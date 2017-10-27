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Лучшие фото недели: пенная вечеринка первокурсников и вооруженный Дутэрте
12:2127.10.2017
(обновлено: 12:44 27.10.2017)
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© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на площади Тяньаньмэнь перед началом церемонии закрытия 19-го съезда Коммунистической партии в Пекине.
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на площади Тяньаньмэнь перед началом церемонии закрытия 19-го съезда Коммунистической партии в Пекине.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на шоу "Россия", которое проводилось в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Президент России Владимир Путин выступает на шоу "Россия", которое проводилось в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© AP Photo / Petr David JosekНоворожденный черный носорог в зоопарке Двур-Кралове, Чехия.
© AP Photo / Petr David Josek
Новорожденный черный носорог в зоопарке Двур-Кралове, Чехия.
© REUTERS / Malacanang Presidential PhotoПрезидент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу на борту российского эсминца "Адмирал Пантелеев" в порту Манилы, Филиппины.
Президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу на борту российского эсминца "Адмирал Пантелеев" в порту Манилы, Филиппины.
© REUTERS / Damir SagoljКоролевские стражи во время церемонии кремирования покойного короля Пхумипхона Адулъядета в Таиланде.
Королевские стражи во время церемонии кремирования покойного короля Пхумипхона Адулъядета в Таиланде.
© AP Photo / Felipe DanaЖенщина и ребенок моются в контейнерах для мусора в трущобах Мангейра в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© AP Photo / Felipe Dana
Женщина и ребенок моются в контейнерах для мусора в трущобах Мангейра в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПосетители в национальном парке "Кисловодский" в Савропольском крае.
Посетители в национальном парке "Кисловодский" в Савропольском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России.
Участница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России.
© REUTERS / Adnan AbidiДевочка-беженка из народности рохинджа после пересечения границы Мьянмы в порту Текнафа, Бангладеш.
Девочка-беженка из народности рохинджа после пересечения границы Мьянмы в порту Текнафа, Бангладеш.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
Показ новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
Президент России Владимир Путин во время встречи с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПраздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Евгения Медведева исполняет произвольную программу на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
Россиянка Евгения Медведева исполняет произвольную программу на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© AP Photo / Frank AugsteinАктеры на территории крытого рынка Лиденхолл-маркет в историческом центре Лондона.
© AP Photo / Frank Augstein
Актеры на территории крытого рынка Лиденхолл-маркет в историческом центре Лондона.
© AFP 2017 / Bulent KilicЖенщина, вернувшая в Ракку, после того, как оттуда ушли боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России).
Женщина, вернувшая в Ракку, после того, как оттуда ушли боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России).
© REUTERS / Vasily FedosenkoПоказ коллекции купальников во время презентации проекта "Мода Италия-Минск" в белорусской столице.
Показ коллекции купальников во время презентации проекта "Мода Италия-Минск" в белорусской столице.
© AFP 2017 / Martin BernettiЧилийские студенты принимают участие в параде в честь празднования Хэллоуина в Сантьяго.
Чилийские студенты принимают участие в параде в честь празднования Хэллоуина в Сантьяго.
© AFP 2017 / Ivan DamanikИндонезийские жители наблюдают извержением вулкана Синабунг в Каро, Северная Суматра.
Индонезийские жители наблюдают извержением вулкана Синабунг в Каро, Северная Суматра.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкИнспектор национального парка "Водлозерский" с собакой плывут на моторной лодке по реке Илекса в Архангельской области.
Инспектор национального парка "Водлозерский" с собакой плывут на моторной лодке по реке Илекса в Архангельской области.
© REUTERS / Russell CheyneСтуденты Сент-Эндрюсского университета обмазывают друг друга пеной во время праздника первокурсников Raisin Weekend в Шотландии.
Студенты Сент-Эндрюсского университета обмазывают друг друга пеной во время праздника первокурсников Raisin Weekend в Шотландии.
© REUTERS / Adnan AbidiБеженцы рохинджа набирают питьевую воду рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш.
Беженцы рохинджа набирают питьевую воду рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУстановка броневика "Враг капитала" в Большом дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Он станет экспонатом выставки "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917".
Установка броневика "Враг капитала" в Большом дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Он станет экспонатом выставки "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастницы Бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов.
Участницы Бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Краснодаре.
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Краснодаре.
© AFP 2017 / Aris MessinisЦеремония зажжения олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Храме Геры в Олимпии.
Церемония зажжения олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Храме Геры в Олимпии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгровой момент матча 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург). На фото: вратарь "Зенита" Андрей Лунёв, игрок ЦСКА Понтус Вернблум и полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.
Игровой момент матча 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург). На фото: вратарь "Зенита" Андрей Лунёв, игрок ЦСКА Понтус Вернблум и полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.
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