Жюри международного конкурса фотографий Environmental Photographer of the Year назвал победителей этого года. Красивые, сложные и оригинальные снимки, которые способны вдохновить людей на заботу об окружающей среде, — в фотоленте Ria.ru.
Победители экологического конкурса Environmental Photographer of the Year
16:1830.10.2017
(обновлено: 16:20 30.10.2017)
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© Фото : Quoc Nguyen Linh Vinh/ EPOTY 2017Победителем конкурса 2017 года стал снимок "Надежда в глазах девушки, зарабатывающей на жизнь сбором мусора" (The hopeful eyes of the girl making a living by rubbish) вьетнамского фотографа Quoc Nguyen Linh Vinh. Фото матери и дочери, зарабатывающих сбором мусора, сделано в пригороде Кон Тума во Вьетнаме.
© Фото : Quoc Nguyen Linh Vinh/ EPOTY 2017
Победителем конкурса 2017 года стал снимок "Надежда в глазах девушки, зарабатывающей на жизнь сбором мусора" (The hopeful eyes of the girl making a living by rubbish) вьетнамского фотографа Quoc Nguyen Linh Vinh. Фото матери и дочери, зарабатывающих сбором мусора, сделано в пригороде Кон Тума во Вьетнаме.
© Фото : Jose Luis Rodriguez/ EPOTY 2017Снимок фотографа Jose Luis Rodriguez "Полет ради жизни" (Flight for Life) победил в номинации "Изменения климата". На фото - птичка голубой зимородок, которой пытается добывать себе еду на фоне многочисленных фабрик и заводов.
© Фото : Jose Luis Rodriguez/ EPOTY 2017
Снимок фотографа Jose Luis Rodriguez "Полет ради жизни" (Flight for Life) победил в номинации "Изменения климата". На фото - птичка голубой зимородок, которой пытается добывать себе еду на фоне многочисленных фабрик и заводов.
© Фото : Raju Ghosh/ EPOTY 2017Снимок фотографа Raju Ghosh "Борьба" (Struggle) победил в номинации "Антропогенная среда". Фотография сделана в Западной Бенгалии в трущобах, затопленных после муссонных дождей.
© Фото : Raju Ghosh/ EPOTY 2017
Снимок фотографа Raju Ghosh "Борьба" (Struggle) победил в номинации "Антропогенная среда". Фотография сделана в Западной Бенгалии в трущобах, затопленных после муссонных дождей.
© Фото : Syed Umer Hasan/ EPOTY 2017Фотограф Syed Umer Hasan со своим снимком "Дикая природа Карачи" (Karachi Wildlife) победил в номинации "Лучший молодой фотограф конкурса".
© Фото : Syed Umer Hasan/ EPOTY 2017
Фотограф Syed Umer Hasan со своим снимком "Дикая природа Карачи" (Karachi Wildlife) победил в номинации "Лучший молодой фотограф конкурса".
© Фото : Lloyd Ericson Castro Rodriguez/ EPOTY 2017Снимок фотографа Lloyd Ericson Castro Rodriguez "После сезона муссонных дождей" (After The Monsoon) победил в номинации "Мобильная фотография". Кадр был сделан в филиппинской провинции Пампанга на острове Лусон.
© Фото : Lloyd Ericson Castro Rodriguez/ EPOTY 2017
Снимок фотографа Lloyd Ericson Castro Rodriguez "После сезона муссонных дождей" (After The Monsoon) победил в номинации "Мобильная фотография". Кадр был сделан в филиппинской провинции Пампанга на острове Лусон.
© Фото : Jihua Guo/ EPOTY 2017Снимок "Вальс на перекрестке" (Cross dance waltz) фотографа Jihua Guo был сделан на путепроводе в китайской провинции Гуандун.
© Фото : Jihua Guo/ EPOTY 2017
Снимок "Вальс на перекрестке" (Cross dance waltz) фотографа Jihua Guo был сделан на путепроводе в китайской провинции Гуандун.
© Фото : Joerg Boethling/ EPOTY 2017Снимок "Меняющаяся Африка 3" (Changing Africa 3) фотографа Joerg Boethling был сделан в городе дано в Буркина-Фасо, где, благодаря использованию параболических зеркал, собирают энергию для работы рисовой мельницы.
© Фото : Joerg Boethling/ EPOTY 2017
Снимок "Меняющаяся Африка 3" (Changing Africa 3) фотографа Joerg Boethling был сделан в городе дано в Буркина-Фасо, где, благодаря использованию параболических зеркал, собирают энергию для работы рисовой мельницы.
© Фото : Magdalena Zelewska/ EPOTY 2017Снимок "Мальчик Дэни" (Dani boy) фотографа Magdalena Zelewska был сделан в индонезийской провинции Папуа.
© Фото : Magdalena Zelewska/ EPOTY 2017
Снимок "Мальчик Дэни" (Dani boy) фотографа Magdalena Zelewska был сделан в индонезийской провинции Папуа.
© Фото : Alessandro Rota/ EPOTY 2017Снимок "Горящие нефтяные поля Кайяры" (Qayyarah burning oil fields) фотографа Alessandro Rota был сделан 31 октября 2016 года в Ираке, где боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) перед отступлением подожгли одно из нефтяных месторождений.
© Фото : Alessandro Rota/ EPOTY 2017
Снимок "Горящие нефтяные поля Кайяры" (Qayyarah burning oil fields) фотографа Alessandro Rota был сделан 31 октября 2016 года в Ираке, где боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) перед отступлением подожгли одно из нефтяных месторождений.
