Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники минувшего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
Лучшие фото РИА Новости, октябрь 2017 года
11:0031.10.2017
(обновлено: 11:03 31.10.2017)
01900
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку независимости региона.
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку независимости региона.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи поздравил российского коллегу Владимира Путина с днем рождения и подарил ему щенка алабая.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкТеатрализованное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Театрализованное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМеждународные российско-индийские межвидовые учения "Индра–2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
Международные российско-индийские межвидовые учения "Индра–2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки моста через Керченский пролив.
Установка автодорожной арки моста через Керченский пролив.
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкДевушка из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК СКА (Санкт-Петербург).
Девушка из группы поддержки во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги между ХК "Спартак" (Москва) и ХК СКА (Санкт-Петербург).
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВольер с гусями на ярмарке "Праздник урожая" в Хабаровске.
Вольер с гусями на ярмарке "Праздник урожая" в Хабаровске.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкУчебные стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
Учебные стрельбы из зенитного ракетно-артиллерийского комплекса "Палаш" во время итоговых учений корабельных группировок Каспийской флотилии.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИгровой момент товарищеского матча по футболу между сборными командами России и Ирана. Слева направо: Мортеза Пуралиганджи (Иран), Алексей Миранчук (Россия) и Саид Эззатоллахи (Иран).
Игровой момент товарищеского матча по футболу между сборными командами России и Ирана. Слева направо: Мортеза Пуралиганджи (Иран), Алексей Миранчук (Россия) и Саид Эззатоллахи (Иран).
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСпортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.
Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи.
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Олимпийском парке в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
Показ новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале "Манеж" в Москве.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАвтомобили ГАЗ-21 "Волга" во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона.
Автомобили ГАЗ-21 "Волга" во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкРоссиянка Мария Шарапова играет в матче 1-го круга на турнире "ВТБ Кубка Кремля" против Магдалены Рыбариковой (Словакия).
Россиянка Мария Шарапова играет в матче 1-го круга на турнире "ВТБ Кубка Кремля" против Магдалены Рыбариковой (Словакия).
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПосетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.
Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.
© РИА Новости / Владимир ВяткинПерейти в фотобанкТурбаза "Снежный барс" на реке Большой Казыр в Хакасии.
Турбаза "Снежный барс" на реке Большой Казыр в Хакасии.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже.
Показ новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже.
© РИА Новости / Евгений ОдиноковПерейти в фотобанкУчастники благотворительного "Супергеройского забега" в московском парке Сокольники.
Участники благотворительного "Супергеройского забега" в московском парке Сокольники.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВоеннослужащий Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время десантирования в ходе тактических учений в Приморье.
Военнослужащий Уссурийского соединения Воздушно-десантных войск во время десантирования в ходе тактических учений в Приморье.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Кремле.
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Кремле.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Участницы XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Елена Радионова исполняет произвольную программу на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Россиянка Елена Радионова исполняет произвольную программу на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПраздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.
Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент Россия Владимир Путин и президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер (второй слева) во время встречи в Москве.
Президент Россия Владимир Путин и президент Федеративной республики Германия Франк-Вальтер Штайнмайер (второй слева) во время встречи в Москве.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкАртисты во время ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".
Артисты во время ледового спектакля Ильи Авербуха "Ромео и Джульетта".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастницы Бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
Участницы Бала дебютанток журнала Tatler в Колонном зале Дома Союзов в Москве.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПосетители гуляют в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае.
Посетители гуляют в национальном парке "Кисловодский" в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России.
Участница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкДетеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка.
Детеныш гималайского медведя в вольере Приморского сафари-парка.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУстановка броневика "Враг капитала" в Большом дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, где он стал экспонатом выставки "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917".
Установка броневика "Враг капитала" в Большом дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге, где он стал экспонатом выставки "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917".
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+