяч квадратных метров. Он состоит как из исторических зданий, так и из новых построек. На фото: сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система ТМ-3-12 с орудиями от затонувшего в 1916 году линкора "Императрица Мария Федоровна".Железнодорожная артиллерийская система ТМ-3-12 с орудиями от затонувшего линкора Императрица Мария Федоровна на уличной экспозиции Музея российских железных дорог в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Музейный комплекс занимает площадь порядка 57 тысяч квадратных метров. Он состоит как из исторических зданий, так и из новых построек. На фото: сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система ТМ-3-12 с орудиями от затонувшего в 1916 году линкора "Императрица Мария Федоровна".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОснову коллекции музея составляют 28 тысяч экспонатов и более ста единиц подвижного состава. На фото: советский электровоз постоянного тока ВЛ-23-001.Советский электровоз постоянного тока ВЛ-23-001, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Основу коллекции музея составляют 28 тысяч экспонатов и более ста единиц подвижного состава. На фото: советский электровоз постоянного тока ВЛ-23-001.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПосетители выставки смогут осмотреть локомотивы, вагоны и специальную технику на железнодорожном ходу.Скульптура диспетчера, представленная в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Посетители выставки смогут осмотреть локомотивы, вагоны и специальную технику на железнодорожном ходу.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНекоторые из образцов экспозиции музея сохранились в одном экземпляре. Например, в музее можно увидеть единственный уцелевший в мире паровоз серии С - паровоз С-68 (на фото).Пассажирский паровоз С-68, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Некоторые из образцов экспозиции музея сохранились в одном экземпляре. Например, в музее можно увидеть единственный уцелевший в мире паровоз серии С - паровоз С-68 (на фото).
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПосетители музея у тренажера машиниста тепловоза.Посетители у тренажера машиниста тепловоза, представленного в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Посетители музея у тренажера машиниста тепловоза.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЭкспозиция музея выстроена в соответствии с хронологией, благодаря чему посетители смогут проследить этапы развития железнодорожного транспорта с момента его зарождения и до сегодняшнего дня.Посетители во время осмотра экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Экспозиция музея выстроена в соответствии с хронологией, благодаря чему посетители смогут проследить этапы развития железнодорожного транспорта с момента его зарождения и до сегодняшнего дня.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПаровоз ТЭ-6769, представленный в экспозиции музея.Паровоз ТЭ-6769 , представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Паровоз ТЭ-6769, представленный в экспозиции музея.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГрузовой паровоз СО17-2413 в Музее российских железных дорог.Грузовой паровоз СО17-2413, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Грузовой паровоз СО17-2413 в Музее российских железных дорог.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСанитарный поезд времен Великой Отечественной войны, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог.Санитарный поезд времен Великой Отечественной войны, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Санитарный поезд времен Великой Отечественной войны, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкТепловоз с электрической передачей ТЭ5-20-О32.Тепловоз с электрической передачей ТЭ5-20-О32, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Тепловоз с электрической передачей ТЭ5-20-О32.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа территории музейного комплекса представлены 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций. На фото: посетители у интерактивного табло "Стрелки времени".Посетители у интерактивного табло Стрелки времени на церемонии открытия Музея российских железных дорог в Санкт-Петербург
© РИА Новости / Алексей Даничев
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На территории музейного комплекса представлены 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций. На фото: посетители у интерактивного табло "Стрелки времени".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудники музея разработали для посетителей шесть тематических маршрутов, в том числе и программы для детей. На фото: паровоз СО17-2286.Паровоз СО17-2286, представленный на уличной экспозиции у здания Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Сотрудники музея разработали для посетителей шесть тематических маршрутов, в том числе и программы для детей. На фото: паровоз СО17-2286.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкИнтерьер дореволюционного служебного вагона, который курсировал в составе по Китайско-Восточной железной дороге.Интерьер одного из вагонов, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Интерьер дореволюционного служебного вагона, который курсировал в составе по Китайско-Восточной железной дороге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПервый в истории России разрезной макет, построенный на базе действующего товарного паровоза — Эр-791-81.Разрезной макет на базе действующего товарного паровоза ЭР-791-81, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Первый в истории России разрезной макет, построенный на базе действующего товарного паровоза — Эр-791-81.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМузейный комплекс откроется для широкой публики 1 ноября. До конца года вход в музей будет бесплатным, а с 1 января стоимость билетов составит от 50 до 300 рублей для разных категорий граждан. На фото: танк-паровоз ТТ-1770 1913 года выпуска.Танк-паровоз ТТ-1770, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-Петербурге. 30 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Музейный комплекс откроется для широкой публики 1 ноября. До конца года вход в музей будет бесплатным, а с 1 января стоимость билетов составит от 50 до 300 рублей для разных категорий граждан. На фото: танк-паровоз ТТ-1770 1913 года выпуска.
Паровоз СО17-2286, представленный на уличной экспозиции у здания Музея российских железных дорог, открывшегося в Санкт-ПетербургеВ Петербурге открылся крупнейший в Европе Музей железных дорог13:0831.10.2017
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Музей российских железных дорог открылся в Санкт-Петербурге в день 180-летия с начала железнодорожного сообщения в стране. Экспонаты музейного комплекса — в фотоленте Ria.ru.

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