Освящение храма преподобного Сергия Радонежского на Ходынском поле

«Многие из участвовавших в строительстве этого храма знают, с какими невероятными трудностями, с каким сопротивлением пришлось столкнуться тем, кто захотел возродить старый храм в память о воздухоплавателях и летчиках — как место молитвы, как место обучения самому главному навыку жизни — навыку любви», - заявил патриарх Кирилл после богослужения в храме.