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Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2017 года

11:0031.10.2017
(обновлено: 11:03 31.10.2017)
0190
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи
Театрализованное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи
Военнослужащие Вооруженных сил России во время международных российско-индийских межвидовых учений Индра – 2017 на полигоне Сергеевский в Приморском крае
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте
Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
Девушка из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Спартак (Москва) и ХК СКА (Санкт-Петербург)
Вольер с гусями на ярмарке Праздник урожая в Хабаровске
Учебные стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Палаш во время учений Каспийской флотилии. 10 октября 2017
Мортеза Пуралиганджи, Алексей Миранчук и Саид Эззатоллахи в товарищеском матче по футболу между сборными командами России и Ирана
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23
Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Королевская верблюжья ферма в Бахрейне
Автомобили ГАЗ-21 Волга во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона. 15 октября 2017
Мария Шарапова в матче 1-го круга одиночного разряда среди женщин на турнире ВТБ Кубка Кремля
Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне
Турбаза Снежный барс на реке Большой Казыр в Хакасии
Модели на показе новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
Участники благотворительного Супергеройского забега в московском парке Сокольники
Военнослужащий Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время десантирования в ходе тактических учений в Приморье
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Елена Радионова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра Горный в Новосибирской области
Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
Артисты в сцене из ледового спектакля Ильи Авербуха Ромео и Джульетта в Москве
Дебютантки перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Посетители в национальном парке Кисловодский
Участница группы Винтаж Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России. 25 октября 2017
Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка
Установка броневика Враг капитала в Большом дворе Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку независимости региона.Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости. 27 октября 2017
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку независимости региона.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.Президент РФ Владимир Путин и президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов во время встречи
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатрализованное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.Театрализованное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце Большой в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Театрализованное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра–2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.Военнослужащие Вооруженных сил России во время международных российско-индийских межвидовых учений Индра – 2017 на полигоне Сергеевский в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Международные российско-индийские межвидовые учения "Индра–2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте.Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки моста через Керченский пролив.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Установка автодорожной арки моста через Керченский пролив.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДевушка из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК СКА (Санкт-Петербург).Девушка из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК Спартак (Москва) и ХК СКА (Санкт-Петербург)
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Девушка из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК СКА (Санкт-Петербург).
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВольер с гусями на ярмарке "Праздник урожая" в Хабаровске.Вольер с гусями на ярмарке Праздник урожая в Хабаровске
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Вольер с гусями на ярмарке "Праздник урожая" в Хабаровске.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУчебные стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.Учебные стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса Палаш во время учений Каспийской флотилии. 10 октября 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Учебные стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИгровой момент товарищеского матча по футболу между сборными командами России и Ирана. Слева направо: Мортеза Пуралиганджи (Иран), Алексей Миранчук (Россия) и Саид Эззатоллахи (Иран).Мортеза Пуралиганджи, Алексей Миранчук и Саид Эззатоллахи в товарищеском матче по футболу между сборными командами России и Ирана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игровой момент товарищеского матча по футболу между сборными командами России и Ирана. Слева направо: Мортеза Пуралиганджи (Иран), Алексей Миранчук (Россия) и Саид Эззатоллахи (Иран).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи.Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Показ новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкКоролевская верблюжья ферма в Бахрейне.Королевская верблюжья ферма в Бахрейне
© РИА Новости / Александр Мельников
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Королевская верблюжья ферма в Бахрейне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобили ГАЗ-21 "Волга" во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона.Автомобили ГАЗ-21 Волга во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона. 15 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобили ГАЗ-21 "Волга" во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссиянка Мария Шарапова играет в матче 1-го круга на турнире "ВТБ Кубка Кремля" против Магдалены Рыбариковой (Словакия).Мария Шарапова в матче 1-го круга одиночного разряда среди женщин на турнире ВТБ Кубка Кремля
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Россиянка Мария Шарапова играет в матче 1-го круга на турнире "ВТБ Кубка Кремля" против Магдалены Рыбариковой (Словакия).
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Участники акции протеста у здания Верховной рады в Киеве.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПосетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне
© РИА Новости / Александр Мельников
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Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТурбаза "Снежный барс" на реке Большой Казыр в Хакасии.Турбаза Снежный барс на реке Большой Казыр в Хакасии
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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Турбаза "Снежный барс" на реке Большой Казыр в Хакасии.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже.Модели на показе новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Показ новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники благотворительного "Супергеройского забега" в московском парке Сокольники.Участники благотворительного Супергеройского забега в московском парке Сокольники
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Участники благотворительного "Супергеройского забега" в московском парке Сокольники.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащий Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время десантирования в ходе тактических учений в Приморье.Военнослужащий Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время десантирования в ходе тактических учений в Приморье
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащий Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время десантирования в ходе тактических учений в Приморье.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Кремле.Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Кремле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Елена Радионова исполняет произвольную программу на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.Елена Радионова (Россия) выступает в произвольной программе женского одиночного катания на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
Перейти в фотобанк
Россиянка Елена Радионова исполняет произвольную программу на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии на базе учебного центра Горный в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПраздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Россия Владимир Путин и президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер (второй слева) во время встречи в Москве.Президент РФ Владимир Путин и федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Россия Владимир Путин и президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер (второй слева) во время встречи в Москве.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАртисты во время ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".Артисты в сцене из ледового спектакля Ильи Авербуха Ромео и Джульетта в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Артисты во время ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастницы Бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома Союзов в Москве.Дебютантки перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Участницы Бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПосетители гуляют в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае.Посетители в национальном парке Кисловодский
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Посетители гуляют в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России.Участница группы Винтаж Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России. 25 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДетеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка.Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУстановка броневика "Враг капитала" в Большом дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, где он стал экспонатом выставки "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917".Установка броневика Враг капитала в Большом дворе Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Установка броневика "Враг капитала" в Большом дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, где он стал экспонатом выставки "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917".
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