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Победители экологического конкурса Environmental Photographer of the Year

16:1830.10.2017
(обновлено: 16:20 30.10.2017)
0600
Quoc Nguyen Linh Vinh. The hopeful eyes of the girl making a living by rubbish
Jose Luis Rodriguez. Flight for Life
Raju Ghosh. Struggle
Syed Umer Hasan, Karachi Wildlife
Lloyd Ericson Castro Rodriguez, After The Monsoon
Jihua Guo. Cross dance waltz
Joerg Boethling. Changing Africa 3
Magdalena Zelewska. Dani boy
Alessandro Rota. Qayyarah burning oil fields
Sean Gallagher. Exotic Pets in China 3
Pronob Ghosh. Drought of Bangladesh
Sujan Sarkar. Paddy cultivation
Yuri Pritisk. Touch Of Autumn
Emilie Crittin. Happy Birdie
Anindya Phani. Journey to school
Jaime Rojo. Monarchs in the Snow
Ruben Salgado Escudero. Solar portraits Mexico 05
Matjaz Krivic. Open Veins of Latin America
Sohel Parvez Haque. Water for life
Huynh Thu. We need green
© Фото : Quoc Nguyen Linh Vinh/ EPOTY 2017Победителем конкурса 2017 года стал снимок "Надежда в глазах девушки, зарабатывающей на жизнь сбором мусора" (The hopeful eyes of the girl making a living by rubbish) вьетнамского фотографа Quoc Nguyen Linh Vinh. Фото матери и дочери, зарабатывающих сбором мусора, сделано в пригороде Кон Тума во Вьетнаме.Quoc Nguyen Linh Vinh. The hopeful eyes of the girl making a living by rubbish
© Фото : Quoc Nguyen Linh Vinh/ EPOTY 2017
Победителем конкурса 2017 года стал снимок "Надежда в глазах девушки, зарабатывающей на жизнь сбором мусора" (The hopeful eyes of the girl making a living by rubbish) вьетнамского фотографа Quoc Nguyen Linh Vinh. Фото матери и дочери, зарабатывающих сбором мусора, сделано в пригороде Кон Тума во Вьетнаме.
© Фото : Jose Luis Rodriguez/ EPOTY 2017Снимок фотографа Jose Luis Rodriguez "Полет ради жизни" (Flight for Life) победил в номинации "Изменения климата". На фото - птичка голубой зимородок, которой пытается добывать себе еду на фоне многочисленных фабрик и заводов.Jose Luis Rodriguez. Flight for Life
© Фото : Jose Luis Rodriguez/ EPOTY 2017
Снимок фотографа Jose Luis Rodriguez "Полет ради жизни" (Flight for Life) победил в номинации "Изменения климата". На фото - птичка голубой зимородок, которой пытается добывать себе еду на фоне многочисленных фабрик и заводов.
© Фото : Raju Ghosh/ EPOTY 2017Снимок фотографа Raju Ghosh "Борьба" (Struggle) победил в номинации "Антропогенная среда". Фотография сделана в Западной Бенгалии в трущобах, затопленных после муссонных дождей.Raju Ghosh. Struggle
© Фото : Raju Ghosh/ EPOTY 2017
Снимок фотографа Raju Ghosh "Борьба" (Struggle) победил в номинации "Антропогенная среда". Фотография сделана в Западной Бенгалии в трущобах, затопленных после муссонных дождей.
© Фото : Syed Umer Hasan/ EPOTY 2017Фотограф Syed Umer Hasan со своим снимком "Дикая природа Карачи" (Karachi Wildlife) победил в номинации "Лучший молодой фотограф конкурса".Syed Umer Hasan, Karachi Wildlife
© Фото : Syed Umer Hasan/ EPOTY 2017
Фотограф Syed Umer Hasan со своим снимком "Дикая природа Карачи" (Karachi Wildlife) победил в номинации "Лучший молодой фотограф конкурса".
© Фото : Lloyd Ericson Castro Rodriguez/ EPOTY 2017Снимок фотографа Lloyd Ericson Castro Rodriguez "После сезона муссонных дождей" (After The Monsoon) победил в номинации "Мобильная фотография". Кадр был сделан в филиппинской провинции Пампанга на острове Лусон.Lloyd Ericson Castro Rodriguez, After The Monsoon
© Фото : Lloyd Ericson Castro Rodriguez/ EPOTY 2017
Снимок фотографа Lloyd Ericson Castro Rodriguez "После сезона муссонных дождей" (After The Monsoon) победил в номинации "Мобильная фотография". Кадр был сделан в филиппинской провинции Пампанга на острове Лусон.
