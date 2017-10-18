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Карнавал красок: осень в регионах России

13:1418.10.2017
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Монумент Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде
Туман над рекой Обь в Новосибирске
Осень в парке Царицыно в Москве
Церковь Воскресения Христова в поселке городского типа Форос в Крыму
Национальный парк Таганай в Челябинской области
Озеро Толвоярви в Суоярвском районе Республики Карелия
Золотая осень в Плёсе
Лошади на участке обладателя дальневосточного гектара Русланы, которая занимается разведением племенных лошадей в своем хозяйстве у села Магилевка
Статуя в Летнем саду в Санкт-Петербурге
Пожилая пара гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге
Комбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае
Осень в Приморском крае
Осень в городе Плёс. Вид на Волгу
Частный дом в городе Плёс
Лошадь на горном лугу в Шаройском районе Чеченской республики
Осень в Приморском крае
Стога с сеном в Приморском крае
Осень в Приморском крае
© РИА Новости / Кирилл БрагаПерейти в фотобанкМонумент "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Мамаев курган" в Волгограде.Монумент Родина-мать зовет! на территории историко-мемориального комплекса Мамаев курган в Волгограде
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на территории историко-мемориального комплекса "Мамаев курган" в Волгограде.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкТуман над рекой Обь в Новосибирске.Туман над рекой Обь в Новосибирске
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Туман над рекой Обь в Новосибирске.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкОсень в парке "Царицыно" в Москве.Осень в парке Царицыно в Москве
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Осень в парке "Царицыно" в Москве.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкЦерковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму.Церковь Воскресения Христова в поселке городского типа Форос в Крыму
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Церковь Воскресения Христова в поселке Форос в Крыму.
© РИА Новости / Александр КондратюкПерейти в фотобанкНациональный парк "Таганай" в Челябинской области.Национальный парк Таганай в Челябинской области
© РИА Новости / Александр Кондратюк
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Национальный парк "Таганай" в Челябинской области.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкОзеро Толвоярви в Суоярвском районе Республики Карелия.Озеро Толвоярви в Суоярвском районе Республики Карелия
© РИА Новости / Игорь Подгорный
Перейти в фотобанк
Озеро Толвоярви в Суоярвском районе Республики Карелия.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкВид на город Плёс с Воскресенской горы.Золотая осень в Плёсе
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Вид на город Плёс с Воскресенской горы.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкЛошади на территории племенного хозяйства у села Магилевка в Хабаровском крае.Лошади на участке обладателя дальневосточного гектара Русланы, которая занимается разведением племенных лошадей в своем хозяйстве у села Магилевка
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Лошади на территории племенного хозяйства у села Магилевка в Хабаровском крае.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкСтатуя в Летнем саду Санкт-Петербурга.Статуя в Летнем саду в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Статуя в Летнем саду Санкт-Петербурга.
© РИА Новости / Алексей ДаничевПерейти в фотобанкПрохожие в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.Пожилая пара гуляет в Михайловском саду в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в фотобанк
Прохожие в Михайловском саду в Санкт-Петербурге.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкУборка урожая сои в Хабаровском крае.Комбайн выгружает бобы во время уборки сои в Хабаровском крае
© РИА Новости / Игорь Онучин
Перейти в фотобанк
Уборка урожая сои в Хабаровском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОсень в Приморском крае.Осень в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Осень в Приморском крае.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкВолга у города Плёс.Осень в городе Плёс. Вид на Волгу
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Волга у города Плёс.
© РИА Новости / Мария ПлотниковаПерейти в фотобанкЧастный дом в Плёсе.Частный дом в городе Плёс
© РИА Новости / Мария Плотникова
Перейти в фотобанк
Частный дом в Плёсе.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкЛошадь на горном лугу в Шаройском районе Чеченской республики.Лошадь на горном лугу в Шаройском районе Чеченской республики
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Лошадь на горном лугу в Шаройском районе Чеченской республики.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОсень в Приморском крае.Осень в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Осень в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСтога с сеном в Приморском крае.Стога с сеном в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Стога с сеном в Приморском крае.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкОсень в Приморском крае.Осень в Приморском крае
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Осень в Приморском крае.
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Конец сентября — первую половину октября принято называть золотой осенью. Традиционно в это время после первых серьезных похолоданий наступает небольшое потепление, а листва расстается со своим зеленым цветом, окрашиваясь в багряные, желтые и рыжие тона. Какой была эта золотая осень в разных регионах России — в фотоленте Ria.ru

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