Жюри фотоконкурса Arcaid Images Architectural Photography Awards, который ежегодно проводится при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, объявило список финалистов 2017 года. Работы, отобранные по категориям "Экстерьер", "Интерьер", "Чувство места" и "Эксплуатация зданий", будут показаны в Берлине с 15 по 17 ноября. Посетители этой выставки смогут проголосовать за кадр-победитель, который будет объявлен 17 ноября. Лучшие архитектурные снимки года — в фотоленте Ria.ru.
Лучшие архитектурные фото года
12:3016.10.2017
(обновлено: 12:31 16.10.2017)
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© Фото : Adam Letch/arcaidimages.com/StoЧасовня в Церере, Кейптаун. Снимок фотографа Адама Летча. Категория "Экстерьер".
© Фото : Adam Letch/arcaidimages.com/Sto
Часовня в Церере, Кейптаун. Снимок фотографа Адама Летча. Категория "Экстерьер".
© Фото : Fabio Mantovani/arcaidimages.com/StoКвартал Чой Хун в Гонконге. Снимок фотографа Фабио Мантовани. Категория "Экстерьер".
© Фото : Fabio Mantovani/arcaidimages.com/Sto
Квартал Чой Хун в Гонконге. Снимок фотографа Фабио Мантовани. Категория "Экстерьер".
© Фото : Terrence Zhang/arcaidimages.com/StoМузей народного искусства Китайской академии искусств в Ханчжоу. Снимок фотографа Терренса Цанга. Категория "Чувство места".
© Фото : Terrence Zhang/arcaidimages.com/Sto
Музей народного искусства Китайской академии искусств в Ханчжоу. Снимок фотографа Терренса Цанга. Категория "Чувство места".
© Фото : Yao Li/arcaidimages.com/StoДунчжуанский строительный музей западных регионов в Китае. Снимок фотографа Яо Ли. Категория "Интерьер".
© Фото : Yao Li/arcaidimages.com/Sto
Дунчжуанский строительный музей западных регионов в Китае. Снимок фотографа Яо Ли. Категория "Интерьер".
© Фото : Tom Stahl/arcaidimages.com/StoИнсталляция, возведенная на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Снимок фотографа Тома Сталя. Категория "Чувство места".
© Фото : Tom Stahl/arcaidimages.com/Sto
Инсталляция, возведенная на фестивале Burning Man в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Снимок фотографа Тома Сталя. Категория "Чувство места".
© Фото : Conchi Martínez/arcaidimages.com/Sto.Монорельс в Музее поп-культуры в Сиэтле, США. Снимок фотографа Кончи Мартинеса. Категория "Чувство места".
© Фото : Conchi Martínez/arcaidimages.com/Sto.
Монорельс в Музее поп-культуры в Сиэтле, США. Снимок фотографа Кончи Мартинеса. Категория "Чувство места".
© Фото : Terrence Zhang/arcaidimages.com/StoНовый кампус гимназии Университета Тяньцзиня, Китай. Снимок фотографа Терренса Цанга. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : Terrence Zhang/arcaidimages.com/Sto
Новый кампус гимназии Университета Тяньцзиня, Китай. Снимок фотографа Терренса Цанга. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : David Borland/arcaidimages.com/StoМузей искусств Ароса Аархуса, Орхус, Дания. Снимок фотографа Дэвида Борланда. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : David Borland/arcaidimages.com/Sto
Музей искусств Ароса Аархуса, Орхус, Дания. Снимок фотографа Дэвида Борланда. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : Martine Hamilton Knight/arcaidimages.com/StoВелодром в Дерби-арена, Великобритания. Снимок фотографа Мартина Гамильтона Найта. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : Martine Hamilton Knight/arcaidimages.com/Sto
Велодром в Дерби-арена, Великобритания. Снимок фотографа Мартина Гамильтона Найта. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : David Crawford/arcaidimages.com/StoЗдание компании Samsung Electronics HQ в Сан-Хосе, Калифорния. Снимок фотографа Дэвида Кроуфорда. Категория "Экстерьер".