© Фото : Jihua Guo/ EPOTY 2017Снимок "Вальс на перекрестке" (Cross dance waltz) фотографа Jihua Guo был сделан на путепроводе в китайской провинции Гуандун.Jihua Guo. Cross dance waltz
© Фото : Jihua Guo/ EPOTY 2017
Снимок "Вальс на перекрестке" (Cross dance waltz) фотографа Jihua Guo был сделан на путепроводе в китайской провинции Гуандун.
© Фото : Joerg Boethling/ EPOTY 2017Снимок "Меняющаяся Африка 3" (Changing Africa 3) фотографа Joerg Boethling был сделан в городе дано в Буркина-Фасо, где, благодаря использованию параболических зеркал, собирают энергию для работы рисовой мельницы.Joerg Boethling. Changing Africa 3
© Фото : Joerg Boethling/ EPOTY 2017
Снимок "Меняющаяся Африка 3" (Changing Africa 3) фотографа Joerg Boethling был сделан в городе дано в Буркина-Фасо, где, благодаря использованию параболических зеркал, собирают энергию для работы рисовой мельницы.
© Фото : Magdalena Zelewska/ EPOTY 2017Снимок "Мальчик Дэни" (Dani boy) фотографа Magdalena Zelewska был сделан в индонезийской провинции Папуа.Magdalena Zelewska. Dani boy
© Фото : Magdalena Zelewska/ EPOTY 2017
Снимок "Мальчик Дэни" (Dani boy) фотографа Magdalena Zelewska был сделан в индонезийской провинции Папуа.
© Фото : Alessandro Rota/ EPOTY 2017Снимок "Горящие нефтяные поля Кайяры" (Qayyarah burning oil fields) фотографа Alessandro Rota был сделан 31 октября 2016 года в Ираке, где боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) перед отступлением подожгли одно из нефтяных месторождений.Alessandro Rota. Qayyarah burning oil fields
© Фото : Alessandro Rota/ EPOTY 2017
Снимок "Горящие нефтяные поля Кайяры" (Qayyarah burning oil fields) фотографа Alessandro Rota был сделан 31 октября 2016 года в Ираке, где боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная в России) перед отступлением подожгли одно из нефтяных месторождений.
© Фото : Sean Gallagher/ EPOTY 2017Снимок "Экзотические домашние животные в Китае 3" (Exotic Pets in China 3) фотографа Sean Gallagher был сделан в центре Пекина. На фото: лягушка вида чакская рогатка, которая живет в доме 53-летнего Лю Фэна.Sean Gallagher. Exotic Pets in China 3
© Фото : Sean Gallagher/ EPOTY 2017
Снимок "Экзотические домашние животные в Китае 3" (Exotic Pets in China 3) фотографа Sean Gallagher был сделан в центре Пекина. На фото: лягушка вида чакская рогатка, которая живет в доме 53-летнего Лю Фэна.
© Фото : Pronob Ghosh/ EPOTY 2017Снимок "Засуха в Бангладеш"(Drought of Bangladesh) фотографа Pronob Ghosh.Pronob Ghosh. Drought of Bangladesh
© Фото : Pronob Ghosh/ EPOTY 2017
Снимок "Засуха в Бангладеш"(Drought of Bangladesh) фотографа Pronob Ghosh.
© Фото : Sujan Sarkar/ EPOTY 2017Снимок "Выращивание риса"(Paddy cultivation) фотографа Sujan Sarkar. Фотография была сделана на рисовых полях в Индии, где все сельское хозяйство чрезвычайно зависимо от наличия воды.Sujan Sarkar. Paddy cultivation
© Фото : Sujan Sarkar/ EPOTY 2017
Снимок "Выращивание риса"(Paddy cultivation) фотографа Sujan Sarkar. Фотография была сделана на рисовых полях в Индии, где все сельское хозяйство чрезвычайно зависимо от наличия воды.
© Фото : Yuri Pritisk/ EPOTY 2017Снимок "Прикосновение осени"(Touch Of Autumn) фотографа Yuri Pritisk.Yuri Pritisk. Touch Of Autumn
© Фото : Yuri Pritisk/ EPOTY 2017
Снимок "Прикосновение осени"(Touch Of Autumn) фотографа Yuri Pritisk.
