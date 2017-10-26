Вечером 25 октября в центре украинской столицы на выходе из здания, где располагается телеканал "Эспрессо", прогремел взрыв. Погибли два человека, в том числе охранник депутата Рады Игоря Мосийчука. Сам депутат был ранен. Кадры с места взрыва — в фотоленте Ria.ru.
Кадры с места взрыва в центре Киева
Сюжет:
11:3426.10.2017
(обновлено: 11:35 26.10.2017)
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© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseВзрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
Взрыв в центре Киева прогремел в тот момент, когда депутат Верховной рады от Радикальной партии Игорь Мосийчук выходил из здания телеканала "Эспрессо".
© AP Photo / Ukrainian Police Press ServiseПо данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
© AP Photo / Ukrainian Police Press Servise
По данным МВД страны, мощность взрывного устройства, которое было заложено в мотоцикле, припаркованном у здания, составила не менее одного килограмма в тротиловом эквиваленте.
© REUTERS / Gleb GaranichВ МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.
В МВД Украины взрыв квалифицировали как теракт, дело будет расследовать Главное управление СБУ в Киеве, а процессуальное руководство возьмет на себя городская прокуратура.
© REUTERS / Gleb GaranichВ результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.
В результате инцидента погибли два человека, 30-летний охранник депутата, бывший сотрудник спецподразделения "Беркут", и прохожий, который оказался рядом в момент взрыва.
© AFP 2017Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.
Сам депутат Рады и еще двое человек получили ранения. Ночью Мосийчуку сделали операцию, он уже пришел в себя. Врачи оценивают состояние депутата как средней степени тяжести.
© AFP 2017Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.
Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.
© AFP 2017Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".
Мосийчук считает, что это было спланированное покушение на его жизнь. По его мнению, "заказчики сидят в Москве, исполнители — киевские, не исключено, что агентура из патриотической среды".
© REUTERS / Gleb GaranichЛидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.
Лидер Радикальной партии Украины Олег Ляшко уверен, что взрыв является покушением на Мосийчука из-за его профессиональной деятельности и политической позиции.
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