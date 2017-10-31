Музей российских железных дорог открылся в Санкт-Петербурге в день 180-летия с начала железнодорожного сообщения в стране. Экспонаты музейного комплекса — в фотоленте Ria.ru.
В Петербурге открылся крупнейший в Европе Музей железных дорог
13:0831.10.2017
(обновлено: 13:09 31.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМузей российских железных дорог открылся на территории исторического корпуса локомотивного депо бывшей Балтийской железной дороги.
Музей российских железных дорог открылся на территории исторического корпуса локомотивного депо бывшей Балтийской железной дороги.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОткрытие музея было приурочено к юбилейной дате: 30 октября 1837 года из Санкт-Петербурга в Царское село прошел первый в стране пассажирский поезд. Именно этот день положил начало железнодорожному сообщению в стране.
Открытие музея было приурочено к юбилейной дате: 30 октября 1837 года из Санкт-Петербурга в Царское село прошел первый в стране пассажирский поезд. Именно этот день положил начало железнодорожному сообщению в стране.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМузейный комплекс занимает площадь порядка 57 тысяч квадратных метров. Он состоит как из исторических зданий, так и из новых построек. На фото: сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система ТМ-3-12 с орудиями от затонувшего в 1916 году линкора "Императрица Мария Федоровна".
Музейный комплекс занимает площадь порядка 57 тысяч квадратных метров. Он состоит как из исторических зданий, так и из новых построек. На фото: сверхтяжелая железнодорожная артиллерийская система ТМ-3-12 с орудиями от затонувшего в 1916 году линкора "Императрица Мария Федоровна".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкОснову коллекции музея составляют 28 тысяч экспонатов и более ста единиц подвижного состава. На фото: советский электровоз постоянного тока ВЛ-23-001.
Основу коллекции музея составляют 28 тысяч экспонатов и более ста единиц подвижного состава. На фото: советский электровоз постоянного тока ВЛ-23-001.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПосетители выставки смогут осмотреть локомотивы, вагоны и специальную технику на железнодорожном ходу.
Посетители выставки смогут осмотреть локомотивы, вагоны и специальную технику на железнодорожном ходу.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНекоторые из образцов экспозиции музея сохранились в одном экземпляре. Например, в музее можно увидеть единственный уцелевший в мире паровоз серии С - паровоз С-68 (на фото).
Некоторые из образцов экспозиции музея сохранились в одном экземпляре. Например, в музее можно увидеть единственный уцелевший в мире паровоз серии С - паровоз С-68 (на фото).
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкЭкспозиция музея выстроена в соответствии с хронологией, благодаря чему посетители смогут проследить этапы развития железнодорожного транспорта с момента его зарождения и до сегодняшнего дня.
Экспозиция музея выстроена в соответствии с хронологией, благодаря чему посетители смогут проследить этапы развития железнодорожного транспорта с момента его зарождения и до сегодняшнего дня.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПаровоз ТЭ-6769, представленный в экспозиции музея.
Паровоз ТЭ-6769, представленный в экспозиции музея.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкГрузовой паровоз СО17-2413 в Музее российских железных дорог.
Грузовой паровоз СО17-2413 в Музее российских железных дорог.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСанитарный поезд времен Великой Отечественной войны, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог.
Санитарный поезд времен Великой Отечественной войны, представленный в экспозиции Музея российских железных дорог.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкНа территории музейного комплекса представлены 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций. На фото: посетители у интерактивного табло "Стрелки времени".
На территории музейного комплекса представлены 38 интерактивных и мультимедийных инсталляций. На фото: посетители у интерактивного табло "Стрелки времени".
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСотрудники музея разработали для посетителей шесть тематических маршрутов, в том числе и программы для детей. На фото: паровоз СО17-2286.
Сотрудники музея разработали для посетителей шесть тематических маршрутов, в том числе и программы для детей. На фото: паровоз СО17-2286.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкИнтерьер дореволюционного служебного вагона, который курсировал в составе по Китайско-Восточной железной дороге.
Интерьер дореволюционного служебного вагона, который курсировал в составе по Китайско-Восточной железной дороге.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПервый в истории России разрезной макет, построенный на базе действующего товарного паровоза — Эр-791-81.
Первый в истории России разрезной макет, построенный на базе действующего товарного паровоза — Эр-791-81.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкМузейный комплекс откроется для широкой публики 1 ноября. До конца года вход в музей будет бесплатным, а с 1 января стоимость билетов составит от 50 до 300 рублей для разных категорий граждан. На фото: танк-паровоз ТТ-1770 1913 года выпуска.
Музейный комплекс откроется для широкой публики 1 ноября. До конца года вход в музей будет бесплатным, а с 1 января стоимость билетов составит от 50 до 300 рублей для разных категорий граждан. На фото: танк-паровоз ТТ-1770 1913 года выпуска.
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