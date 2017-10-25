Основные новинки мирового автопрома в конце октября-начале ноября можно увидеть в столице Японии, где начинает работу Международный токийский автосалон. Концепт-кары, умные электромобили и человекоподобный робот на мотоцикле — в фотоленте Ria.ru.
Чудеса автопрома на Tokyo Motor Show-2017
18:2025.10.2017
(обновлено: 18:24 25.10.2017)
01500
© REUTERS / Toru HanaiАвтосалон Tokyo Motor Show 2017 пройдет в столице Японии с 27 октября по 5 ноября. Накануне официальной церемонии открытия выставки организаторы представили экспозицию прессе.
Автосалон Tokyo Motor Show 2017 пройдет в столице Японии с 27 октября по 5 ноября. Накануне официальной церемонии открытия выставки организаторы представили экспозицию прессе.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonToyota Auto Body представила на автосалоне в Токио инновационную коляску-капсулу "Wonder-Capsule" на два места, предназначенную для райдшеринга - совместного использования автомобиля с помощью онлайн-сервиса поиска попутчиков.
Toyota Auto Body представила на автосалоне в Токио инновационную коляску-капсулу "Wonder-Capsule" на два места, предназначенную для райдшеринга - совместного использования автомобиля с помощью онлайн-сервиса поиска попутчиков.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКомпания Honda представила концепт-модель самодвижущегося кресла ChairMobi, которое можно использовать как дома, так и на улице, а так же концепт-модель усовершенствованной газонокосилки Ai-miimo, которая может перемещаться сама по себе и не требует внешнего управления.
Компания Honda представила концепт-модель самодвижущегося кресла ChairMobi, которое можно использовать как дома, так и на улице, а так же концепт-модель усовершенствованной газонокосилки Ai-miimo, которая может перемещаться сама по себе и не требует внешнего управления.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКомпания Mitsubishi motors представила на автосалоне электрический внедорожник с искусственным интеллектом e-Evolution.
Компания Mitsubishi motors представила на автосалоне электрический внедорожник с искусственным интеллектом e-Evolution.
© REUTERS / Toru HanaiКонцепт-кар кроссовера Subaru XV Fun Adventure с багажником на крыше и внедорожной "резиной".
Концепт-кар кроссовера Subaru XV Fun Adventure с багажником на крыше и внедорожной "резиной".
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоРаритетная модель купе Porsche на Международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017.
Раритетная модель купе Porsche на Международном автосалоне Tokyo Motor Show 2017.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоПринадлежащая концерну Toyota c 2016 года старейшая японская автомобильная компания Daihatsu показала на выставке кубический электромобиль DN PRO Cargo с низкой посадкой, которая удобна для пассажиров с инвалидной коляской или для перевозки больных.
Принадлежащая концерну Toyota c 2016 года старейшая японская автомобильная компания Daihatsu показала на выставке кубический электромобиль DN PRO Cargo с низкой посадкой, которая удобна для пассажиров с инвалидной коляской или для перевозки больных.
© REUTERS / Toru HanaiНа Токийском мотор-шоу компания Yamaha представила человекоподобного робота MOTOBOT Ver.2, который способен управлять мотоциклом.
На Токийском мотор-шоу компания Yamaha представила человекоподобного робота MOTOBOT Ver.2, который способен управлять мотоциклом.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonЭлектрический концепт-кар Volkswagen I.D. Buzz представляет собой мобильную жилую комнату для шести человек. Компания намерена запустить автомобиль в серию в ближайшие пять лет.
Электрический концепт-кар Volkswagen I.D. Buzz представляет собой мобильную жилую комнату для шести человек. Компания намерена запустить автомобиль в серию в ближайшие пять лет.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonАвтомобиль серии Toyota Concept-i с технологиями искусственного интеллекта и автоматического управления по замыслу разработчиков является не столько машиной, сколько "партнером" водителя, его помощником.
Автомобиль серии Toyota Concept-i с технологиями искусственного интеллекта и автоматического управления по замыслу разработчиков является не столько машиной, сколько "партнером" водителя, его помощником.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКонцерн Suzuki на выставке представил концепт-кар двухместного внедорожника-электромобиля e-Survivor.
Концерн Suzuki на выставке представил концепт-кар двухместного внедорожника-электромобиля e-Survivor.
© REUTERS / Toru HanaiЯпонская Isuzu на выставке продемонстрировала грузовой автомобиль будущего FD-SI, предназначенный для доставки разного рода товаров из интернет-магазинов.
