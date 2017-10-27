Российско-индийские военные учения "Индра-2017" проходят в этом году с участием различных родов войск двух стран. Этапы учений — в фотоленте Ria.ru.
В воздухе, на земле и воде: российско-индийские учения "Индра–2017"
17:3827.10.2017
(обновлено: 17:56 27.10.2017)
011600
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМеждународные учения "Индра-2017" проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах Тихоокеанского флота с 20 по 29 октября.
Международные учения "Индра-2017" проходят на полигонах Приморского края и на морских полигонах Тихоокеанского флота с 20 по 29 октября.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчения в этом году впервые проводятся в межвидовом формате, то есть с участием различных родов войск России и Индии, по единому замыслу.
Учения в этом году впервые проводятся в межвидовом формате, то есть с участием различных родов войск России и Индии, по единому замыслу.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" во время стрельбы на полигоне Сергеевский.
Боевая машина БМ-21 реактивной системы залпового огня "Град" во время стрельбы на полигоне Сергеевский.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ учениях принимают участие боевые корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии, авиационные и сухопутные части ВВО и сухопутные подразделения индийской армии.
В учениях принимают участие боевые корабли Тихоокеанского флота и Военно-морских сил Индии, авиационные и сухопутные части ВВО и сухопутные подразделения индийской армии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкНа аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком впервые в истории ВКС полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии.
На аэродроме Центральная Угловая под Владивостоком впервые в истории ВКС полеты на российской технике выполнили смешанные международные экипажи, роль вторых пилотов была доверена летчикам ВВС Индии.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе учений смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, Ан-26, а также вертолеты Ми-8АМТШ.
В ходе учений смешанные экипажи пилотировали самолеты Су-30М2, Ан-26, а также вертолеты Ми-8АМТШ.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ рамках морской части учений корабли России и Индии отработали совместное маневрирование и досмотрели "подозрительное судно".
В рамках морской части учений корабли России и Индии отработали совместное маневрирование и досмотрели "подозрительное судно".
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТактический десант, высаженный во время международных российско-индийских межвидовых учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
Тактический десант, высаженный во время международных российско-индийских межвидовых учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкБоевая машины пехоты во время учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
Боевая машины пехоты во время учений "Индра – 2017" на полигоне Сергеевский в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ ходе учений российские индийские морпехи провели совместную тренировку по погрузке на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской" и десантного катера "Иван Карцов". В тренировке участвовали 10 БТР-80 и более 70 военнослужащих обеих стран.
В ходе учений российские индийские морпехи провели совместную тренировку по погрузке на борт большого десантного корабля "Адмирал Невельской" и десантного катера "Иван Карцов". В тренировке участвовали 10 БТР-80 и более 70 военнослужащих обеих стран.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкЧетверка истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа в небе во время торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра - 2017" во Владивостоке.
Четверка истребителей Су-35С ВВС и ПВО Восточного военного округа в небе во время торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра - 2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкИндийский военнослужащий во время парада на торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке.
Индийский военнослужащий во время парада на торжественной церемонии открытия международных российско-индийских учений "Индра-2017" во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОколо десяти совместных российско-индийских экипажей во время учений провели воздушную разведку, высадили тактический десант на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишени, имитирующие огневые точки условного противника.
Около десяти совместных российско-индийских экипажей во время учений провели воздушную разведку, высадили тактический десант на полигон Сергеевский, а также поразили авиационными ракетами мишени, имитирующие огневые точки условного противника.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+