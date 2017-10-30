Главный праздник тружеников села — День урожая-2017 — отметили в Краснодаре. В этом году Кубань поставила очередной рекорд, собрав 14,7 миллиона тонн зерновых и зернобобовых. В празднике приняли участие более трех тысяч человек.
Кубань отметила День урожая-2017
14:2030.10.2017
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© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяПередовые районы края представили свою продукцию на площади Дворца спорта "Олимп". Здесь же развернулась демонстрация сельхозтехники, благодаря которой на кубанских полях из года в год собираются рекордные урожаи.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Передовые районы края представили свою продукцию на площади Дворца спорта "Олимп". Здесь же развернулась демонстрация сельхозтехники, благодаря которой на кубанских полях из года в год собираются рекордные урожаи.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяВ этом году Кубань поставила очередной рекорд – общий урожай зерновых и зернобобовых достиг 14,7 миллиона тонн. Впервые в этом году в промышленных объемах собрана пшеница второго класса.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
В этом году Кубань поставила очередной рекорд – общий урожай зерновых и зернобобовых достиг 14,7 миллиона тонн. Впервые в этом году в промышленных объемах собрана пшеница второго класса.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяСо сцены Дворца спорта "Олимп" передовиков АПК поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, член Совета Федерации Владимир Бекетов и председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Со сцены Дворца спорта "Олимп" передовиков АПК поздравили губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев, член Совета Федерации Владимир Бекетов и председатель Законодательного собрания края Юрий Бурлачко.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяНесмотря на засушливое лето, на Кубани собрано почти половина винограда в стране. "Мы выращиваем 40% всех яблок, собираем 80% всего риса в стране. На полях региона сегодня растет рис отечественной селекции самого высокого класса!" - сказал Кондратьев.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Несмотря на засушливое лето, на Кубани собрано почти половина винограда в стране. "Мы выращиваем 40% всех яблок, собираем 80% всего риса в стране. На полях региона сегодня растет рис отечественной селекции самого высокого класса!" - сказал Кондратьев.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края"Кубань – великая труженица! И ее главное богатство – люди, искренне любящие свою землю", – подчеркнул глава края.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
"Кубань – великая труженица! И ее главное богатство – люди, искренне любящие свою землю", – подчеркнул глава края.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяПо словам Кондратьева, власти региона со своей стороны делают все, чтобы увеличить господдержку сельхозпредприятиям. В этом году выделено свыше 6 миллиардов рублей. Глава региона также отметил, что на АПК приходится самый большой объем инвестиций в крае.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
По словам Кондратьева, власти региона со своей стороны делают все, чтобы увеличить господдержку сельхозпредприятиям. В этом году выделено свыше 6 миллиардов рублей. Глава региона также отметил, что на АПК приходится самый большой объем инвестиций в крае.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяГубернатор Кубани вручил победителям жатвы-2017 награды.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Губернатор Кубани вручил победителям жатвы-2017 награды.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяАвтомобили "Лада Нива" получили четверо комбайнеров, достигших лучших показателей по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
Автомобили "Лада Нива" получили четверо комбайнеров, достигших лучших показателей по уборке зерновых колосовых и зернобобовых культур.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края"День урожая" во Дворце спорта "Олимп" закончился большим концертом.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
"День урожая" во Дворце спорта "Олимп" закончился большим концертом.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского краяНа празднике выступили лучшие творческие коллективы Краснодарского края.
© Фото предоставлено пресс-службой администрации Краснодарского края
На празднике выступили лучшие творческие коллективы Краснодарского края.
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