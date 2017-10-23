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Освящение храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле

17:2823.10.2017
(обновлено: 17:29 23.10.2017)
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время служения чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве
Священнослужители во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Священнослужители и верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время служения чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время служения чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкХрам был построен на этом месте в 1893 году для войск московского гарнизона, а в 1920-х годах был одним из первых разрушен большевиками.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время служения чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Храм был построен на этом месте в 1893 году для войск московского гарнизона, а в 1920-х годах был одним из первых разрушен большевиками.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкС Ходынским полем связано имя последнего российского императора Николая II. Драматические события разыгрались на Ходынке 18 мая 1896 года: тогда в ходе "народных гуляний", устроенных по случаю коронации Николая II, из-за возникшей давки на поле погибли более одной тысячи человек.Храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
С Ходынским полем связано имя последнего российского императора Николая II. Драматические события разыгрались на Ходынке 18 мая 1896 года: тогда в ходе "народных гуляний", устроенных по случаю коронации Николая II, из-за возникшей давки на поле погибли более одной тысячи человек.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ советское время на Ходынском поле располагался Центральный аэродром имени Фрунзе.Священнослужители во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
В советское время на Ходынском поле располагался Центральный аэродром имени Фрунзе.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкС Ходынского поля взлетали первые российские аэропланы, здесь закладывались ведущие авиационные и ракетные конструкторские бюро Поликарпова, Микояна, Яковлева, Илюшина, Сухого, Лавочкина.Верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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С Ходынского поля взлетали первые российские аэропланы, здесь закладывались ведущие авиационные и ракетные конструкторские бюро Поликарпова, Микояна, Яковлева, Илюшина, Сухого, Лавочкина.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкОбщина преподобного Сергия на Ходынке была создана в 2000 году из жителей окрестных домов и потомков летчиков-испытателей. После появления прихода началось возрождение храма.Священнослужители и верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Община преподобного Сергия на Ходынке была создана в 2000 году из жителей окрестных домов и потомков летчиков-испытателей. После появления прихода началось возрождение храма.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНовый храм рассчитан на 800 прихожан.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время служения чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Новый храм рассчитан на 800 прихожан.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПрототипом храма послужил знаменитый собор Сан-Марко в Венеции.Верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Прототипом храма послужил знаменитый собор Сан-Марко в Венеции.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПомимо церкви в храмовый комплекс входят воскресная школа, учебные классы, трапезная и подсобные помещения.Верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Помимо церкви в храмовый комплекс входят воскресная школа, учебные классы, трапезная и подсобные помещения.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкКроме того, на храмовой территории находятся мемориал и часовня в память о погибших российских авиаторах. Часовня названа в честь архангела Гавриила — небесного покровителя летчиков.Верующие во время служения патриархом Московским и всея Руси Кириллом чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Кроме того, на храмовой территории находятся мемориал и часовня в память о погибших российских авиаторах. Часовня названа в честь архангела Гавриила — небесного покровителя летчиков.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанк«Многие из участвовавших в строительстве этого храма знают, с какими невероятными трудностями, с каким сопротивлением пришлось столкнуться тем, кто захотел возродить старый храм в память о воздухоплавателях и летчиках — как место молитвы, как место обучения самому главному навыку жизни — навыку любви», - заявил патриарх Кирилл после богослужения в храме.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время служения чина Великого освящения храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
«Многие из участвовавших в строительстве этого храма знают, с какими невероятными трудностями, с каким сопротивлением пришлось столкнуться тем, кто захотел возродить старый храм в память о воздухоплавателях и летчиках — как место молитвы, как место обучения самому главному навыку жизни — навыку любви», - заявил патриарх Кирилл после богослужения в храме.
Храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в МосквеОсвящение храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле17:2823.10.2017
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Патриарх Кирилл освятил храм преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле в Москве, воссозданный по инициативе местных жителей. Торжественное открытие храмового комплекса – в фотоленте ria.ru

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