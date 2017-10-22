В Москве открылась Mercedes-Benz Fashion Week Russia. Коллекции сезона весна-лето 2018 года — в фотоленте Ria.ru.
Открытие недели моды Mercedes-Benz Fashion Week Russia
16:1022.10.2017
(обновлено: 16:11 22.10.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНеделя моды Mercedes-Benz Fashion Week проходит в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" с 21 по 26 октября.
Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week проходит в столичном Центральном выставочном зале "Манеж" с 21 по 26 октября.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСвои коллекции для недели моды подготовили более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран.
Свои коллекции для недели моды подготовили более 80 дизайнеров из России, Грузии, Казахстана и других стран.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа открытии недели моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia выступила Ольга Бузова.
На открытии недели моды в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia выступила Ольга Бузова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ течение недели в "Манеже" пройдут показы коллекций Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева, Анастасии Докучаевой, Юлии Далакян, Артема Шумова и других российских дизайнеров.
В течение недели в "Манеже" пройдут показы коллекций Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева, Анастасии Докучаевой, Юлии Далакян, Артема Шумова и других российских дизайнеров.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ рамках недели моды представят свои первые коллекции победители онлайн-конкурса молодых дизайнеров "Fashion-поколение М".
В рамках недели моды представят свои первые коллекции победители онлайн-конкурса молодых дизайнеров "Fashion-поколение М".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГотовясь к показу, молодые дизайнеры несколько месяцев работали под руководством наставников проекта — Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер.
Готовясь к показу, молодые дизайнеры несколько месяцев работали под руководством наставников проекта — Вячеслава Зайцева, Игоря Гуляева и Даши Гаузер.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНеделю моды открыл показ народных художественных промыслов "Лен и кружево", на котором 19 российских предприятий представили летнюю коллекцию льняных изделий.
Неделю моды открыл показ народных художественных промыслов "Лен и кружево", на котором 19 российских предприятий представили летнюю коллекцию льняных изделий.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРоссийские дизайнеры поставили перед собой задачу интегрировать элементы народных художественных промыслов в современные образы.
Российские дизайнеры поставили перед собой задачу интегрировать элементы народных художественных промыслов в современные образы.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкMBFW совместно с Минздравом проводят социальную кампанию "Российские дизайнеры против СПИДа".
MBFW совместно с Минздравом проводят социальную кампанию "Российские дизайнеры против СПИДа".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ рамках кампании по борьбе со СПИДом 10 дизайнеров подготовили уникальные образы в красных цветах.
В рамках кампании по борьбе со СПИДом 10 дизайнеров подготовили уникальные образы в красных цветах.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодельер Надежда Юсупова (слева) во время показа одежды из своей новой коллекции.
Модельер Надежда Юсупова (слева) во время показа одежды из своей новой коллекции.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПо традиции на площадке пройдет фестиваль детской моды.
По традиции на площадке пройдет фестиваль детской моды.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМодели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева.
Модели демонстрируют одежду из новой коллекции дизайнера Славы Зайцева.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВячеслав Зайцев во время показа моделей одежды из своей новой коллекции.
Вячеслав Зайцев во время показа моделей одежды из своей новой коллекции.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСовместный проект Минпромторга и Национальной палаты моды продемонстрирует возможности российских производств.
Совместный проект Минпромторга и Национальной палаты моды продемонстрирует возможности российских производств.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкОдной из задач участников показа стало объединение художественных образов различных регионов страны.
Одной из задач участников показа стало объединение художественных образов различных регионов страны.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа показе присутствовала президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова (в центре).
На показе присутствовала президент благотворительного фонда "Русский силуэт" Татьяна Михалкова (в центре).
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