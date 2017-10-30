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Бэтмен, Дэдпул и Мать драконов на лондонском Comic Con

13:4430.10.2017
0790
Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участник фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участница фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участница фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участница фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
Участница фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga AkmenЛюбители аниме, манги, видеоигр, а также науч-попа собрались в минувшие выходные на фан-конвенцию MCM London Comic Con в районе Ньюхэм британской столицы.Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Любители аниме, манги, видеоигр, а также науч-попа собрались в минувшие выходные на фан-конвенцию MCM London Comic Con в районе Ньюхэм британской столицы.
© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастницы фестиваля в костюмах непобедимой принцессы Ши-Ры и мутанта-телепата Эммы Фрост - героини из комиксов Marvel про Людей Икс.Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Участницы фестиваля в костюмах непобедимой принцессы Ши-Ры и мутанта-телепата Эммы Фрост - героини из комиксов Marvel про Людей Икс.
© AFP 2017 / Tolga AkmenОбщее фото косплееров, одетых в костюмы персонажей диснеевских мультфильмов.Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Общее фото косплееров, одетых в костюмы персонажей диснеевских мультфильмов.
© AFP 2017 / Tolga AkmenОтец в костюме Бэтмена ведет свою дочь, одетую как суперзлодейка Харли Квинн.Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Отец в костюме Бэтмена ведет свою дочь, одетую как суперзлодейка Харли Квинн.
© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастницы фестиваля MCM Comic Con в костюмах Малефисенты и русалочки Ариэль.Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Участницы фестиваля MCM Comic Con в костюмах Малефисенты и русалочки Ариэль.
© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастники фестиваля в костюмах Дэдпула, Хеллбоя и Харли Квинн.Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Участники фестиваля в костюмах Дэдпула, Хеллбоя и Харли Квинн.
© REUTERS / Peter NichollsУчастник фестиваля MCM Comic Con, одеты в костюм тираннозавра рекса.Участник фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© REUTERS / Peter Nicholls
Участник фестиваля MCM Comic Con, одеты в костюм тираннозавра рекса.
© AFP 2017 / Tolga AkmenДевушка в костюме Снежного кролика Нидали из компьютерной игры League of Legends.Участница фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Девушка в костюме Снежного кролика Нидали из компьютерной игры League of Legends.
© REUTERS / Peter NichollsЛондонский Comic Con считается крупнейшим фестивалем "фантастической" поп-культуры в Великобритании.Участница фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© REUTERS / Peter Nicholls
Лондонский Comic Con считается крупнейшим фестивалем "фантастической" поп-культуры в Великобритании.
© AFP 2017 / Tolga AkmenComic Con проводится в Лондоне дважды в год - в конце мая и конце октября.Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Comic Con проводится в Лондоне дважды в год - в конце мая и конце октября.
© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастница фестиваля в костюме Дейенерис Таргариен - персонажа из серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сериала "Игра престолов".Участница фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Участница фестиваля в костюме Дейенерис Таргариен - персонажа из серии книг Джорджа Мартина "Песнь льда и пламени" и сериала "Игра престолов".
© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастники фестиваля MCM Comic Con в костюмах Мардж Симпсон и двух ее сестер - Сельмы и Пэтти Бувье.Участники фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Участники фестиваля MCM Comic Con в костюмах Мардж Симпсон и двух ее сестер - Сельмы и Пэтти Бувье.
© AFP 2017 / Tolga AkmenНа Comic Con в Лондон приезжают косплееры не только со всей Великобритании, но также из США и Японии.Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
На Comic Con в Лондон приезжают косплееры не только со всей Великобритании, но также из США и Японии.
© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастницы фестиваля MCM Comic Con в костюмах персонажей манги Мику Маэкава (девушка, носящая аксессуары и одежду, соответствующие образу кошки) и Нана Абэ (таинственный идол с планеты Усамин, работает горничной).Участницы фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Участницы фестиваля MCM Comic Con в костюмах персонажей манги Мику Маэкава (девушка, носящая аксессуары и одежду, соответствующие образу кошки) и Нана Абэ (таинственный идол с планеты Усамин, работает горничной).
© AFP 2017 / Tolga AkmenУчастница фестиваля в костюме Золушки.Участница фестиваля MCM Comic Con в Лондоне
© AFP 2017 / Tolga Akmen
Участница фестиваля в костюме Золушки.
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С 27 по 29 октября в Лондоне прошел фестиваль Comic Con. Участники крупнейшего в Великобритании праздника любителей косплей-культуры — в фотоленте Ria.ru.

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