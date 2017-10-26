Кадры с места взрыва в центре Киева

Депутат уверен, что остался жив исключительно благодаря действиям своего охранника Руслана. "Выражаю искренние соболезнования его семье. Я никогда их не забуду. Теперь у меня трое детей. Третий ребенок — четырехлетняя дочь Руслана", — написал Мосийчук в Facebook.