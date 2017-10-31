Космические новости в фотографиях, октябрь 2017 года
08:0031.10.2017
0500
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaМногофункциональная автоматическая межпланетная станция НАСА Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) получила снимки самой глубокой низменности планеты - Равнины Эллада. На снимке видна центральная часть этого крупнейшего видимого кратера Солнечной системы, с ее дюнами и оврагами, оставленными на песке во время схождения глыб сухого льда.
Многофункциональная автоматическая межпланетная станция НАСА Mars Reconnaisance Orbiter (MRO) получила снимки самой глубокой низменности планеты - Равнины Эллада. На снимке видна центральная часть этого крупнейшего видимого кратера Солнечной системы, с ее дюнами и оврагами, оставленными на песке во время схождения глыб сухого льда.
© NASA / SDO/AIAНа поверхности Солнца возникло своеобразное сердце из линий магнитного поля. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров.
На поверхности Солнца возникло своеобразное сердце из линий магнитного поля. Внешний контур фигуры был "нарисован" холодными магнитными петлями, выглядящими более темными, а в центре сердца располагалась яркая горячая активная область. Размер фигуры составил около миллиона километров.
© ESA/Hubble & NASAТелескоп "Хаббл" сделал снимок туманности Тарантул – области активного звездообразования, которая находится в Большом Магеллановом облаке, и туманности Соты. На изображении можно увидеть длинные и тонкие нити газа, похожие на струи, которые и вдохновили открывателей объекта на название Тарантул, и необычную структуру из "пузырьков" космического газа и пыли, которая образует туманность Соты.
© ESA/Hubble & NASA
Телескоп "Хаббл" сделал снимок туманности Тарантул – области активного звездообразования, которая находится в Большом Магеллановом облаке, и туманности Соты. На изображении можно увидеть длинные и тонкие нити газа, похожие на струи, которые и вдохновили открывателей объекта на название Тарантул, и необычную структуру из "пузырьков" космического газа и пыли, которая образует туманность Соты.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский опубликовал фото острова Муреа, расположенного во Французской Полинезии, который он сфотографировал с борта МКС.
Космонавт Сергей Рязанский опубликовал фото острова Муреа, расположенного во Французской Полинезии, который он сфотографировал с борта МКС.
© Фото : ESA/Hubble & NASAОрбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные снимки галактик в созвездии Рака, которые после столкновения "рассыпались" на два ярких и длинных хвоста, состоящих из миллионов звезд.
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Орбитальная обсерватория "Хаббл" получила детальные снимки галактик в созвездии Рака, которые после столкновения "рассыпались" на два ярких и длинных хвоста, состоящих из миллионов звезд.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSSГидротермальные месторождения, обнаруженные в Эриданском регионе Марса, могут стать "ключом" для объяснения происхождения жизни на Земле. Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности обеспечивали те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.
© Фото : NASA/JPL-Caltech/MSSS
Гидротермальные месторождения, обнаруженные в Эриданском регионе Марса, могут стать "ключом" для объяснения происхождения жизни на Земле. Вулканы и стоячая вода на Марсе в древности обеспечивали те же условия для жизни, что и существовавшие в то время на Земле.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийНа снимке космонавта Сергея Рязанкого ночная Земля в лунном свете, сфотографированная с борта МКС.
На снимке космонавта Сергея Рязанкого ночная Земля в лунном свете, сфотографированная с борта МКС.
© ESA/Roscosmos/CaSSISЕвропейско-российский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю одну из первых цветных фотографий марсианских облаков, полученных космическим аппаратом почти сразу после прибытия к Марсу осенью прошлого года.
© ESA/Roscosmos/CaSSIS
Европейско-российский зонд "ЭкзоМарс-TGO" передал на Землю одну из первых цветных фотографий марсианских облаков, полученных космическим аппаратом почти сразу после прибытия к Марсу осенью прошлого года.
© NASA / JPL-Caltech/UCLA/MPS/DLR/IDAЗонд Dawn нашел первые намеки на существование на Церере гигантского подледного океана, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты.
Зонд Dawn нашел первые намеки на существование на Церере гигантского подледного океана, воды которого в далеком прошлом покрывали большую часть поверхности карликовой планеты.
© Фото : ESO/A. Grado & L. LimatolaТелескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую часто называют "лицом бога". На фотографии, помимо самой NGC 1316, можно увидеть ее ближайшую соседку, спиральную галактику NGC 1317, которая смотрит на нас почти плашмя, а также сотни других "звездных мегаполисов" внутри гигантского скопления галактик в созвездии Печи.
© Фото : ESO/A. Grado & L. Limatola
Телескоп VLT помог ученым получить более детальные фотографии галактики NGC 1316, которую часто называют "лицом бога". На фотографии, помимо самой NGC 1316, можно увидеть ее ближайшую соседку, спиральную галактику NGC 1317, которая смотрит на нас почти плашмя, а также сотни других "звездных мегаполисов" внутри гигантского скопления галактик в созвездии Печи.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/Gerald EichstädtКамерам зонда Juno удалось сфотографировать гигантскую тень, которую отбрасывает Амальтея, одна из самых небольших лун Юпитера, на поверхность планеты-гиганта. Амальтея обладает необычной вытянутой формой, что отражается и в форме ее тени.
Камерам зонда Juno удалось сфотографировать гигантскую тень, которую отбрасывает Амальтея, одна из самых небольших лун Юпитера, на поверхность планеты-гиганта. Амальтея обладает необычной вытянутой формой, что отражается и в форме ее тени.
© ESA/Hubble & NASA"Хаббл" сфотографировал галактику-"рекорсдменку" по скорости звездообразования. Карликовая галактика ESO 553-46 не имеет четкой структуры и заметного ядра, она состоит из скоплений малых горячих звезд, связанных друг с другом гравитацией.
© ESA/Hubble & NASA
"Хаббл" сфотографировал галактику-"рекорсдменку" по скорости звездообразования. Карликовая галактика ESO 553-46 не имеет четкой структуры и заметного ядра, она состоит из скоплений малых горячих звезд, связанных друг с другом гравитацией.
© Фото : Роскосмос/Александр Мисуркин Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", 16 октября пристыковался к станции в автоматическом режиме.
Космический грузовик "Прогресс МС-07", запущенный со второй попытки к МКС на ракете-носителе "Союз-2.1а", 16 октября пристыковался к станции в автоматическом режиме.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийКосмонавт Сергей Рязанский 23 октября сфотографировал "один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки".
Космонавт Сергей Рязанский 23 октября сфотографировал "один из 16 уникальных закатов, которые экипаж МКС наблюдает за сутки".
© NASA / JPL-Caltech/ASUЗонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.
Зонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.
Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия октября.
Комментарии
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+