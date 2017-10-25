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Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-2017

18:2025.10.2017
(обновлено: 18:24 25.10.2017)
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Токийский международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
Концепт-кар Toyota Wonder-Capsule на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Honda ChairMobi и Ai-miimo на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Концепт-кар Mitsubishi e-Evolution на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Porsche 911 GT3 на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Автомобиль на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Концепт-кар Subaru XV Fun Adventure на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
Электромобиль Daihatsu DN PRO Cargo на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Мотоциклетный робот Yamaha MOTOBOT Ver.2 на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Концепт-кар Volkswagen I.D. Buzz на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Toyota Concept-i Ride на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Концепт-кар Suzuki e-Survivor на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Концепт грузовика Isuzu FD-SI на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Концепт-кар Toyoda Gosei Flesby на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Концепт-кар Mercedes EQA на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
Yamaha MWC-4 Leaning Multi-Wheel на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Toru HanaiАвтосалон Tokyo Motor Show 2017 пройдет в столице Японии с 27 октября по 5 ноября. Накануне официальной церемонии открытия выставки организаторы представили экспозицию прессе.Токийский международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Автосалон Tokyo Motor Show 2017 пройдет в столице Японии с 27 октября по 5 ноября. Накануне официальной церемонии открытия выставки организаторы представили экспозицию прессе.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonToyota Auto Body представила на автосалоне в Токио инновационную коляску-капсулу "Wonder-Capsule" на два места, предназначенную для райдшеринга - совместного использования автомобиля с помощью онлайн-сервиса поиска попутчиков.Концепт-кар Toyota Wonder-Capsule на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Toyota Auto Body представила на автосалоне в Токио инновационную коляску-капсулу "Wonder-Capsule" на два места, предназначенную для райдшеринга - совместного использования автомобиля с помощью онлайн-сервиса поиска попутчиков.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКомпания Honda представила концепт-модель самодвижущегося кресла ChairMobi, которое можно использовать как дома, так и на улице, а так же концепт-модель усовершенствованной газонокосилки Ai-miimo, которая может перемещаться сама по себе и не требует внешнего управления.Honda ChairMobi и Ai-miimo на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Компания Honda представила концепт-модель самодвижущегося кресла ChairMobi, которое можно использовать как дома, так и на улице, а так же концепт-модель усовершенствованной газонокосилки Ai-miimo, которая может перемещаться сама по себе и не требует внешнего управления.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКомпания Mitsubishi motors представила на автосалоне электрический внедорожник с искусственным интеллектом e-Evolution.Концепт-кар Mitsubishi e-Evolution на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Компания Mitsubishi motors представила на автосалоне электрический внедорожник с искусственным интеллектом e-Evolution.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКупе Porsche 911 GT3 на автосалоне в Токио.Porsche 911 GT3 на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Купе Porsche 911 GT3 на автосалоне в Токио.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоДемонстрация устройства автомобиля мотор-шоу в Токио.Автомобиль на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© РИА Новости / Иван Захарченко
Демонстрация устройства автомобиля мотор-шоу в Токио.
© REUTERS / Toru HanaiКонцепт-кар кроссовера Subaru XV Fun Adventure с багажником на крыше и внедорожной "резиной".Концепт-кар Subaru XV Fun Adventure на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Концепт-кар кроссовера Subaru XV Fun Adventure с багажником на крыше и внедорожной "резиной".
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоРаритетная модель купе Porsche на Международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017.Международный автосалон Tokyo Motor Show 2017
© РИА Новости / Иван Захарченко
Раритетная модель купе Porsche на Международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПринадлежащая концерну Toyota c 2016 года старейшая японская автомобильная компания Daihatsu показала на выставке кубический электромобиль DN PRO Cargo с низкой посадкой, которая удобна для пассажиров с инвалидной коляской или для перевозки больных.Электромобиль Daihatsu DN PRO Cargo на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© РИА Новости / Иван Захарченко
Принадлежащая концерну Toyota c 2016 года старейшая японская автомобильная компания Daihatsu показала на выставке кубический электромобиль DN PRO Cargo с низкой посадкой, которая удобна для пассажиров с инвалидной коляской или для перевозки больных.
