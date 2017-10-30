© Фото : Jaime Rojo/ EPOTY 2017

Снимок "Бабочки данаиды монархи на снегу"(Monarchs in the Snow) фотографа Jaime Rojo. В марте 2016 года необычайно сильная пурга в горах Центральной Мексики убила миллионы бабочек в тот момент, когда они готовились перелететь обратно в США и Канаду.