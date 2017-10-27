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Лучшие фото недели: пенная вечеринка первокурсников и вооруженный Дутэрте

12:2127.10.2017
(обновлено: 12:44 27.10.2017)
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Девушки на площади Тяньаньмэнь до церемонии закрытия 19-го съезда Коммунистической партии в Пекине. 24 октября 2017 года
Президент РФ Владимир Путин выступает на шоу Россия в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Модели позируют внутри автомобиля Toyota Motor Corp's Corolla в Каракасе, Венесуэла. 25 октября 2017 года
Новорожденный черный носорог в зоопарке Двур-Кралове, Чешская Республика
Президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу на борту российского эсминца Адмирал Пантелеев в порту Манилы, Филиппины. 25 октября 2017
Беспорядки во время протеста в Кисуму, Кения. 25 октября 2017
Королевские стражи во время церемонии кремирования покойного короля Пхумипхона Адулъядета в Таиланде. 26 октября 2017 года
Женщина и ребенок моются в контейнерах для мусора в трущобах Мангейра Рио-де-Жанейро, Бразилия
Посетители в национальном парке Кисловодский
Участница группы Винтаж Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России. 25 октября 2017
Девочка-беженка из народности рохинджа после пересечения границы в порту Текнафа
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Президент РФ Владимир Путин во время встречи с офицерами в Кремле. 26 октября 2017
Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
Актеры в здании Лиденхолл-маркета в Лондоне
Город Ракка
Модели во время презентации проекта Moda Italia Minsk на Белорусской неделе моды в Минске
Чилийские студенты принимают участие в параде в рамках предстоящего празднования Хэллоуина в Сантьяго
Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
Танцоры перед началом выступления на карнавале в Гаване, Куба
Инспектор национального парка Водлозерский с собакой плывут на моторной лодке по реке Илекса
Студенты обрызгивают друг друга пеной во время праздника первокурсников Raisin Weekend в Шотландии
Беженцы рохинджа набирают питьевую воду рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш
Установка броневика Враг капитала в Большом дворе Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
Дебютантки перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Краснодаре
Церемония зажжения олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Храме Геры в Олимпии
Вратарь ФК Зенит Андрей Лунев, игрок ПФК ЦСКА Понтус Вернблум и игрок ФК Зенит Александр Ерохин в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК Зенит (Санкт-Петербург)
Мигрирующие пеликаны во время кормления в Израиле
© AP Photo / Mark SchiefelbeinДевушки на площади Тяньаньмэнь перед началом церемонии закрытия 19-го съезда Коммунистической партии в Пекине.Девушки на площади Тяньаньмэнь до церемонии закрытия 19-го съезда Коммунистической партии в Пекине. 24 октября 2017 года
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Девушки на площади Тяньаньмэнь перед началом церемонии закрытия 19-го съезда Коммунистической партии в Пекине.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин выступает на шоу "Россия", которое проводилось в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Президент РФ Владимир Путин выступает на шоу Россия в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России Владимир Путин выступает на шоу "Россия", которое проводилось в рамках XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© REUTERS / Marco BelloМодели внутри салона автомобиля Toyota Corolla в Каракасе, Венесуэла.Модели позируют внутри автомобиля Toyota Motor Corp's Corolla в Каракасе, Венесуэла. 25 октября 2017 года
© REUTERS / Marco Bello
Модели внутри салона автомобиля Toyota Corolla в Каракасе, Венесуэла.
© AP Photo / Petr David JosekНоворожденный черный носорог в зоопарке Двур-Кралове, Чехия.Новорожденный черный носорог в зоопарке Двур-Кралове, Чешская Республика
© AP Photo / Petr David Josek
Новорожденный черный носорог в зоопарке Двур-Кралове, Чехия.
© REUTERS / Malacanang Presidential PhotoПрезидент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу на борту российского эсминца "Адмирал Пантелеев" в порту Манилы, Филиппины.Президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу на борту российского эсминца Адмирал Пантелеев в порту Манилы, Филиппины. 25 октября 2017
© REUTERS / Malacanang Presidential Photo
Президент Филиппин Родриго Дутерте и министр обороны России Сергей Шойгу на борту российского эсминца "Адмирал Пантелеев" в порту Манилы, Филиппины.
