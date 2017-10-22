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Открытие недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia

16:1022.10.2017
(обновлено: 16:11 22.10.2017)
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Новая коллекция дизайнера Bella Potemkina в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
Новая коллекция дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
Певица Ольга Бузова выступает на показе моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
Новая коллекция дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
Новая коллекция дизайнера Славы Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
Модели демонстрируют одежду из коллекций, представленных Kazakhstan Fashion Week в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
Певица Ольга Бузова выступает на показе одежды из новой коллекции дизайнера Bella Potemkina в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модельер Надежда Юсупова во время показа одежды из своей новой коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Показ детской коллекции одежды Blue Jasmine в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модельер Вячеслав Зайцев во время показа одежды из своей новой коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
Президент благотворительного фонда Русский силуэт Татьяна Михалкова на показе моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНеделя моды Mercedes-Benz Fashion Week проходит в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" с 21 по 26 октября.Новая коллекция дизайнера Bella Potemkina в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week проходит в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" с 21 по 26 октября.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСвои коллекции для недели моды подготовили более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран.Новая коллекция дизайнера Надежды Юсуповой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Свои коллекции для недели моды подготовили более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа открытии недели моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia выступила Ольга Бузова.Певица Ольга Бузова выступает на показе моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На открытии недели моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia выступила Ольга Бузова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ течение недели в "Манеже" пройдут показы коллекций Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева, Анастасии Докучаевой, Юлии Далакян, Артема Шумова и других российских дизайнеров.Новая коллекция дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В течение недели в "Манеже" пройдут показы коллекций Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева, Анастасии Докучаевой, Юлии Далакян, Артема Шумова и других российских дизайнеров.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ рамках недели моды представят свои первые коллекции победители онлайн-конкурса молодых дизайнеров "Fashion-поколение М".Новая коллекция дизайнера Славы Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В рамках недели моды представят свои первые коллекции победители онлайн-конкурса молодых дизайнеров "Fashion-поколение М".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГотовясь к показу, молодые дизайнеры несколько месяцев работали под руководством наставников проекта — Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер.Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Готовясь к показу, молодые дизайнеры несколько месяцев работали под руководством наставников проекта — Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНеделю моды открыл показ народных художественных промыслов "Лен и кружево", на котором 19 российских предприятий представили летнюю коллекцию льняных изделий.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Неделю моды открыл показ народных художественных промыслов "Лен и кружево", на котором 19 российских предприятий представили летнюю коллекцию льняных изделий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийские дизайнеры поставили перед собой задачу интегрировать элементы народных художественных промыслов в современные образы.Модели демонстрируют одежду из коллекций, представленных Kazakhstan Fashion Week в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Российские дизайнеры поставили перед собой задачу интегрировать элементы народных художественных промыслов в современные образы.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкMBFW совместно с Минздравом проводят социальную кампанию "Российские дизайнеры против СПИДа".Певица Ольга Бузова выступает на показе одежды из новой коллекции дизайнера Bella Potemkina в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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MBFW совместно с Минздравом проводят социальную кампанию "Российские дизайнеры против СПИДа".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ рамках кампании по борьбе со СПИДом 10 дизайнеров подготовили уникальные образы в красных цветах.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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В рамках кампании по борьбе со СПИДом 10 дизайнеров подготовили уникальные образы в красных цветах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодельер Надежда Юсупова (слева) во время показа одежды из своей новой коллекции.Модельер Надежда Юсупова во время показа одежды из своей новой коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Модельер Надежда Юсупова (слева) во время показа одежды из своей новой коллекции.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПо традиции на площадке пройдет фестиваль детской моды.Показ детской коллекции одежды Blue Jasmine в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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По традиции на площадке пройдет фестиваль детской моды.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева.Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВячеслав Зайцев во время показа моделей одежды из своей новой коллекции.Модельер Вячеслав Зайцев во время показа одежды из своей новой коллекции в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Вячеслав Зайцев во время показа моделей одежды из своей новой коллекции.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСовместный проект Минпромторга и Национальной палаты моды продемонстрирует возможности российских производств.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Совместный проект Минпромторга и Национальной палаты моды продемонстрирует возможности российских производств.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОдной из задач участников показа стало объединение художественных образов различных регионов страны.Модель демонстрирует одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Одной из задач участников показа стало объединение художественных образов различных регионов страны.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа показе присутствовала президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова (в центре).Президент благотворительного фонда Русский силуэт Татьяна Михалкова на показе моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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На показе присутствовала президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова (в центре).
Новая коллекция дизайнера Галы Борзовой в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. 21 октября 2017Открытие недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia16:1022.10.2017
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В Москве открылась Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Коллекции сезона весна-лето 2018 года — в фотоленте Ria.ru.

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