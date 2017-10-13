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История фестивального движения в архивных кадрах МИА "Россия сегодня"

20:0013.10.2017
(обновлено: 20:02 13.10.2017)
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Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе Лужники 28 июля 1957 года
Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов
VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки
Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина Лужники во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии фестиваля
Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов
Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина
Участники индийской делегации во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина
В дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкОткрытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов в Москве 28 июля 1957 года.
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкОткрытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе Лужники 28 июля 1957 года
© Анатолий Гаранин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Открытие VI Всемирного Фестиваля молодежи и студентов на стадионе "Лужники" 28 июля 1957 года.
© Юрий Кавер/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкГости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов
© Юрий Кавер/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Гости из Индии на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве, 1957 год.
© Иван Шагин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкМосквичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.VI Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в Москве. Москвичи встречают гостей из Южной Америки
© Иван Шагин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Москвичи встречают гостей из Южной Америки на VI Всемирном фестивале молодежи и студентов в Москве.
© Борис Бабанов/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкДелегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина Лужники во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
© Борис Бабанов/ МИА «Россия сегодня»
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Делегация Корейской Народно-Демократической Республики на Центральном стадионе имени В.И. Ленина "Лужники" во время открытия XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
© Игорь Михалев/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкМолодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии фестиваля
© Игорь Михалев/ МИА «Россия сегодня»
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Молодежь из Кубы в колонне марш-парада на открытии XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, который проходил под девизом "За антиимпериалистическую солидарность, мир и дружбу" с 27 июля по 3 августа 1985 года в Москве.
© Сергей Гунеев/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов
© Сергей Гунеев/ МИА «Россия сегодня»
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Участники XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© Владимир Вяткин/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина
© Владимир Вяткин/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Участники делегации Италии во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов.
© Владимир Федоренко/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкУчастники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.Участники индийской делегации во время праздничного шествия на Центральный стадион имени В.И.Ленина
© Владимир Федоренко/ МИА «Россия сегодня»
Перейти в фотобанк
Участники индийской делегации во время праздничного шествия, посвященного торжественному открытию XII Всемирного фестиваля молодежи и студентов, 1985 год.
© Давид Шоломович/ МИА «Россия сегодня»Перейти в фотобанкВечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).В дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве
© Давид Шоломович/ МИА «Россия сегодня»
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Вечер солидарности с молодежью колониальных стран в парке Останкино в дни VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве (28 июля - 11 августа 1957 года).
© Фото : Кавер Юрий АнатольевичУчастники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.Всемирный фестиваль молодежи и студентов в Москве
© Фото : Кавер Юрий Анатольевич
Участники VI Всемирного фестиваля молодежи и студентов в Москве.
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Международное информационное агентство "Россия сегодня" для гостей XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов организовало выставку, на которой будут представлены более 80 уникальных кадров об истории фестивального движения в России. Некоторые из снимков, вошедших в экспозицию выставки, — в фотоленте Ria.ru.

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