© AFP 2017 / Jennifer HuxtaБеспорядки во время акций протеста в городе Кисуму на западе Кении.Беспорядки во время протеста в Кисуму, Кения. 25 октября 2017
© AFP 2017 / Jennifer Huxta
Беспорядки во время акций протеста в городе Кисуму на западе Кении.
© REUTERS / Damir SagoljКоролевские стражи во время церемонии кремирования покойного короля Пхумипхона Адулъядета в Таиланде.Королевские стражи во время церемонии кремирования покойного короля Пхумипхона Адулъядета в Таиланде. 26 октября 2017 года
© REUTERS / Damir Sagolj
Королевские стражи во время церемонии кремирования покойного короля Пхумипхона Адулъядета в Таиланде.
© AP Photo / Felipe DanaЖенщина и ребенок моются в контейнерах для мусора в трущобах Мангейра в Рио-де-Жанейро, Бразилия.Женщина и ребенок моются в контейнерах для мусора в трущобах Мангейра Рио-де-Жанейро, Бразилия
© AP Photo / Felipe Dana
Женщина и ребенок моются в контейнерах для мусора в трущобах Мангейра в Рио-де-Жанейро, Бразилия.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПосетители в национальном парке "Кисловодский" в Савропольском крае.Посетители в национальном парке Кисловодский
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Посетители в национальном парке "Кисловодский" в Савропольском крае.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России.Участница группы Винтаж Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России. 25 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Участница группы "Винтаж" Анна Плетнева выступает на вечеринке, посвященной запуску ежегодного рейтинга 100 самых сексуальных женщин России.
© REUTERS / Adnan AbidiДевочка-беженка из народности рохинджа после пересечения границы Мьянмы в порту Текнафа, Бангладеш.Девочка-беженка из народности рохинджа после пересечения границы в порту Текнафа
© REUTERS / Adnan Abidi
Девочка-беженка из народности рохинджа после пересечения границы Мьянмы в порту Текнафа, Бангладеш.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПоказ новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Показ новой коллекции дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Москве.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время встречи с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.Президент РФ Владимир Путин во время встречи с офицерами в Кремле. 26 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время встречи с офицерами по случаю их назначения на вышестоящие должности и присвоения высших воинских и специальных званий в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкПраздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Праздничный салют над Олимпийским парком в честь закрытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкРоссиянка Евгения Медведева исполняет произвольную программу на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.Евгения Медведева выступает в произвольной программе женского одиночного катания на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве
© РИА Новости / Александр Вильф
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Россиянка Евгения Медведева исполняет произвольную программу на I этапе Гран-при по фигурному катанию в Москве.
© AP Photo / Frank AugsteinАктеры на территории крытого рынка Лиденхолл-маркет в историческом центре Лондона.Актеры в здании Лиденхолл-маркета в Лондоне
© AP Photo / Frank Augstein
Актеры на территории крытого рынка Лиденхолл-маркет в историческом центре Лондона.
© AFP 2017 / Bulent KilicЖенщина, вернувшая в Ракку, после того, как оттуда ушли боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России).Город Ракка
© AFP 2017 / Bulent Kilic
Женщина, вернувшая в Ракку, после того, как оттуда ушли боевики ИГ (террористическая организация, запрещенная на территории России).
© REUTERS / Vasily FedosenkoПоказ коллекции купальников во время презентации проекта "Мода Италия-Минск" в белорусской столице.Модели во время презентации проекта Moda Italia Minsk на Белорусской неделе моды в Минске
© REUTERS / Vasily Fedosenko
Показ коллекции купальников во время презентации проекта "Мода Италия-Минск" в белорусской столице.
© AFP 2017 / Martin BernettiЧилийские студенты принимают участие в параде в честь празднования Хэллоуина в Сантьяго.Чилийские студенты принимают участие в параде в рамках предстоящего празднования Хэллоуина в Сантьяго
© AFP 2017 / Martin Bernetti
Чилийские студенты принимают участие в параде в честь празднования Хэллоуина в Сантьяго.