Японская Isuzu на выставке продемонстрировала грузовой автомобиль будущего FD-SI, предназначенный для доставки разного рода товаров из интернет-магазинов.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonКомпания Toyoda Gosei на мотор-шоу представила одноместный концепт-кар Flesby II, главная особенность которого - резиновый кузов, который сможет менять форму под воздействием тока. Кроме того, на внешних резиновых подушках безопасности авто посредством светодиодов может выводиться информация, полезная для других участников дорожного движения.
Компания Toyoda Gosei на мотор-шоу представила одноместный концепт-кар Flesby II, главная особенность которого - резиновый кузов, который сможет менять форму под воздействием тока. Кроме того, на внешних резиновых подушках безопасности авто посредством светодиодов может выводиться информация, полезная для других участников дорожного движения.
© REUTERS / Toru HanaiКонцепт-кар электрического кроссовера Mercedes EQA. Производители поставили на модель два электродвигателя - для передней и задней оси.
Концепт-кар электрического кроссовера Mercedes EQA. Производители поставили на модель два электродвигателя - для передней и задней оси.
© РИА Новости / Иван ЗахарченкоКомпания Yamaha на автошоу представила модель MWC-4 Leaning Multi-Wheel, которая представляет собой гибрид мотоцикла и электромобиля.
Компания Yamaha на автошоу представила модель MWC-4 Leaning Multi-Wheel, которая представляет собой гибрид мотоцикла и электромобиля.
- Ирина Андреева
- Андрей Анненков
- Дмитрий Бабич
- Алена Березовская
- Владислав Бирюков
- Алексей Блинов
- Игорь Бочарников
- Искандер Валитов
- Сергей Варшавчик
- Дмитрий Виноградов
- Захар Виноградов
- Михаил Демурин
- Владимир Евсеев
- Елена Загородняя
- Ольга Зиновьева
- Валентин Зорин
- Ростислав Ищенко
- Дмитрий Киселев
- Вера Костамо
- Дмитрий Косырев
- Дмитрий Куликов
- Владимир Лепехин
- Федор Лукьянов
- Сергей Маркедонов
- Анастасия Мельникова
- Олег Назаров
- Игорь Николайчук
- Армен Оганесян
- Алексей Панкин
- Алексей Пилько
- Виталий Подвицкий
- Александр Рацимор
- Илья Ремесло
- Павел Родькин
- Петр Романов
- Михаил Ростовский
- Тимофей Сергейцев
- Максим Соколов
- Алёна Солнцева
- Елена Супонина
- Виталий Третьяков
- Александр Хроленко
- Социальный навигатор
- Навигатор абитуриента
- Найди меня, мама
- Год экологии
- РИА Рейтинг
- Лесопромышленный комплекс России
- Легкая промышленность
- Россия на ЭКСПО-2017
- WorldSkills
- Юбилейный Фестиваль "Спасская башня"
- Фестиваль Koktebel Jazz Party
- Sputnik International / English
- Sputnik Mundo / Spanish
- 俄罗斯卫星网 / Chinese
- Sputnik Deutschland / German
- Sputnik عربي / Arabic
- Sputnik Türkiye / Turkish
- Sputnik France / French
- Sputnik Brasil / Portuguese
- Sputnik Việt Nam / Vietnamese
- Sputnik 日本 / Japanese
- Sputnik افغانستان/ Dari
- Sputnik ایران/ Persian
- Sputnik Italia / Italian
- Sputnik Polska / Polish
- Sputnik Eesti / Estonian
- Sputnik Эстония / Russian
- Sputnik Lietuva / Lithuanian
- Sputnik Литва / Russian
- Sputnik Latvija / Latvian
- Sputnik Латвия / Russian
- Sputnik Србиjа / Serbian
- Sputnik Česká republika / Czech
- Sputnik Аҧсны / Abkhaz
- Sputnik Абхазия / Russian
- Sputnik Беларусь / Belarusian
- Sputnik Беларусь / Russian
- Sputnik Արմենիա / Armenian
- Sputnik Армения / Russian
- Sputnik Кыргызстан / Kyrgyz
- Sputnik Кыргызстан / Russian
- Sputnik Хуссар Ирыстон / Оssetian
- Sputnik Южная Осетия / Russian
- Sputnik Oʻzbekiston / Uzbek
- Sputnik Узбекистан / Russian
- Онлайн СМИ МИА «Россия Сегодня»
Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»
© 2017 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+