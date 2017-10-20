РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Лучшие фото недели: фестивальная молодежь и растерянный Трамп

11:1020.10.2017
0120
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23
Наклейка против Себастьяна Курца и Хайнц-Кристиана Страше накануне парламентских выборов в Австрии
Художник-акционист Петр Павленский, стоящий перед горящим зданием Банка Франции. 16 октября 2017
Президент США Дональд Трамп в саду Белого дома
Акция протеста в Кисуму, Кения
Дети играют на улице в Гао, Мали
Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
Королевская верблюжья ферма в Бахрейне
Спасатели на месте крушения самолета на побережье Абиджана, Кот-д'Ивуар
Девушки на площади Тяньаньмэнь во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая
Артиллерийский салют во время захода фрегата ВМС Индии Саптура во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении Индра – 2017. 19 октября 2017
Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне
Автомобили ГАЗ-21 Волга во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона. 15 октября 2017
На месте взрыва в центре Могадишо, Сомали. 14 октября 2017
Девушки фотографируются перед музеем-ледоколом Ленин в Мурманске
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Собака во время битвы с кабаном, известной как аду багун в Индонезии
Военнослужащие Сирийских демократических сил праздную победу в Ракке, Сирия. 17 октября 2017
Шторм Офелия у берегов Уэльса, Великобритания
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета в Новосибирской области
Частный дом в городе Плёс
Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме
Лошади конезавода Восход на выпасе в Краснодарском крае
Самолет МС-21 совершает посадку в аэропорту Жуковский во время первого перелета из Иркутска
Израильские солдаты задержали палестинского мальчика во время столкновений в Хевроне
Полярное (Северное) сияние в окрестностях города Мурманск
Пилотируемый человекоподобный робот Eagle Prime, созданный американской компанией MegaBots, в Японии
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку дороги Р23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.Президент РФ Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку автомобильной дороги Р23
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин принимает участие в церемонии открытия автомобильного движения по реконструированному участку дороги Р23, соединяющей Санкт-Петербург с Белоруссией и странами Прибалтики.
© AFP 2017 / Joe KlamarАгитация накануне парламентских выборов против председателя Народной партии Австрии Себастьяна Курца и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.Наклейка против Себастьяна Курца и Хайнц-Кристиана Страше накануне парламентских выборов в Австрии
© AFP 2017 / Joe Klamar
Агитация накануне парламентских выборов против председателя Народной партии Австрии Себастьяна Курца и лидера Австрийской партии свободы Хайнца-Кристиана Штрахе.
© AP Photo / Capucine HenryХудожник-акционист Петр Павленский стоит зданием Банка Франции, которое он поджег.Художник-акционист Петр Павленский, стоящий перед горящим зданием Банка Франции. 16 октября 2017
© AP Photo / Capucine Henry
Художник-акционист Петр Павленский стоит зданием Банка Франции, которое он поджег.
© AP Photo / Evan VucciПрезидент Дональд Трамп беседует с журналистами в саду перед Белым домом.Президент США Дональд Трамп в саду Белого дома
© AP Photo / Evan Vucci
Президент Дональд Трамп беседует с журналистами в саду перед Белым домом.
© AFP 2017 / Yasuyoshi ChibaАкция протеста в кенийском городе Кисуму после прошедших в стране президентских выборов.Акция протеста в Кисуму, Кения
© AFP 2017 / Yasuyoshi Chiba
Акция протеста в кенийском городе Кисуму после прошедших в стране президентских выборов.
© REUTERS / Benoit TessierДети играют на улице города Гао в Мали.Дети играют на улице в Гао, Мали
© REUTERS / Benoit Tessier
Дети играют на улице города Гао в Мали.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве.Акция протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники акции протеста у здания Верховной рады Украины в Киеве.
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкОбитатели королевской верблюжьей фермы в Бахрейне.Королевская верблюжья ферма в Бахрейне
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Обитатели королевской верблюжьей фермы в Бахрейне.
© REUTERS / Ange AboaСпасатели вытаскивают из воды обломки грузового самолета после того, как он разбился в море возле города Абиджан, Кот-д'Ивуар.Спасатели на месте крушения самолета на побережье Абиджана, Кот-д'Ивуар
© REUTERS / Ange Aboa
Спасатели вытаскивают из воды обломки грузового самолета после того, как он разбился в море возле города Абиджан, Кот-д'Ивуар.
© REUTERS / Ahmad MasoodДевушки на площади Тяньаньмэнь во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая.Девушки на площади Тяньаньмэнь во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая
© REUTERS / Ahmad Masood
Девушки на площади Тяньаньмэнь во время открытия 19-го съезда Коммунистической партии Китая.
© РИА Новости / Ильдус ГилязутдиновПерейти в фотобанкАртиллерийский салют во время захода фрегата "Саптура", который в составе отряда боевых кораблей ВМС Индии прибыл во Владивосток для участия в международных учениях "Индра–2017".Артиллерийский салют во время захода фрегата ВМС Индии Саптура во Владивосток для участия в международном российско-индийском межвидовом учении Индра – 2017. 19 октября 2017
© РИА Новости / Ильдус Гилязутдинов
Перейти в фотобанк
Артиллерийский салют во время захода фрегата "Саптура", который в составе отряда боевых кораблей ВМС Индии прибыл во Владивосток для участия в международных учениях "Индра–2017".
© РИА Новости / Александр МельниковПерейти в фотобанкПосетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне
© РИА Новости / Александр Мельников
Перейти в фотобанк
Посетительница на международной оборонной выставке BIDEC-2017 в Бахрейне.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМашины ГАЗ-21 "Волга" автопробегом закрыли летний ретросезон в Москве.Автомобили ГАЗ-21 Волга во время пробега по улицам Москвы в рамках закрытия летнего ретросезона. 15 октября 2017
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Машины ГАЗ-21 "Волга" автопробегом закрыли летний ретросезон в Москве.
