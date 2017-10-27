Десятки тысяч человек собрались в пятницу в центре Барселоны в ожидании голосования парламента Каталонии по вопросу о независимости региона. После того, как резолюция была принята, людей на улице стало только больше. Ликование каталонцев — в фотоленте Ria.ru.
Побег из Испании: каталонцы объявили о независимости
19:4127.10.2017
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
Каталонский парламент 27 октября 70 голосами "за" поддержал резолюцию о независимости региона.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкДокумент, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
Документ, принятый парламентом региона, провозгласил, что Каталония "превращается в независимое государство в форме республики".
© РИА Новости / Елена ШестернинаГолосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
Голосование было секретным, каждый парламентарий опускал в урну листок с написанным на нем решением.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкВ голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
В голосовании приняли участие 82 парламентария. Десять отдали свои голоса против независимости, еще двое воздержались, бросив в урну пустые листки бумаги.
© REUTERS / Yves HermanСпустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
Спустя час после этого голосования сенат Испании принял решение о применении 155-ой статьи конституции, по которой прямое управление Каталонией передается центральным властям.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкК этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
К этому времени к зданию парламента Каталонии пришли десятки тысяч человек, чтобы поддержать свои власти, заявившие о независимости региона.
© РИА Новости / Елена ШестернинаПерейти в фотобанкАкция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
Акция на улицах, прилегающих к парку Сьютаделья, на территории которого расположен парламент, началась, за несколько часов до начала голосования.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЛюди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
Люди, собравшиеся в центре Барселоны, могли наблюдать за происходящим в зале заседаний парламента на большом экране, установленном на улице.
© РИА Новости / Антон БойковПерейти в фотобанкГлава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
Глава женералитета Каталонии Карлес Пучдемон после объявления результатов голосования о независимости региона от Испании.
© REUTERS / Albert GeaЧлены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
Члены каталонского правительства, депутаты и мэры городов, выступающие за независимость от Испании, поют каталонский гимн в здании парламента.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкКаталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
Каталонская резолюция о независимости состоит из 17 пунктов, которые описывают новые правоотношения с Испанией, в том числе введение двойного гражданства и распределение активов между Каталонией и Испанией.
© AP Photo / Emilio MorenattiПредседатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
© AP Photo / Emilio Morenatti
Председатель Европейского совета Дональд Туск заявил, что проведенное в Каталонии голосование о независимости автономии ничего не меняет в позиции Евросоюза, который намерен вести диалог только с Испанией.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЧтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
Чтобы обсудить итоги голосования в парламенте Каталонии Совет министров Испании соберется на экстренное заседание.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
Участники акции у здания парламента Каталонии в поддержку провозглашения независимости.
© REUTERS / Susana VeraПремьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой назвал решение парламента Каталонии преступным деянием. "Мы не готовы к тому, что есть люди, которые хотят ликвидировать нашу конституцию. Государство отреагирует", — добавил премьер.
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