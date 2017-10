© Фото : Quoc Nguyen Linh Vinh/ EPOTY 2017

Победителем конкурса 2017 года стал снимок "Надежда в глазах девушки, зарабатывающей на жизнь сбором мусора" (The hopeful eyes of the girl making a living by rubbish) вьетнамского фотографа Quoc Nguyen Linh Vinh. Фото матери и дочери, зарабатывающих сбором мусора, сделано в пригороде Кон Тума во Вьетнаме.