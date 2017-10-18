Карнавал красок: осень в регионах России

Конец сентября — первую половину октября принято называть золотой осенью. Традиционно в это время после первых серьезных похолоданий наступает небольшое потепление, а листва расстается со своим зеленым цветом, окрашиваясь в багряные, желтые и рыжие тона. Какой была эта золотая осень в разных регионах России — в фотоленте Ria.ru