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Лучшие фото недели: "лесной" Ленин и французское кабаре в Сингапуре

11:4513.10.2017
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Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
Последствия урагана Мария в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико
Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов и президент РФ Владимир Путин с щенком породы алабай. 11 октября 2017
Сбор клюквы на предприятии Полесские журавины, созданном на базе Пинской клюквенной плантации, в Пинском районе Брестской области
Задержание демонстрантов во время акции протеста в Сантьяго, Чили
Участники соревнований Red Bull Trike Strike в Бом-Жардим-да-Серра, Бразилия
Девушки фотографируются в Коломенском парке в Москве
Белый медвежонок, доставленный из Якутии, в вольере Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
Девушка осматривает винтовку на выставке Оружие и безопасность в Киеве
Участники Зомби-моба в Париже
Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии.
Вольер с гусями на ярмарке Праздник урожая в Хабаровске
Лес, высаженный в виде надписи Ленин, недалеко от города Иваново в Белоруссии
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине и Петр Порошенко с супругой Мариной во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017
Модель за кулисами во время Казахстанской недели моды в Алма-Аты
Самолет DC-10 на тушении природного пожара в лесу в Ориндже, Калифорния, США. 9 октября 2017
Празднование Дня коренных народов на острове Рандалс в Нью-Йорке
Участники акции протеста против трудовой реформы в Париже. 10 октября 2017
Участницы французского кабаре Crazy Horse во время выступления для прессы в Сингапуре
Пара танцует в туманный день в парке Хуайань, Китай
Мортеза Пуралиганджи, Алексей Миранчук и Саид Эззатоллахи в товарищеском матче по футболу между сборными командами России и Ирана
Запуск ракеты H-2A со спутником Michibiki-2 с космодрома Танегасима, Япония
Беженцы рохинджа в лагере беженцев в Бангладеш
Сторонники итальянской партии Движение пяти звёзд в масках Сильвио Берлускони и Маттео Ренци обнимают друг друга в Риме
Матадор с быком во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания
Участницы Чемпионата по бодибилдингу в Токио
Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкЖители Барселоны в ожидании оглашения итогов референдума о независимости Каталонии.Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
Перейти в фотобанк
Жители Барселоны в ожидании оглашения итогов референдума о независимости Каталонии.
© AP Photo / Ramon EspinosaПоследствия урагана "Мария" в крупнейшем городе Пуэрто-Рико Сан-Хуане.Последствия урагана Мария в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико
© AP Photo / Ramon Espinosa
Последствия урагана "Мария" в крупнейшем городе Пуэрто-Рико Сан-Хуане.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУстановка автодорожной арки моста через Керченский пролив.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Павлишак
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Установка автодорожной арки моста через Керченский пролив.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезидент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи подарил Владимиру Путину щенка породы туркменский алабай.Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов и президент РФ Владимир Путин с щенком породы алабай. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов на встрече Совета глав-государств СНГ в Сочи подарил Владимиру Путину щенка породы туркменский алабай.
© РИА Новости / Сергей ЛескетьПерейти в фотобанкСбор клюквы в Пинском районе Брестской области Белоруссии.Сбор клюквы на предприятии Полесские журавины, созданном на базе Пинской клюквенной плантации, в Пинском районе Брестской области
© РИА Новости / Сергей Лескеть
Перейти в фотобанк
Сбор клюквы в Пинском районе Брестской области Белоруссии.
© REUTERS / Pablo SanhuezaЗадержание демонстрантов во время акции протеста в центре Сантьяго, Чили.Задержание демонстрантов во время акции протеста в Сантьяго, Чили
© REUTERS / Pablo Sanhueza
Задержание демонстрантов во время акции протеста в центре Сантьяго, Чили.
© REUTERS / Marcelo Maragni/Red Bull Content PoolУчастники соревнований Red Bull Trike Strike в Бон-Жардин-да-Серра, Бразилия.Участники соревнований Red Bull Trike Strike в Бом-Жардим-да-Серра, Бразилия
© REUTERS / Marcelo Maragni/Red Bull Content Pool
Участники соревнований Red Bull Trike Strike в Бон-Жардин-да-Серра, Бразилия.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкДевушки фотографируются в природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское" в Москве.Девушки фотографируются в Коломенском парке в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Девушки фотографируются в природно-ландшафтном музее-заповеднике "Коломенское" в Москве.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкБелый медвежонок, доставленный из Якутии, в вольере Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.Белый медвежонок, доставленный из Якутии, в вольере Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Белый медвежонок, доставленный из Якутии, в вольере Центра воспроизводства редких видов животных Московского зоопарка.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкДевушка осматривает винтовку на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.Девушка осматривает винтовку на выставке Оружие и безопасность в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Девушка осматривает винтовку на выставке "Оружие и безопасность" в Киеве.
© AFP 2017 / Thomas SamsonУчастницы "Зомби-моба" в центре французской столицы.Участники Зомби-моба в Париже
© AFP 2017 / Thomas Samson
Участницы "Зомби-моба" в центре французской столицы.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.Пожар на строительном рынке Синдика, расположенном у МКАД в районе Строгино. 8 октября 2017
© РИА Новости / Максим Блинов
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Пожар на строительном рынке "Синдика", расположенном у МКАД в районе Строгино.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУчастники спортивного праздника, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел.Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Участники спортивного праздника, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел.
© REUTERS / Ivan AlvaradoЖители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии.Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии.
© REUTERS / Ivan Alvarado
Жители Барселоны в ожидании оглашения парламентом итогов референдума о независимости Каталонии.
