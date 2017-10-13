Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.
Лучшие фото недели: "лесной" Ленин и французское кабаре в Сингапуре
11:4513.10.2017
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© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЖители Барселоны в ожидании оглашения итогов референдума о независимости Каталонии.
Жители Барселоны в ожидании оглашения итогов референдума о независимости Каталонии.
© AP Photo / Ramon EspinosaПоследствия урагана "Мария" в крупнейшем городе Пуэрто-Рико Сан-Хуане.
© AP Photo / Ramon Espinosa
Последствия урагана "Мария" в крупнейшем городе Пуэрто-Рико Сан-Хуане.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки моста через Керченский пролив.
Установка автодорожной арки моста через Керченский пролив.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи подарил Владимиру Путину щенка породы туркменский алабай.
Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи подарил Владимиру Путину щенка породы туркменский алабай.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкСбор клюквы в Пинском районе Брестской области Белоруссии.
Сбор клюквы в Пинском районе Брестской области Белоруссии.
© REUTERS / Marcelo Maragni/Red Bull Content PoolУчастники соревнований Red Bull Trike Strike в Бон-Жардин-да-Серра, Бразилия.
Участники соревнований Red Bull Trike Strike в Бон-Жардин-да-Серра, Бразилия.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушки фотографируются в природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское" в Москве.
Девушки фотографируются в природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелый медвежонок, доставленный из Якутии, в вольере Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
Белый медвежонок, доставленный из Якутии, в вольере Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДевушка осматривает винтовку на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.
Девушка осматривает винтовку на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники спортивного праздника, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел.
Участники спортивного праздника, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел.
© REUTERS / Ivan AlvaradoЖители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии.
Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВольер с гусями на ярмарке "Праздник урожая" в Хабаровске.
Вольер с гусями на ярмарке "Праздник урожая" в Хабаровске.
© AFP 2017 / Sergei GaponЛес, высаженный в 1970 году на сотую годовщину со дня рождения Владимира Ленина, недалеко от города Иваново в Белоруссии.
Лес, высаженный в 1970 году на сотую годовщину со дня рождения Владимира Ленина, недалеко от города Иваново в Белоруссии.
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине и президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время официальной встречи в Киеве.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине и президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время официальной встречи в Киеве.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против трудовой реформы в Париже.
Участники акции протеста против трудовой реформы в Париже.
© REUTERS / Edgar Su Участницы французского кабаре Crazy Horse во время выступления для прессы в Сингапуре.
Участницы французского кабаре Crazy Horse во время выступления для прессы в Сингапуре.
© REUTERS / China Stringer NetworkПара танцует в парке, расположенном в городском округе Хуайань, Китай.
Пара танцует в парке, расположенном в городском округе Хуайань, Китай.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИгровой момент товарищеского матча между сборными командами России и Ирана. Слева направо: Мортеза Пуралиганджи (Иран), Алексей Миранчук (Россия) и Саид Эззатоллахи (Иран).
Игровой момент товарищеского матча между сборными командами России и Ирана. Слева направо: Мортеза Пуралиганджи (Иран), Алексей Миранчук (Россия) и Саид Эззатоллахи (Иран).
© KyodoЗапуск ракеты H-2A со спутником Michibiki-2 с космодрома Танегасима в Японии.
© Kyodo
Запуск ракеты H-2A со спутником Michibiki-2 с космодрома Танегасима в Японии.
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Беженцы рохинджа ожидают распределения в лагере для переселенцев города Кокс Базар, Бангладеш.
Беженцы рохинджа ожидают распределения в лагере для переселенцев города Кокс Базар, Бангладеш.
© REUTERS / Alessandro Bianchi Сторонники итальянской партии "Движение пяти звезд" во время акции протеста перед правительственным дворцом Монтециторио в Риме, Италия.
Сторонники итальянской партии "Движение пяти звезд" во время акции протеста перед правительственным дворцом Монтециторио в Риме, Италия.
© REUTERS / Javier BarbanchoТореадор Адриан Энке во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания.
Тореадор Адриан Энке во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВыступление участников праздника столичной полиции, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел.
Выступление участников праздника столичной полиции, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел.
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