Лучшие архитектурные фото года

Жюри фотоконкурса Arcaid Images Architectural Photography Awards, который ежегодно проводится при поддержке Всемирного фестиваля архитектуры, объявило список финалистов 2017 года. Работы, отобранные по категориям "Экстерьер", "Интерьер", "Чувство места" и "Эксплуатация зданий", будут показаны в Берлине с 15 по 17 ноября. Посетители этой выставки смогут проголосовать за кадр-победитель, который будет объявлен 17 ноября. Лучшие архитектурные снимки года — в фотоленте Ria.ru.