В 1957 году мне было 18 лет, чувства были неимоверные, мы так ждали приезда людей со всех континентов. И эти фотографии — они настолько передают ту атмосферу радости, что я как будто снова оказалась там, на фестивале 60 лет назад", — поделилась своими впечатлениями Клавдия Тихомирова.