© РИА Новости / Игорь ОнучинПерейти в фотобанкВольер с гусями на ярмарке "Праздник урожая" в Хабаровске.Вольер с гусями на ярмарке Праздник урожая в Хабаровске
© РИА Новости / Игорь Онучин
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Вольер с гусями на ярмарке "Праздник урожая" в Хабаровске.
© AFP 2017 / Sergei GaponЛес, высаженный в 1970 году на сотую годовщину со дня рождения Владимира Ленина, недалеко от города Иваново в Белоруссии.Лес, высаженный в виде надписи Ленин, недалеко от города Иваново в Белоруссии
© AFP 2017 / Sergei Gapon
Лес, высаженный в 1970 году на сотую годовщину со дня рождения Владимира Ленина, недалеко от города Иваново в Белоруссии.
© РИА Новости / Пресс-служба президента УкраиныПерейти в фотобанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине и президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время официальной встречи в Киеве.Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине и Петр Порошенко с супругой Мариной во время церемонии официальной встречи в Киеве. 9 октября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган с супругой Эмине и президент Украины Петр Порошенко с супругой Мариной во время официальной встречи в Киеве.
© REUTERS / Shamil ZhumatovМодель за кулисами во время Казахстанской недели моды в Алма-Ате.Модель за кулисами во время Казахстанской недели моды в Алма-Аты
© REUTERS / Shamil Zhumatov
Модель за кулисами во время Казахстанской недели моды в Алма-Ате.
© REUTERS / Mike Blake Самолет DC-10 тушит природный пожар в лесу на севере Калифорнии, США.Самолет DC-10 на тушении природного пожара в лесу в Ориндже, Калифорния, США. 9 октября 2017
© REUTERS / Mike Blake
Самолет DC-10 тушит природный пожар в лесу на севере Калифорнии, США.
© REUTERS / Eduardo MunozПразднование Дня коренных народов на острове Рэндаллс в Нью-Йорке.Празднование Дня коренных народов на острове Рандалс в Нью-Йорке
© REUTERS / Eduardo Munoz
Празднование Дня коренных народов на острове Рэндаллс в Нью-Йорке.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против трудовой реформы в Париже.Участники акции протеста против трудовой реформы в Париже. 10 октября 2017
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Участники акции протеста против трудовой реформы в Париже.
© REUTERS / Edgar Su Участницы французского кабаре Crazy Horse во время выступления для прессы в Сингапуре.Участницы французского кабаре Crazy Horse во время выступления для прессы в Сингапуре
© REUTERS / Edgar Su
Участницы французского кабаре Crazy Horse во время выступления для прессы в Сингапуре.
© REUTERS / China Stringer NetworkПара танцует в парке, расположенном в городском округе Хуайань, Китай.Пара танцует в туманный день в парке Хуайань, Китай
© REUTERS / China Stringer Network
Пара танцует в парке, расположенном в городском округе Хуайань, Китай.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкИгровой момент товарищеского матча между сборными командами России и Ирана. Слева направо: Мортеза Пуралиганджи (Иран), Алексей Миранчук (Россия) и Саид Эззатоллахи (Иран).Мортеза Пуралиганджи, Алексей Миранчук и Саид Эззатоллахи в товарищеском матче по футболу между сборными командами России и Ирана
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Игровой момент товарищеского матча между сборными командами России и Ирана. Слева направо: Мортеза Пуралиганджи (Иран), Алексей Миранчук (Россия) и Саид Эззатоллахи (Иран).
© KyodoЗапуск ракеты H-2A со спутником Michibiki-2 с космодрома Танегасима в Японии.Запуск ракеты H-2A со спутником Michibiki-2 с космодрома Танегасима, Япония
© Kyodo
Запуск ракеты H-2A со спутником Michibiki-2 с космодрома Танегасима в Японии.
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Беженцы рохинджа ожидают распределения в лагере для переселенцев города Кокс Базар, Бангладеш.Беженцы рохинджа в лагере беженцев в Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Беженцы рохинджа ожидают распределения в лагере для переселенцев города Кокс Базар, Бангладеш.
© REUTERS / Alessandro Bianchi Сторонники итальянской партии "Движение пяти звезд" во время акции протеста перед правительственным дворцом Монтециторио в Риме, Италия.Сторонники итальянской партии Движение пяти звёзд в масках Сильвио Берлускони и Маттео Ренци обнимают друг друга в Риме
© REUTERS / Alessandro Bianchi
Сторонники итальянской партии "Движение пяти звезд" во время акции протеста перед правительственным дворцом Монтециторио в Риме, Италия.
© REUTERS / Javier BarbanchoТореадор Адриан Энке во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания.Матадор с быком во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания
© REUTERS / Javier Barbancho
Тореадор Адриан Энке во время корриды на арене Лас-Вентас в Мадриде, Испания.
© AFP 2017 / Behrouz MehriУчастницы Чемпионата Японии по бодибилдингу выступают в Токио.Участницы Чемпионата по бодибилдингу в Токио
© AFP 2017 / Behrouz Mehri
Участницы Чемпионата Японии по бодибилдингу выступают в Токио.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВыступление участников праздника столичной полиции, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел.Спортивный праздник столичной полиции, посвященный Дню сотрудника органов внутренних дел
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Выступление участников праздника столичной полиции, посвященного Дню сотрудника органов внутренних дел.
Участницы Чемпионата по бодибилдингу в ТокиоЛучшие фото недели: "лесной" Ленин и французское кабаре в Сингапуре11:4513.10.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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