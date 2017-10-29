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Турнир EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive в Санкт-Петербурге

09:5329.10.2017
(обновлено: 09:54 29.10.2017)
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Церемония открытия EPICENTER 2017 CS:GO в Санкт-Петербурге
Болельщики во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Зрители перед началом церемонии открытия EPICENTER 2017 CS:GO у СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Киберспортивный турнир EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Болельщица во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Зрители перед началом церемонии открытия EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Болельщики во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Молодой человек перед началом церемонии открытия EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Зрители перед началом церемонии открытия EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Киберспортивный турнир EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Участники во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Зрители во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Болельщики во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
Киберспортивный турнир EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ субботу в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия турнира EPICENTER 2017 по Counter-Strike: Global Offensive, одного из важнейших событий в мире киберспорта.Церемония открытия EPICENTER 2017 CS:GO в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В субботу в СК "Юбилейный" в Санкт-Петербурге состоялась церемония открытия турнира EPICENTER 2017 по Counter-Strike: Global Offensive, одного из важнейших событий в мире киберспорта.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМногие не считают киберспорт чем-то серьезным, однако EPICENTER 2017 - по-настоящему масштабный турнир с призовым фондом в 500 тысяч долларов.Болельщики во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Многие не считают киберспорт чем-то серьезным, однако EPICENTER 2017 - по-настоящему масштабный турнир с призовым фондом в 500 тысяч долларов.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкEPICENTER, как и многие другие мероприятия такого рода, привлекают огромное количество зрителей. Наиболее крупные турниры посещают десятки тысяч человек.Зрители перед началом церемонии открытия EPICENTER 2017 CS:GO у СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
EPICENTER, как и многие другие мероприятия такого рода, привлекают огромное количество зрителей. Наиболее крупные турниры посещают десятки тысяч человек.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСтоимость билетов на EPICENTER 2017 CS:GO колеблется от 250 до почти 10 тысяч рублей.Киберспортивный турнир EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Стоимость билетов на EPICENTER 2017 CS:GO колеблется от 250 до почти 10 тысяч рублей.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ воскресенье 20 октября зрителей ждет финал и матч за третье место. За главный приз поборются польская команда Virtus.pro и бразильская SK Gaming.Болельщица во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
В воскресенье 20 октября зрителей ждет финал и матч за третье место. За главный приз поборются польская команда Virtus.pro и бразильская SK Gaming.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкИгра в которую играют участники - Counter-Strike: Global Offensive - вышла в 2012 году и является последней основной игрой в серии CS.Зрители перед началом церемонии открытия EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Игра в которую играют участники - Counter-Strike: Global Offensive - вышла в 2012 году и является последней основной игрой в серии CS.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкСерия CS крайне популярна у игроков во всем мире.Болельщики во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Серия CS крайне популярна у игроков во всем мире.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкНекоторые настолько хорошо освоили игру, что зарабатывают на своем увлечении серьезные деньги. Турнир EPICENTER 2017 CS:GO - еще одно подтверждение этому.Молодой человек перед началом церемонии открытия EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Некоторые настолько хорошо освоили игру, что зарабатывают на своем увлечении серьезные деньги. Турнир EPICENTER 2017 CS:GO - еще одно подтверждение этому.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкМногие команды зарабатывают миллионы - например, прошедшие в финал поляки Virtus.pro. Конечно, игрой активно интересуются школьники, но настоящие чемпионы - люди, которым уже около 30.Зрители перед началом церемонии открытия EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Многие команды зарабатывают миллионы - например, прошедшие в финал поляки Virtus.pro. Конечно, игрой активно интересуются школьники, но настоящие чемпионы - люди, которым уже около 30.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкПервый турнир EPICENTER, прошедший в Москве, получил престижную европейскую премию EUBEA 2016, как лучшее лайв-мероприятие в Европе.Киберспортивный турнир EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Первый турнир EPICENTER, прошедший в Москве, получил престижную европейскую премию EUBEA 2016, как лучшее лайв-мероприятие в Европе.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВсе чаще подобные турниры проходят на стадионах, подобно крупным спортивным мероприятиям или рок-концертам.Участники во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Все чаще подобные турниры проходят на стадионах, подобно крупным спортивным мероприятиям или рок-концертам.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкТрансляции игр на EPICENTER 2017 CS:GO зрители наблюдают на огромных экранах, обращенных ко всем трибунам.Зрители во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Трансляции игр на EPICENTER 2017 CS:GO зрители наблюдают на огромных экранах, обращенных ко всем трибунам.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВременами кибертурниры обходят по популярности более привычные спортивные мероприятия: ради них зрители готовы тратить сотни долларов и даже поехать в другую страну.Болельщики во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
Временами кибертурниры обходят по популярности более привычные спортивные мероприятия: ради них зрители готовы тратить сотни долларов и даже поехать в другую страну.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанк29 октября - последний день проведения EPICENTER 2017 CS:GO. Победитель получит 250 тысяч долларов, команда, занявшая второе место - 100 тысяч, третье - 60, четвертое - 30.Киберспортивный турнир EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Александр Гальперин
Перейти в фотобанк
29 октября - последний день проведения EPICENTER 2017 CS:GO. Победитель получит 250 тысяч долларов, команда, занявшая второе место - 100 тысяч, третье - 60, четвертое - 30.
Зрители во время киберспортивного турнира EPICENTER 2017 CS:GO в СК Юбилейный в Санкт-ПетербургеТурнир EPICENTER по Counter-Strike: Global Offensive в Санкт-Петербурге09:5329.10.2017
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В Санкт-Петербурге подходит к концу киберспортивный турнир EPICENTER 2017 по Counter-Strike: Global Offensive. Подробнее — фотоленте Ria.ru

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