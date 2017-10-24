Пара гималайских медвежат, живущие в Приморском сафари-парке, готовятся к своим первым зимним холодам. Угощения мохнатых сластен — в фотоленте Ria.ru.
Забавы гималайских медвежат
19:2724.10.2017
(обновлено: 19:31 24.10.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГималайские медвежата живут в Приморском сафари-парке с весны этого года.
Гималайские медвежата живут в Приморском сафари-парке с весны этого года.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкТерриторию площадью 80 на 40 метров они делят с двумя взрослыми особями - самцом Чуком и самкой Настей.
Территорию площадью 80 на 40 метров они делят с двумя взрослыми особями - самцом Чуком и самкой Настей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСпециально для зверей этого вида в приморском питомнике был построен Парк гималайских медведей.
Специально для зверей этого вида в приморском питомнике был построен Парк гималайских медведей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтроительство парка длилось почти год. Благодаря специальным мосткам посетители могут наблюдать за гималайскими медведями сверху не подвергаясь никакому риску.
Строительство парка длилось почти год. Благодаря специальным мосткам посетители могут наблюдать за гималайскими медведями сверху не подвергаясь никакому риску.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ нижней части парка есть равнина с летним бассейном для зверей.
В нижней части парка есть равнина с летним бассейном для зверей.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВерхняя часть парка гималайских медведей - это крутой склон с камнями и скалами.
Верхняя часть парка гималайских медведей - это крутой склон с камнями и скалами.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСотрудник Приморского сафари-парка кормит детеныша гималайского медведя.
Сотрудник Приморского сафари-парка кормит детеныша гималайского медведя.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГималайские медведи отличаются от своих бурых соплеменников меньшим размером, белым фартуком на груди, а также очень темным, почти черным цветом шерсти.
Гималайские медведи отличаются от своих бурых соплеменников меньшим размером, белым фартуком на груди, а также очень темным, почти черным цветом шерсти.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкГималайские медведи прекрасно лазают по деревьям и большую часть времени объедают с них листву или плоды. Но при необходимости животное легко передвигается и по земле, а также умеет плавать.
Гималайские медведи прекрасно лазают по деревьям и большую часть времени объедают с них листву или плоды. Но при необходимости животное легко передвигается и по земле, а также умеет плавать.
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