© Фото : David Crawford/arcaidimages.com/Sto
Здание компании Samsung Electronics HQ в Сан-Хосе, Калифорния. Снимок фотографа Дэвида Кроуфорда. Категория "Экстерьер".
© Фото : Wison Tungthunya/arcaidimages.com/StoЧастная резиденция в Бангкоке, Таиланд. Снимок фотографа Уисона Тунгтуниа. Категория "Интерьер".
© Фото : Wison Tungthunya/arcaidimages.com/Sto
Частная резиденция в Бангкоке, Таиланд. Снимок фотографа Уисона Тунгтуниа. Категория "Интерьер".
© Фото : Terrence Zhang/arcaidimages.com/StoБассейн в новом кампусе гимназии Университета Тяньцзиня, Китай. Фотограф Терренс Цанг. Категория "Интерьер".
© Фото : Terrence Zhang/arcaidimages.com/Sto
Бассейн в новом кампусе гимназии Университета Тяньцзиня, Китай. Фотограф Терренс Цанг. Категория "Интерьер".
© Фото : Brian Rose/arcaidimages.com/StoСеверная стена казино Revel в Атлантик-Сити, США. Снимок фотографа Брайана Роуза. Категория "Экстерьер".
© Фото : Brian Rose/arcaidimages.com/Sto
Северная стена казино Revel в Атлантик-Сити, США. Снимок фотографа Брайана Роуза. Категория "Экстерьер".
© Фото : Zhenfei Wang/arcaidimages.com/StoМузей Тяньренхэ, Ханчжоу, Китай. Снимок фотографа Ценфэя Вана. Категория "Интерьер".
© Фото : Zhenfei Wang/arcaidimages.com/Sto
Музей Тяньренхэ, Ханчжоу, Китай. Снимок фотографа Ценфэя Вана. Категория "Интерьер".
© Фото : Tom Stahl/arcaidimages.com/StoОфисное здание в Пекине, Китай. Снимок фотографа Тома Шталя. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : Tom Stahl/arcaidimages.com/Sto
Офисное здание в Пекине, Китай. Снимок фотографа Тома Шталя. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : Tom Roe/arcaidimages.com/StoГорный музей Месснера в Южном Тироле, Италия. Снимок фотографа Тома Роу. Категория "Чувство места".
© Фото : Tom Roe/arcaidimages.com/Sto
Горный музей Месснера в Южном Тироле, Италия. Снимок фотографа Тома Роу. Категория "Чувство места".
© Фото : Ryan Koopmans/arcaidimages.com/StoЖилищный комплекс Понте Сити в Йоханнесбурге, Южная Африка. Снимок фотографа Райана Купманса. Категория "Интерьер".
© Фото : Ryan Koopmans/arcaidimages.com/Sto
Жилищный комплекс Понте Сити в Йоханнесбурге, Южная Африка. Снимок фотографа Райана Купманса. Категория "Интерьер".
© Фото : Wison Tungthunya/arcaidimages.com/StoОтель Сала Аюттхая, Таиланд. Снимок фотографа Уисона Тунгтуниа. Категория "Экстерьер".
© Фото : Wison Tungthunya/arcaidimages.com/Sto
Отель Сала Аюттхая, Таиланд. Снимок фотографа Уисона Тунгтуниа. Категория "Экстерьер".
© Фото : Siyuan Ma/arcaidimages.com/StoЗдание Selegie House в Сингапуре. Снимок фотографа Сюаня Ма. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : Siyuan Ma/arcaidimages.com/Sto
Здание Selegie House в Сингапуре. Снимок фотографа Сюаня Ма. Категория "Эксплуатация зданий".
© Фото : Laurian Ghinitoiu/arcaidimages.com/StoМузей Хокусай-Сумида в Токио, Япония. Снимок фотографа Лориана Гинитою. Категория "Экстерьер".
© Фото : Laurian Ghinitoiu/arcaidimages.com/Sto
Музей Хокусай-Сумида в Токио, Япония. Снимок фотографа Лориана Гинитою. Категория "Экстерьер".
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