© REUTERS / Toru HanaiНа Токийском мотор-шоу компания Yamaha представила человекоподобного робота MOTOBOT Ver.2, который способен управлять мотоциклом.Мотоциклетный робот Yamaha MOTOBOT Ver.2 на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Toru Hanai
На Токийском мотор-шоу компания Yamaha представила человекоподобного робота MOTOBOT Ver.2, который способен управлять мотоциклом.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonЭлектрический концепт-кар Volkswagen I.D. Buzz представляет собой мобильную жилую комнату для шести человек. Компания намерена запустить автомобиль в серию в ближайшие пять лет.Концепт-кар Volkswagen I.D. Buzz на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Электрический концепт-кар Volkswagen I.D. Buzz представляет собой мобильную жилую комнату для шести человек. Компания намерена запустить автомобиль в серию в ближайшие пять лет.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonАвтомобиль серии Toyota Concept-i с технологиями искусственного интеллекта и автоматического управления по замыслу разработчиков является не столько машиной, сколько "партнером" водителя, его помощником.Toyota Concept-i Ride на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Автомобиль серии Toyota Concept-i с технологиями искусственного интеллекта и автоматического управления по замыслу разработчиков является не столько машиной, сколько "партнером" водителя, его помощником.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКонцерн Suzuki на выставке представил концепт-кар двухместного внедорожника-электромобиля e-Survivor.Концепт-кар Suzuki e-Survivor на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© РИА Новости / Иван Захарченко
Концерн Suzuki на выставке представил концепт-кар двухместного внедорожника-электромобиля e-Survivor.
© REUTERS / Toru HanaiЯпонская Isuzu на выставке продемонстрировала грузовой автомобиль будущего FD-SI, предназначенный для доставки разного рода товаров из интернет-магазинов.Концепт грузовика Isuzu FD-SI на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Японская Isuzu на выставке продемонстрировала грузовой автомобиль будущего FD-SI, предназначенный для доставки разного рода товаров из интернет-магазинов.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКомпания Toyoda Gosei на мотор-шоу представила одноместный концепт-кар Flesby II, главная особенность которого - резиновый кузов, который сможет менять форму под воздействием тока. Кроме того, на внешних резиновых подушках безопасности авто посредством светодиодов может выводиться информация, полезная для других участников дорожного движения.Концепт-кар Toyoda Gosei Flesby на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Компания Toyoda Gosei на мотор-шоу представила одноместный концепт-кар Flesby II, главная особенность которого - резиновый кузов, который сможет менять форму под воздействием тока. Кроме того, на внешних резиновых подушках безопасности авто посредством светодиодов может выводиться информация, полезная для других участников дорожного движения.
© REUTERS / Toru HanaiКонцепт-кар электрического кроссовера Mercedes EQA. Производители поставили на модель два электродвигателя - для передней и задней оси.Концепт-кар Mercedes EQA на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© REUTERS / Toru Hanai
Концепт-кар электрического кроссовера Mercedes EQA. Производители поставили на модель два электродвигателя - для передней и задней оси.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКомпания Yamaha на автошоу представила модель MWC-4 Leaning Multi-Wheel, которая представляет собой гибрид мотоцикла и электромобиля.Yamaha MWC-4 Leaning Multi-Wheel на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017
© РИА Новости / Иван Захарченко
Компания Yamaha на автошоу представила модель MWC-4 Leaning Multi-Wheel, которая представляет собой гибрид мотоцикла и электромобиля.
Концепт-кар Toyoda Gosei Flesby на международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-201718:2025.10.2017
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Основные новинки мирового автопрома в конце октября-начале ноября можно увидеть в столице Японии, где начинает работу Международный токийский автосалон. Концепт-кары, умные электромобили и человекоподобный робот на мотоцикле — в фотоленте Ria.ru.

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