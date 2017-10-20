Лучшие фото недели: фестивальная молодежь и растерянный Трамп
11:1020.10.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку дороги Р23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку дороги Р23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.
© AFP 2017 / Joe KlamarАгитация накануне парламентских выборов против председателя Народной партии Австрии Себастьяна Курца и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.
Агитация накануне парламентских выборов против председателя Народной партии Австрии Себастьяна Курца и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.
© AP Photo / Capucine HenryХудожник-акционист Петр Павленский стоит зданием Банка Франции, которое он поджег.
© AP Photo / Capucine Henry
Художник-акционист Петр Павленский стоит зданием Банка Франции, которое он поджег.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами в саду перед Белым домом.
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в саду перед Белым домом.
© AFP 2017 / Yasuyoshi ChibaАкция протеста в кенийском городе Кисуму после прошедших в стране президентских выборов.
Акция протеста в кенийском городе Кисуму после прошедших в стране президентских выборов.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве.
Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкОбитатели королевской верблюжьей фермы в Бахрейне.
Обитатели королевской верблюжьей фермы в Бахрейне.
© REUTERS / Ange AboaСпасатели вытаскивают из воды обломки грузового самолета после того, как он разбился в море возле города Абиджан, Кот-д'Ивуар.
Спасатели вытаскивают из воды обломки грузового самолета после того, как он разбился в море возле города Абиджан, Кот-д'Ивуар.
© REUTERS / Ahmad MasoodДевушки на площади Тяньаньмэнь во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая.
Девушки на площади Тяньаньмэнь во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая.
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкАртиллерийский салют во время захода фрегата "Саптура", который в составе отряда боевых кораблей ВМС Индии прибыл во Владивосток для участия в международных учениях "Индра–2017".
Артиллерийский салют во время захода фрегата "Саптура", который в составе отряда боевых кораблей ВМС Индии прибыл во Владивосток для участия в международных учениях "Индра–2017".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПосетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.
Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМашины ГАЗ-21 "Волга" автопробегом закрыли летний ретросезон в Москве.
Машины ГАЗ-21 "Волга" автопробегом закрыли летний ретросезон в Москве.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДевушки фотографируются перед музеем-ледоколом "Ленин" в Мурманске.
Девушки фотографируются перед музеем-ледоколом "Ленин" в Мурманске.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© REUTERS / BeawihartaБой между собакой и кабаном в одной из деревень в индонезийской провинции Западная Ява.
Бой между собакой и кабаном в одной из деревень в индонезийской провинции Западная Ява.
© REUTERS / Erik De CastroВоеннослужащие Сирийских демократических сил празднуют победу в освобожденной Ракке, Сирия.
Военнослужащие Сирийских демократических сил празднуют победу в освобожденной Ракке, Сирия.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины.
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТеатральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Александр КряжевМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaМодель во время показа пляжной коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме.
Модель во время показа пляжной коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкСамолет МС-21 совершает посадку в аэропорту "Жуковский" во время первого дальнего перелета из Иркутска.
Самолет МС-21 совершает посадку в аэропорту "Жуковский" во время первого дальнего перелета из Иркутска.
© REUTERS / Mussa QawasmaИзраильские солдаты задержали палестинского мальчика во время столкновений в Хевроне.
Израильские солдаты задержали палестинского мальчика во время столкновений в Хевроне.
© REUTERS / Courtesy Michael Mauldin/MegaBots IncПилотируемый человекоподобный робот Eagle Prime, созданный американской компанией MegaBots, во время презентации в Японии.
Пилотируемый человекоподобный робот Eagle Prime, созданный американской компанией MegaBots, во время презентации в Японии.
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
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