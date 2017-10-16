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Пляжные коллекции на Panama Fashion Week

15:0216.10.2017
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Модель во время показа коллекции дизайнера Anna Francesca на Неделе моды в Панаме
Модели во время показа коллекции дизайнера Anna Francesca на Неделе моды в Панаме
Модели во время показа коллекции дизайнера Anna Francesca на Неделе моды в Панаме
Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме
Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме
Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме
Модель во время показа коллекции дизайнера Marciscano на Неделе моды в Панаме
Модель во время показа коллекции дизайнера Marciscano на Неделе моды в Панаме
Модели во время показа коллекции дизайнера Flirtatious на Неделе моды в Панаме
Модель во время показа коллекции дизайнера Valentim Quaresma на Неделе моды в Панаме
Модель во время показа коллекции бренда Undercover на Неделе моды в Панаме
Модель во время показа коллекции бренда Undercover на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaЛатиноамериканские дизайнеры и модные бренды представили на Panama Fashion Week свои новые пляжные коллекции прет-а-порте.Модель во время показа коллекции дизайнера Anna Francesca на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Латиноамериканские дизайнеры и модные бренды представили на Panama Fashion Week свои новые пляжные коллекции прет-а-порте.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaМодные показы проходили в здании конгресс-центра Atlapa в столице Панамы.Модели во время показа коллекции дизайнера Anna Francesca на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Модные показы проходили в здании конгресс-центра Atlapa в столице Панамы.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaДизайнер Anna Francesca в своей коллекции сделала акцент на вышивке, выполненной с использованием страз и бусин.Модели во время показа коллекции дизайнера Anna Francesca на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Дизайнер Anna Francesca в своей коллекции сделала акцент на вышивке, выполненной с использованием страз и бусин.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaМодель во время показа коллекции купальников бренда Flamants.Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Модель во время показа коллекции купальников бренда Flamants.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaПоказ коллекции купальников бренда Flamants на Неделе моды в Панаме.Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Показ коллекции купальников бренда Flamants на Неделе моды в Панаме.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaМодель во время показа пляжной коллекции бренда Flamants.Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Модель во время показа пляжной коллекции бренда Flamants.
© AP Photo / Arnulfo FrancoДизайнер Marciscano при создании коллекции активно использовал шифон, расшитый жемчугом.Модель во время показа коллекции дизайнера Marciscano на Неделе моды в Панаме
© AP Photo / Arnulfo Franco
Дизайнер Marciscano при создании коллекции активно использовал шифон, расшитый жемчугом.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaМодели во время показа коллекции дизайнера Marciscano выходили на подиум в эльфийских тиарах.Модель во время показа коллекции дизайнера Marciscano на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Модели во время показа коллекции дизайнера Marciscano выходили на подиум в эльфийских тиарах.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaКоллекция купальников дизайнера из Индии Flirtatious была выполнена в синих и желтых тонах.Модели во время показа коллекции дизайнера Flirtatious на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Коллекция купальников дизайнера из Индии Flirtatious была выполнена в синих и желтых тонах.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaПортугальский дизайнер Valentim Quaresma выполнил новую коллекцию преимущественно в черном цвете, сочетая его с красным, а также с "металлическими элементами" золотого и серебряного цвета.Модель во время показа коллекции дизайнера Valentim Quaresma на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Португальский дизайнер Valentim Quaresma выполнил новую коллекцию преимущественно в черном цвете, сочетая его с красным, а также с "металлическими элементами" золотого и серебряного цвета.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaПанамский бренд Undercover представил коллекцию вещей, рассчитанных на дождливый день.Модель во время показа коллекции бренда Undercover на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Панамский бренд Undercover представил коллекцию вещей, рассчитанных на дождливый день.
© AFP 2017 / Rodrigo AranguaДля создания "дождливой" коллекции бренда Undercover использовались непромокаемые ткани и прозрачная пленка.Модель во время показа коллекции бренда Undercover на Неделе моды в Панаме
© AFP 2017 / Rodrigo Arangua
Для создания "дождливой" коллекции бренда Undercover использовались непромокаемые ткани и прозрачная пленка.
Модель во время показа коллекции дизайнера Flamants на Неделе моды в ПанамеПляжные коллекции на Panama Fashion Week15:0216.10.2017
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В минувшие выходные в столице Панамы прошла неделя моды Panama Fashion Week. Показы новых коллекций — в фотоленте Ria.ru.

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