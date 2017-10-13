Этапы строительства моста через Керченский пролив

Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.