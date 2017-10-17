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Пакистанская свадебная мода на подиумах в Лахоре

14:4217.10.2017
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Модели во время показа коллекции дизайнера Фахада Хусейн на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции дизайнера Zuria на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции дизайнера Zuria Dor на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции дизайнера Nomi Ansari на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции дизайнера Nomi Ansari на Неделе свадебной моды Пакистане
Модели во время показа коллекции Shazia and Sehr на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции Shazia and Sehr на Неделе свадебной моды Пакистане
Модели во время показа коллекции дизайнера Tabya на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции дизайнера Tabya на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции дизайнера Ali Xeeshan на Неделе свадебной моды Пакистане
Модели во время показа коллекции дизайнера Mahgul на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции дизайнера Faiza Saqlain на Неделе свадебной моды Пакистане
Модели во время показа коллекции дизайнера Shamsha Hashwani на Неделе свадебной моды Пакистане
Модель во время показа коллекции дизайнера Zuria на Неделе свадебной моды Пакистане
Дизайнер Ahmad Sultan с моделями на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo / K.M. ChaudaryНеделя свадебной моды проходила в столице Пенджаба с 14 по 16 октября.Модели во время показа коллекции дизайнера Фахада Хусейн на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo / K.M. Chaudary
Неделя свадебной моды проходила в столице Пенджаба с 14 по 16 октября.
© AFP 2017 / Arif AliВ эти дни на подиумах в Лахоре свои коллекции представили порядка 60 дизайнеров, создающих наряды для новобрачных.Модель во время показа коллекции дизайнера Zuria на Неделе свадебной моды Пакистане
© AFP 2017 / Arif Ali
В эти дни на подиумах в Лахоре свои коллекции представили порядка 60 дизайнеров, создающих наряды для новобрачных.
© AP Photo / K.M. ChaudaryБольшинство модельеров в новых коллекциях старались совместить пакистанские свадебные традиции с современными западными элементами.Модель во время показа коллекции дизайнера Zuria Dor на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo / K.M. Chaudary
Большинство модельеров в новых коллекциях старались совместить пакистанские свадебные традиции с современными западными элементами.
© AP Photo / K.M. ChaudaryБольшинство платьев для новобрачных были выполнены из шелка и украшены драгоценными камнями, жемчугом или расшиты золотыми нитями.Модель во время показа коллекции дизайнера Nomi Ansari на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo / K.M. Chaudary
Большинство платьев для новобрачных были выполнены из шелка и украшены драгоценными камнями, жемчугом или расшиты золотыми нитями.
© AP Photo / K.M. ChaudaryПомимо традиционных для Пакистана ярких красок в нарядах невест дизайнеры использовали ткани пастельных тонов.Модель во время показа коллекции дизайнера Nomi Ansari на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo / K.M. Chaudary
Помимо традиционных для Пакистана ярких красок в нарядах невест дизайнеры использовали ткани пастельных тонов.
© AFP 2017 / Arif AliМодели во время показа коллекции бренда Shazia and Sehr.Модели во время показа коллекции Shazia and Sehr на Неделе свадебной моды Пакистане
© AFP 2017 / Arif Ali
Модели во время показа коллекции бренда Shazia and Sehr.
© AFP 2017 / Arif AliПоказ свадебной коллекции бренда Shazia and Sehr.Модель во время показа коллекции Shazia and Sehr на Неделе свадебной моды Пакистане
© AFP 2017 / Arif Ali
Показ свадебной коллекции бренда Shazia and Sehr.
© AP Photo / K.M. ChaudaryМодели, демонстрирующие свадебную коллекцию дизайнера Tabya.Модели во время показа коллекции дизайнера Tabya на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo / K.M. Chaudary
Модели, демонстрирующие свадебную коллекцию дизайнера Tabya.
© AP PhotoМодель во время показа коллекции дизайнера Tabya.Модель во время показа коллекции дизайнера Tabya на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo
Модель во время показа коллекции дизайнера Tabya.
© AP Photo / K.M. ChaudaryПоказ свадебной коллекции дизайнера Ali Xeeshan.Модель во время показа коллекции дизайнера Ali Xeeshan на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo / K.M. Chaudary
Показ свадебной коллекции дизайнера Ali Xeeshan.
© AFP 2017 / Arif AliМодели во время показа коллекции дизайнера Mahgul.Модели во время показа коллекции дизайнера Mahgul на Неделе свадебной моды Пакистане
© AFP 2017 / Arif Ali
Модели во время показа коллекции дизайнера Mahgul.
© AFP 2017 / Arif AliПоказ коллекции дизайнера Faiza Saqlain.Модель во время показа коллекции дизайнера Faiza Saqlain на Неделе свадебной моды Пакистане
© AFP 2017 / Arif Ali
Показ коллекции дизайнера Faiza Saqlain.
© AP Photo / K.M. ChaudaryМодели во время показа коллекции дизайнера Shamsha Hashwani.Модели во время показа коллекции дизайнера Shamsha Hashwani на Неделе свадебной моды Пакистане
© AP Photo / K.M. Chaudary
Модели во время показа коллекции дизайнера Shamsha Hashwani.
© AFP 2017 / Arif AliМодель во время показа коллекции дизайнера Zuria.Модель во время показа коллекции дизайнера Zuria на Неделе свадебной моды Пакистане
© AFP 2017 / Arif Ali
Модель во время показа коллекции дизайнера Zuria.
© AFP 2017 / Arif AliДизайнер Ahmad Sultan в окружении моделей на подиуме Недели свадебной моды Пакистане.Дизайнер Ahmad Sultan с моделями на Неделе свадебной моды Пакистане
© AFP 2017 / Arif Ali
Дизайнер Ahmad Sultan в окружении моделей на подиуме Недели свадебной моды Пакистане.
Модели во время показа коллекции дизайнера Фахада Хусейн на Неделе свадебной моды ПакистанеПакистанская свадебная мода на подиумах в Лахоре14:4217.10.2017
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В Лахоре в седьмой раз прошла Неделя свадебной моды L’Oreal Paris Bridal Week. Творения пакистанских дизайнеров — в фотоленте Ria.ru.

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