© AFP 2017 / Ivan DamanikИндонезийские жители наблюдают извержением вулкана Синабунг в Каро, Северная Суматра.Извержение вулкана Синабунг в Индонезии
© AFP 2017 / Ivan Damanik
Индонезийские жители наблюдают извержением вулкана Синабунг в Каро, Северная Суматра.
© REUTERS / Alexandre Meneghini Танцоры перед началом выступления на карнавале в Гаване, Куба.Танцоры перед началом выступления на карнавале в Гаване, Куба
© REUTERS / Alexandre Meneghini
Танцоры перед началом выступления на карнавале в Гаване, Куба.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкИнспектор национального парка "Водлозерский" с собакой плывут на моторной лодке по реке Илекса в Архангельской области.Инспектор национального парка Водлозерский с собакой плывут на моторной лодке по реке Илекса
© РИА Новости / Игорь Подгорный
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Инспектор национального парка "Водлозерский" с собакой плывут на моторной лодке по реке Илекса в Архангельской области.
© REUTERS / Russell CheyneСтуденты Сент-Эндрюсского университета обмазывают друг друга пеной во время праздника первокурсников Raisin Weekend в Шотландии.Студенты обрызгивают друг друга пеной во время праздника первокурсников Raisin Weekend в Шотландии
© REUTERS / Russell Cheyne
Студенты Сент-Эндрюсского университета обмазывают друг друга пеной во время праздника первокурсников Raisin Weekend в Шотландии.
© REUTERS / Adnan AbidiБеженцы рохинджа набирают питьевую воду рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш.Беженцы рохинджа набирают питьевую воду рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш
© REUTERS / Adnan Abidi
Беженцы рохинджа набирают питьевую воду рядом с городом Кокс-Базар, Бангладеш.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкУстановка броневика "Враг капитала" в Большом дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Он станет экспонатом выставки "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917".Установка броневика Враг капитала в Большом дворе Зимнего дворца в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Установка броневика "Враг капитала" в Большом дворе Государственного Эрмитажа в Санкт-Петербурге. Он станет экспонатом выставки "Зимний дворец и Эрмитаж. 1917".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкУчастницы Бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов.Дебютантки перед началом бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Участницы Бала дебютанток журнала Tatler в Колонном Зале Дома Союзов.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкПосетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Краснодаре.Открытие выставки победителей конкурса им. А. Стенина в Краснодаре
© РИА Новости / Николай Хижняк
Перейти в фотобанк
Посетители на открытии выставки победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина в Краснодаре.
© AFP 2017 / Aris MessinisЦеремония зажжения олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Храме Геры в Олимпии.Церемония зажжения олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Храме Геры в Олимпии
© AFP 2017 / Aris Messinis
Церемония зажжения олимпийского огня XXIII зимних Олимпийских игр в Храме Геры в Олимпии.
© РИА Новости / Алексей ФилипповПерейти в фотобанкИгровой момент матча 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург). На фото: вратарь "Зенита" Андрей Лунёв, игрок ЦСКА Понтус Вернблум и полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.Вратарь ФК Зенит Андрей Лунев, игрок ПФК ЦСКА Понтус Вернблум и игрок ФК Зенит Александр Ерохин в матче 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК Зенит (Санкт-Петербург)
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Игровой момент матча 14-го тура чемпионата России по футболу среди клубов Премьер-лиги между командами ПФК ЦСКА (Москва) и ФК "Зенит" (Санкт-Петербург). На фото: вратарь "Зенита" Андрей Лунёв, игрок ЦСКА Понтус Вернблум и полузащитник "Зенита" Александр Ерохин.
© REUTERS / Ronen ZvulunКормление пеликанов на водохранилище в Мишмар-Хашарон в центре Израиля.Мигрирующие пеликаны во время кормления в Израиле
© REUTERS / Ronen Zvulun
Кормление пеликанов на водохранилище в Мишмар-Хашарон в центре Израиля.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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