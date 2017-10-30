Кубань отметила День урожая-2017

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Несмотря на засушливое лето, на Кубани собрано почти половина винограда в стране. "Мы выращиваем 40% всех яблок, собираем 80% всего риса в стране. На полях региона сегодня растет рис отечественной селекции самого высокого класса!" - сказал Кондратьев.