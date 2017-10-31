Зонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.

Зонд Mars Odyssey получил первые инфракрасные фотографии Фобоса, одной из двух лун Марса, которые помогут ученым понять, когда она окончательно распадется на части и превратится в гигантское кольцо пыли. На снимке видно лишь одну половину Фобоса, так как вторая его часть находится под покровом ночи. Поверхность спутника прогревается очень быстро, что говорит о том, что она покрыта большим слоем песка или пыли.