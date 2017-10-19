Участники прошлых ВФМС встретились на выставке МИА "Россия сегодня"
13:3719.10.2017
(обновлено: 13:42 19.10.2017)
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© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи фотографируются с одним из авторов эмблемы фестиваля художником Вячеславом Ермаковым.
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи фотографируются с одним из авторов эмблемы фестиваля художником Вячеславом Ермаковым.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкОдин из авторов эмблемы Всемирного фестиваля молодежи и студентов художник Вячеслав Ермаков на фотовыставке МИА "Россия сегодня" рассматривает фотографию Виталия Арутюнова с открытия клуба делегации СССР на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов (1985).
Один из авторов эмблемы Всемирного фестиваля молодежи и студентов художник Вячеслав Ермаков на фотовыставке МИА "Россия сегодня" рассматривает фотографию Виталия Арутюнова с открытия клуба делегации СССР на XII Всемирном фестивале молодежи и студентов (1985).
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Клавдия Тихомирова, один из авторов эмблемы фестиваля художник Вячеслав Ермаков и участник итальянской делегации на фестивале 1957 года Джузеппе Скотти на фотовыставке МИА "Россия сегодня", организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Клавдия Тихомирова, один из авторов эмблемы фестиваля художник Вячеслав Ермаков и участник итальянской делегации на фестивале 1957 года Джузеппе Скотти на фотовыставке МИА "Россия сегодня", организованной на площадке XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Джузеппе Скотти специально приехал в Сочи из Италии по приглашению организаторов фестиваля этого года. "На фестивале как этот есть прямой контакт между гражданами всего мира — вот что очень важно", - отметил Скотти.
Участник итальянской делегации на Всемирном фестивале молодежи и студентов 1957 года Джузеппе Скотти специально приехал в Сочи из Италии по приглашению организаторов фестиваля этого года. "На фестивале как этот есть прямой контакт между гражданами всего мира — вот что очень важно", - отметил Скотти.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкВ 1957 году мне было 18 лет, чувства были неимоверные, мы так ждали приезда людей со всех континентов. И эти фотографии — они настолько передают ту атмосферу радости, что я как будто снова оказалась там, на фестивале 60 лет назад", — поделилась своими впечатлениями Клавдия Тихомирова.
В 1957 году мне было 18 лет, чувства были неимоверные, мы так ждали приезда людей со всех континентов. И эти фотографии — они настолько передают ту атмосферу радости, что я как будто снова оказалась там, на фестивале 60 лет назад", — поделилась своими впечатлениями Клавдия Тихомирова.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи фотографируются с одним из авторов эмблемы фестиваля художником Вячеславом Ермаковым.
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи фотографируются с одним из авторов эмблемы фестиваля художником Вячеславом Ермаковым.
© РИА Новости / Максим БлиновУчастница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Клавдия Тихомирова на фотовыставке МИА "Россия сегодня".
Участница Всемирного фестиваля молодежи и студентов 1957 года Клавдия Тихомирова на фотовыставке МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Максим БлиновУчастники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи берут автографы у автора эмблемы фестиваля 1985 года художника Вячеслава Ермакова.
Участники XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Сочи берут автографы у автора эмблемы фестиваля 1985 года художника Вячеслава Ермакова.
Участники фестивалей молодежи и студентов 1957 и 1985 годов посетили фотовыставку МИА "Россия сегодня", посвященную тем фестивалям. Автор знаменитой Катюши — символа ВМФС-85, а также участники фестиваля 1957 года Клавдия Тихомирова (Россия) и Джузеппе Скотти (Италия)- в фотоленте Ria.ru.
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