© REUTERS / Feisal OmarЭвакуация местных жителей с места взрыва в центре Могадишо, Сомали.На месте взрыва в центре Могадишо, Сомали. 14 октября 2017
© REUTERS / Feisal Omar
Эвакуация местных жителей с места взрыва в центре Могадишо, Сомали.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкДевушки фотографируются перед музеем-ледоколом "Ленин" в Мурманске.Девушки фотографируются перед музеем-ледоколом Ленин в Мурманске
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Девушки фотографируются перед музеем-ледоколом "Ленин" в Мурманске.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Участница XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи.
© REUTERS / BeawihartaБой между собакой и кабаном в одной из деревень в индонезийской провинции Западная Ява.Собака во время битвы с кабаном, известной как аду багун в Индонезии
© REUTERS / Beawiharta
Бой между собакой и кабаном в одной из деревень в индонезийской провинции Западная Ява.
© REUTERS / Erik De CastroВоеннослужащие Сирийских демократических сил празднуют победу в освобожденной Ракке, Сирия.Военнослужащие Сирийских демократических сил праздную победу в Ракке, Сирия. 17 октября 2017
© REUTERS / Erik De Castro
Военнослужащие Сирийских демократических сил празднуют победу в освобожденной Ракке, Сирия.
© REUTERS / Rebecca NadenШторм "Офелия" у берегов Уэльса, Великобритания.Шторм Офелия у берегов Уэльса, Великобритания
© REUTERS / Rebecca Naden
Шторм "Офелия" у берегов Уэльса, Великобритания.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины.Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания УПА и Дню защитника Украины
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
Участники марша в Киеве, приуроченного к годовщине создания Украинской повстанческой армии (УПА, экстремистская организация, запрещена в России) и Дню защитника Украины.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТеатральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Театральное представление на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Александр КряжевМарш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета в Новосибирской области
© РИА Новости / Александр Кряжев
Марш-бросок во время квалификационных испытаний на право ношения крапового берета среди военнослужащих и сотрудников подразделений специального назначения Сибирского округа Росгвардии в Новосибирской области.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкЧастный дом в городе Плёс.Частный дом в городе Плёс
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Частный дом в городе Плёс.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaМодель во время показа пляжной коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме.Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Модель во время показа пляжной коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкЛошади на конезаводе "Восход" в Краснодарском крае.Лошади конезавода Восход на выпасе в Краснодарском крае
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Лошади на конезаводе "Восход" в Краснодарском крае.
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"Перейти в фотобанкСамолет МС-21 совершает посадку в аэропорту "Жуковский" во время первого дальнего перелета из Иркутска.Самолет МС-21 совершает посадку в аэропорту Жуковский во время первого перелета из Иркутска
© РИА Новости / Департамент PR Корпорации "Иркут"
Перейти в фотобанк
Самолет МС-21 совершает посадку в аэропорту "Жуковский" во время первого дальнего перелета из Иркутска.
© REUTERS / Mussa QawasmaИзраильские солдаты задержали палестинского мальчика во время столкновений в Хевроне.Израильские солдаты задержали палестинского мальчика во время столкновений в Хевроне
© REUTERS / Mussa Qawasma
Израильские солдаты задержали палестинского мальчика во время столкновений в Хевроне.
© РИА Новости / Игорь АгеенкоПерейти в фотобанкПолярное сияние в окрестностях Мурманска.Полярное (Северное) сияние в окрестностях города Мурманск
© РИА Новости / Игорь Агеенко
Перейти в фотобанк
Полярное сияние в окрестностях Мурманска.
© REUTERS / Courtesy Michael Mauldin/MegaBots IncПилотируемый человекоподобный робот Eagle Prime, созданный американской компанией MegaBots, во время презентации в Японии.Пилотируемый человекоподобный робот Eagle Prime, созданный американской компанией MegaBots, в Японии
© REUTERS / Courtesy Michael Mauldin/MegaBots Inc
Пилотируемый человекоподобный робот Eagle Prime, созданный американской компанией MegaBots, во время презентации в Японии.
Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в ПанамеЛучшие фото недели: фестивальная молодежь и растерянный Трамп11:1020.10.2017
XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов. День пятыйУчастники фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов на выставке МИА "Россия сегодня"13:3719.10.2017
Кран-фонтан, висящий в воздухеОбман взаправду: самые хитрые оптические иллюзии в архитектуре13:3319.10.2017
Телеведущая Ксения Собчак во время церемонии закрытия междунарoдного конкурса Новая Волна - 2011Кандидат против всех: Собчак вступила в президентскую гонку20:2718.10.2017
Мемориал видаПобедители конкурса Wildlife Photographer of the Year16:2718.10.2017
Статуя в Летнем саду в Санкт-ПетербургеКарнавал красок: осень в регионах России13:1418.10.2017
Как сделать осенний венок из сухоцветов и листьев: мастер-классКак сделать осенний венок из сухоцветов и листьев: мастер-класс11:2318.10.2017
Самолет МС-21 совершает взлет в аэропорту Иркутск во время первого перелета в ЖуковскийПервый дальний перелет лайнера МС-2116:2417.10.2017
Участники акции в поддержку политической реформы в Киеве. 17 октября 2017"Достали до самой печенки": массовая акция протеста в Киеве15:4517.10.2017
Модели во время показа коллекции дизайнера Фахада Хусейн на Неделе свадебной моды ПакистанеПакистанская свадебная мода на подиумах в Лахоре14:4217.10.2017
Все фотоленты
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена