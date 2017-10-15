Торжественное открытие XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой" в Сочи — в фотоленте Ria.ru.
Торжество юности: в Сочи открылся XIX Фестиваль молодежи и студентов
20:2815.10.2017
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© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкНа торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
На торжественной церемонии в Сочи президент Владимир Путин объявил XIX Всемирный фестиваль молодежи и студентов открытым.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкРоссия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
Россия в третий раз принимает молодежь со всех уголков мира. В 1957 и 1985 годах право провести праздник доставалось Москве, в этот раз фестиваль проходит в Сочи.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкТеатральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
Театральное представление во время открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкПоручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
Поручение Росмолодежи провести фестиваль президент Владимир Путин дал в 2015 году. В ноябре того же года генассамблея Всемирной федерации демократической молодежи одобрила российскую заявку.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкНе только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в грандиозном молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
Не только Сочи и Москва окажутся в центре внимания: впервые в истории в грандиозном молодежном празднике будет участвовать вся страна. В первые три дня фестиваля две тысячи иностранных гостей посетят 15 российских регионов от Калининграда до Владивостока.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПевица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Певица Тина Кузнецова на открытии XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкФестиваль родлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
Фестиваль родлится неделю. Торжественная церемония закрытия состоится 21 октября, также в ледовом дворце "Большой".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкПредседатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
Председатель Международного организационного комитета ВФМС-2017, президент Всемирной федерации демократической молодежи Николас Пападимитриу на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкК проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли 5000 добровольцев из России и других стран.
К проведению мероприятия был привлечен добровольческий корпус #ВолонтерыМира, в состав которого вошли 5000 добровольцев из России и других стран.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкЦеремония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
Церемония открытия фестиваля в Ледовом дворце "Большой" привела в восторг тысячи зрителей со всего мира.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкНа церемонию открытия в Сочи приехал президент России Владимир Путин. Он назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
На церемонию открытия в Сочи приехал президент России Владимир Путин. Он назвал нынешний фестиваль самым представительным за всю историю.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкI Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходил с 25 июля по 16 августа 1947 года в Праге (Чехословакия).
I Всемирный фестиваль молодежи и студентов (ВФМС) проходил с 25 июля по 16 августа 1947 года в Праге (Чехословакия).
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкМосква дважды принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов - в 1957-м и в 1985-м.
Москва дважды принимала Всемирный фестиваль молодежи и студентов - в 1957-м и в 1985-м.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВолонтеры на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
Волонтеры на церемонии открытия XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов (ВФМС) в Ледовом дворце "Большой" в Сочи.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкВсемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал самым представительным за всю его историю и собрал почти 30 тысяч участников из более чем 180 стран.
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Сочи стал самым представительным за всю его историю и собрал почти 30 тысяч участников из более чем 180 стран.
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