© Фото : Emilie Crittin/ EPOTY 2017Снимок "Счастливая пташка" (Happy Birdie) фотографа Emilie Crittin. Птичка на фото сделана из пластиковых отходов, найденных на берегу озера Леман в Швейцарии.Emilie Crittin. Happy Birdie
© Фото : Emilie Crittin/ EPOTY 2017
Снимок "Счастливая пташка" (Happy Birdie) фотографа Emilie Crittin. Птичка на фото сделана из пластиковых отходов, найденных на берегу озера Леман в Швейцарии.
© Фото : Anindya Phani/ EPOTY 2017Снимок "Путешествие в школу"(Journey to school) фотографа Anindya Phani. Фотография была сделана в Южной Бенгалии. Из-за повышения уровня Бенгальского залива после муссонных дождей каждый день сотни людей теряют свои дома и оказываются оторванными от большой земли.Anindya Phani. Journey to school
© Фото : Anindya Phani/ EPOTY 2017
Снимок "Путешествие в школу"(Journey to school) фотографа Anindya Phani. Фотография была сделана в Южной Бенгалии. Из-за повышения уровня Бенгальского залива после муссонных дождей каждый день сотни людей теряют свои дома и оказываются оторванными от большой земли.
© Фото : Jaime Rojo/ EPOTY 2017Снимок "Бабочки данаиды монархи на снегу"(Monarchs in the Snow) фотографа Jaime Rojo. В марте 2016 года необычайно сильная пурга в горах Центральной Мексики убила миллионы бабочек в тот момент, когда они готовились перелететь обратно в США и Канаду.Jaime Rojo. Monarchs in the Snow
© Фото : Jaime Rojo/ EPOTY 2017
Снимок "Бабочки данаиды монархи на снегу"(Monarchs in the Snow) фотографа Jaime Rojo. В марте 2016 года необычайно сильная пурга в горах Центральной Мексики убила миллионы бабочек в тот момент, когда они готовились перелететь обратно в США и Канаду.
© Фото : Ruben Salgado Escudero/ EPOTY 2017Снимок "Солнечные портреты Мехико 05"(Solar portraits Mexico 05) фотографа Ruben Salgado Escudero. На фото: 66-летняя Фаустина Флорес Карранса и ее 63-летний муж Хуан Астудильо Иисус в их доме, где впервые появилось электричество благодаря солнечной энергии.Ruben Salgado Escudero. Solar portraits Mexico 05
© Фото : Ruben Salgado Escudero/ EPOTY 2017
Снимок "Солнечные портреты Мехико 05"(Solar portraits Mexico 05) фотографа Ruben Salgado Escudero. На фото: 66-летняя Фаустина Флорес Карранса и ее 63-летний муж Хуан Астудильо Иисус в их доме, где впервые появилось электричество благодаря солнечной энергии.
© Фото : Matjaz Krivic/ EPOTY 2017Снимок "Открытые вены Латинской Америки"(Open Veins of Latin America) фотографа Matjaz Krivic.Matjaz Krivic. Open Veins of Latin America
© Фото : Matjaz Krivic/ EPOTY 2017
Снимок "Открытые вены Латинской Америки"(Open Veins of Latin America) фотографа Matjaz Krivic.
© Фото : Sohel Parvez Haque/ EPOTY 2017Снимок "Вода для жизни"(Water for life) фотографа Sohel Parvez Haque.Sohel Parvez Haque. Water for life
© Фото : Sohel Parvez Haque/ EPOTY 2017
Снимок "Вода для жизни"(Water for life) фотографа Sohel Parvez Haque.
© Фото : Huynh Thu/ EPOTY 2017Снимок "Нам нужен зеленый" (We need green) фотографа Huynh Thu, который пытается привлечь внимане к тому, что людям, живущим в ограниченных пространствах Гонконга, нужно хоть как-то вспоминать о природе.Huynh Thu. We need green
© Фото : Huynh Thu/ EPOTY 2017
Снимок "Нам нужен зеленый" (We need green) фотографа Huynh Thu, который пытается привлечь внимане к тому, что людям, живущим в ограниченных пространствах Гонконга, нужно хоть как-то вспоминать о природе.
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Жюри международного конкурса фотографий Environmental Photographer of the Year назвал победителей этого года. Красивые, сложные и оригинальные снимки, которые способны вдохновить людей на заботу об окружающей среде, — в фотоленте Ria.ru.

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