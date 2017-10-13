История фестивального движения в архивных кадрах МИА "Россия сегодня"

© Игорь Михалев/ МИА «Россия сегодня»

Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.