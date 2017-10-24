Ежегодно 24 октября в России отмечается День подразделений специального назначения. Памятная дата была установлена указом президента в 2006 году. Будни российского спецназа — в фотоленте Ria.ru.
Будни бойцов российского спецназа
11:5424.10.2017
(обновлено: 12:03 24.10.2017)
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© РИА Новости / Олег ЛасточкинПерейти в фотобанкВ России подразделения специального назначения есть в структурах министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других федеральных органов государственной власти.
В России подразделения специального назначения есть в структурах министерства обороны, Росгвардии, ФСБ, МЧС и других федеральных органов государственной власти.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкУ каждого подразделения спецназа есть собственное условное наименование — "Альфа", "Витязь", "Вымпел", "Русь" и др.
У каждого подразделения спецназа есть собственное условное наименование — "Альфа", "Витязь", "Вымпел", "Русь" и др.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкЗадачи, которые выполняют отряды спецназа, зависят от их ведомственной принадлежности.
Задачи, которые выполняют отряды спецназа, зависят от их ведомственной принадлежности.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкСпецназ может осуществлять разведку или контрразведку, вести диверсионную, антидиверсионную или антитеррористическую деятельность, заниматься поиском или уничтожением террористов, проводить спасательные операции, обеспечивать общественную безопасность, охранять особо важных лиц или объекты.
Спецназ может осуществлять разведку или контрразведку, вести диверсионную, антидиверсионную или антитеррористическую деятельность, заниматься поиском или уничтожением террористов, проводить спасательные операции, обеспечивать общественную безопасность, охранять особо важных лиц или объекты.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОсновной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка всех бойцов, внезапность, быстрота и согласованность совместных действий.
Основной особенностью подразделений специального назначения является их относительно небольшой состав, отличная подготовка всех бойцов, внезапность, быстрота и согласованность совместных действий.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСотрудники соединений специального назначения умело используют ударные и маневренные возможности вооружения, военной техники, а также защитные свойства местности, времени суток и погодных условия.
Сотрудники соединений специального назначения умело используют ударные и маневренные возможности вооружения, военной техники, а также защитные свойства местности, времени суток и погодных условия.
© РИА Новости / ЕштокинПерейти в фотобанкОтряд бойцов диверсионно-разведывательных сил ВМФ на марше в день празднования Военно-морского флота. 1972 год.
Отряд бойцов диверсионно-разведывательных сил ВМФ на марше в день празднования Военно-морского флота. 1972 год.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВ современных условиях подразделения специального назначения комплектуются, в основном, военнослужащими по контракту.
В современных условиях подразделения специального назначения комплектуются, в основном, военнослужащими по контракту.
© РИА Новости / Павел ГерасимовПерейти в фотобанкБойцы спецназа обучаются ведению скрытных действий на вражеской территории, владению различными видами оружия, управлению транспортными средствами, рукопашному бою, минно‑подрывному, легко‑водолазному и радиоделу, прыжкам с парашютом и др.
Бойцы спецназа обучаются ведению скрытных действий на вражеской территории, владению различными видами оружия, управлению транспортными средствами, рукопашному бою, минно‑подрывному, легко‑водолазному и радиоделу, прыжкам с парашютом и др.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкПодразделения спецназа оснащаются самым современным вооружением и специальной техникой, в частности, средствами дистанционного подрыва, перспективными специальными комплектами индивидуальной боевой экипировки, многоканальными оптико‑электронными приборами наблюдения, дистанционно управляемыми разведывательно‑ударными комплексами, специальным стрелковым оружием и ночными прицелами.
Подразделения спецназа оснащаются самым современным вооружением и специальной техникой, в частности, средствами дистанционного подрыва, перспективными специальными комплектами индивидуальной боевой экипировки, многоканальными оптико‑электронными приборами наблюдения, дистанционно управляемыми разведывательно‑ударными комплексами, специальным стрелковым оружием и ночными прицелами.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВоеннослужащие разведывательной роты специального назначения 33-й мотострелковой горной бригады во время лыжной подготовки в горах Дагестана. 2008 год.
Военнослужащие разведывательной роты специального назначения 33-й мотострелковой горной бригады во время лыжной подготовки в горах Дагестана. 2008 год.
© РИА Новости / Николай ХижнякПерейти в фотобанкВоеннослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа во время испытаний на право ношения голубого берета на базе учебного центра 3-й отдельной бригады спецназа ЦВО в Самарской области.
Военнослужащие подразделения специального назначения Центрального военного округа во время испытаний на право ношения голубого берета на базе учебного центра 3-й отдельной бригады спецназа ЦВО в Самарской области.
© РИА Новости / Александр КапустянскийПерейти в фотобанкБойцы, штурмовавшие Рейхстаг - взвод разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. 1945 год.
Бойцы, штурмовавшие Рейхстаг - взвод разведки 674 стрелкового полка 150-й стрелковой Идрицкой дивизии. 1945 год.
© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкТактико-специальные учения спецподразделений Росгвардии и МВД РФ в рамках выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".
Тактико-специальные учения спецподразделений Росгвардии и МВД РФ в рамках выставки "День передовых технологий правоохранительных органов РФ".
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкВоеннослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
Военнослужащий подразделения специального назначения Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации во время церемонии вручения краповых и темно-зеленых беретов на базе учебного центра "Горный" в Новосибирской области.
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