© Фото : Sean Gallagher/ EPOTY 2017Снимок "Экзотические домашние животные в Китае 3" (Exotic Pets in China 3) фотографа Sean Gallagher был сделан в центре Пекина. На фото: лягушка вида чакская рогатка, которая живет в доме 53-летнего Лю Фэна.
© Фото : Sean Gallagher/ EPOTY 2017
Снимок "Экзотические домашние животные в Китае 3" (Exotic Pets in China 3) фотографа Sean Gallagher был сделан в центре Пекина. На фото: лягушка вида чакская рогатка, которая живет в доме 53-летнего Лю Фэна.
© Фото : Pronob Ghosh/ EPOTY 2017Снимок "Засуха в Бангладеш"(Drought of Bangladesh) фотографа Pronob Ghosh.
© Фото : Pronob Ghosh/ EPOTY 2017
Снимок "Засуха в Бангладеш"(Drought of Bangladesh) фотографа Pronob Ghosh.
© Фото : Sujan Sarkar/ EPOTY 2017Снимок "Выращивание риса"(Paddy cultivation) фотографа Sujan Sarkar. Фотография была сделана на рисовых полях в Индии, где все сельское хозяйство чрезвычайно зависимо от наличия воды.
© Фото : Sujan Sarkar/ EPOTY 2017
Снимок "Выращивание риса"(Paddy cultivation) фотографа Sujan Sarkar. Фотография была сделана на рисовых полях в Индии, где все сельское хозяйство чрезвычайно зависимо от наличия воды.
© Фото : Yuri Pritisk/ EPOTY 2017Снимок "Прикосновение осени"(Touch Of Autumn) фотографа Yuri Pritisk.
© Фото : Yuri Pritisk/ EPOTY 2017
Снимок "Прикосновение осени"(Touch Of Autumn) фотографа Yuri Pritisk.
© Фото : Emilie Crittin/ EPOTY 2017Снимок "Счастливая пташка" (Happy Birdie) фотографа Emilie Crittin. Птичка на фото сделана из пластиковых отходов, найденных на берегу озера Леман в Швейцарии.
© Фото : Emilie Crittin/ EPOTY 2017
Снимок "Счастливая пташка" (Happy Birdie) фотографа Emilie Crittin. Птичка на фото сделана из пластиковых отходов, найденных на берегу озера Леман в Швейцарии.
© Фото : Anindya Phani/ EPOTY 2017Снимок "Путешествие в школу"(Journey to school) фотографа Anindya Phani. Фотография была сделана в Южной Бенгалии. Из-за повышения уровня Бенгальского залива после муссонных дождей каждый день сотни людей теряют свои дома и оказываются оторванными от большой земли.
© Фото : Anindya Phani/ EPOTY 2017
Снимок "Путешествие в школу"(Journey to school) фотографа Anindya Phani. Фотография была сделана в Южной Бенгалии. Из-за повышения уровня Бенгальского залива после муссонных дождей каждый день сотни людей теряют свои дома и оказываются оторванными от большой земли.
© Фото : Jaime Rojo/ EPOTY 2017Снимок "Бабочки данаиды монархи на снегу"(Monarchs in the Snow) фотографа Jaime Rojo. В марте 2016 года необычайно сильная пурга в горах Центральной Мексики убила миллионы бабочек в тот момент, когда они готовились перелететь обратно в США и Канаду.
© Фото : Jaime Rojo/ EPOTY 2017
Снимок "Бабочки данаиды монархи на снегу"(Monarchs in the Snow) фотографа Jaime Rojo. В марте 2016 года необычайно сильная пурга в горах Центральной Мексики убила миллионы бабочек в тот момент, когда они готовились перелететь обратно в США и Канаду.
© Фото : Ruben Salgado Escudero/ EPOTY 2017Снимок "Солнечные портреты Мехико 05"(Solar portraits Mexico 05) фотографа Ruben Salgado Escudero. На фото: 66-летняя Фаустина Флорес Карранса и ее 63-летний муж Хуан Астудильо Иисус в их доме, где впервые появилось электричество благодаря солнечной энергии.
© Фото : Ruben Salgado Escudero/ EPOTY 2017
Снимок "Солнечные портреты Мехико 05"(Solar portraits Mexico 05) фотографа Ruben Salgado Escudero. На фото: 66-летняя Фаустина Флорес Карранса и ее 63-летний муж Хуан Астудильо Иисус в их доме, где впервые появилось электричество благодаря солнечной энергии.
© Фото : Matjaz Krivic/ EPOTY 2017Снимок "Открытые вены Латинской Америки"(Open Veins of Latin America) фотографа Matjaz Krivic.
© Фото : Matjaz Krivic/ EPOTY 2017
Снимок "Открытые вены Латинской Америки"(Open Veins of Latin America) фотографа Matjaz Krivic.
© Фото : Sohel Parvez Haque/ EPOTY 2017Снимок "Вода для жизни"(Water for life) фотографа Sohel Parvez Haque.
© Фото : Sohel Parvez Haque/ EPOTY 2017
Снимок "Вода для жизни"(Water for life) фотографа Sohel Parvez Haque.
© Фото : Huynh Thu/ EPOTY 2017Снимок "Нам нужен зеленый" (We need green) фотографа Huynh Thu, который пытается привлечь внимане к тому, что людям, живущим в ограниченных пространствах Гонконга, нужно хоть как-то вспоминать о природе.
© Фото : Huynh Thu/ EPOTY 2017
Снимок "Нам нужен зеленый" (We need green) фотографа Huynh Thu, который пытается привлечь внимане к тому, что людям, живущим в ограниченных пространствах Гонконга, нужно хоть как-то вспоминать о природе.
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