Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года. Этапы строительства моста — в фотоленте Ria.ru.
Этапы строительства моста через Керченский пролив
12:2013.10.2017
(обновлено: 12:22 13.10.2017)
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© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУтром 13 октября строители подняли автодорожную арку моста через Керченский пролив на проектную высоту и начали ее закреплять на фарватерных опорах.
Утром 13 октября строители подняли автодорожную арку моста через Керченский пролив на проектную высоту и начали ее закреплять на фарватерных опорах.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИдея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.
Идея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкМост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.
Мост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ марте 2016 года работа велась одновременно на нескольких участках строительства общей протяженностью более 10 километров.
В марте 2016 года работа велась одновременно на нескольких участках строительства общей протяженностью более 10 километров.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"Первая опора моста через Керченский пролив была готова в апреле 2016 года, а к июню строители погрузили на сухопутных и морских участках строительства более тысячи свай.
Первая опора моста через Керченский пролив была готова в апреле 2016 года, а к июню строители погрузили на сухопутных и морских участках строительства более тысячи свай.
© Фото : Роскосмос/Олег СкрипочкаМонтаж пролетов и опор велся с июня, а в августе строители начали сооружение судоходной части моста. На фото: снимок моста, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой с борта МКС 29 августа.
Монтаж пролетов и опор велся с июня, а в августе строители начали сооружение судоходной части моста. На фото: снимок моста, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой с борта МКС 29 августа.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"Зимой на суше началось сооружение морских пролетов моста. К февралю на стендах было собрано почти пять с половиной тысяч тонн блоков арок.
Зимой на суше началось сооружение морских пролетов моста. К февралю на стендах было собрано почти пять с половиной тысяч тонн блоков арок.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСудоходный пролет моста будет лежать на двух массивных опорах, которые возводились за границами фарватера и не затрагивают зону судоходства. Строительство этих опор велось поэтапно на протяжении года.
Судоходный пролет моста будет лежать на двух массивных опорах, которые возводились за границами фарватера и не затрагивают зону судоходства. Строительство этих опор велось поэтапно на протяжении года.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ конце февраля 2017 года в Крыму началось строительство автомобильного подхода к мосту. Новая дорога длиной почти в 9 километров свяжет мост с трассой "Таврида".
В конце февраля 2017 года в Крыму началось строительство автомобильного подхода к мосту. Новая дорога длиной почти в 9 километров свяжет мост с трассой "Таврида".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ начале апреля строители начали бетонирование одной из двух фарватерных опор моста. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай, сделанных из толстостенной стальной трубы.
В начале апреля строители начали бетонирование одной из двух фарватерных опор моста. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай, сделанных из толстостенной стальной трубы.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"К маю строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части конструкции.
К маю строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части конструкции.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.
В конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкК 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.
К 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"В июле 2017 года на мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия: была начата укладка его нижнего слоя. Первый асфальтобетон уложили на четырех пролетах моста на острове Тузла.
В июле 2017 года на мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия: была начата укладка его нижнего слоя. Первый асфальтобетон уложили на четырех пролетах моста на острове Тузла.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.
В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.
Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийРоссийский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.
Российский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.
© Фото : Роскосмос/"Ресурс-П"Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.
Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"Перейти в фотобанкРано утром 11 октября автодорожную арку моста длиной 227 метров и высотой 45 метров погрузили на специальные плавучие опоры и вывели ее на фарватер Керчь-Еникальского канала.
Рано утром 11 октября автодорожную арку моста длиной 227 метров и высотой 45 метров погрузили на специальные плавучие опоры и вывели ее на фарватер Керчь-Еникальского канала.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкК вечеру 11 октября плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет моста в створ между фарватерными опорами.
К вечеру 11 октября плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет моста в створ между фарватерными опорами.
© Фото : страница инфоцентра Крымский мост в FacebookПосле того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.
После того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкАвтодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.
Автодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкОперация по установке арки проходит в несколько этапов. Весь процесс подъема пролета на 35-метровую высоту занял порядка пяти часов.
Операция по установке арки проходит в несколько этапов. Весь процесс подъема пролета на 35-метровую высоту занял порядка пяти часов.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкНа следующем этапе мостостроители закрепят конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировуют положение арки в пролете для окончательного монтажа.
На следующем этапе мостостроители закрепят конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировуют положение арки в пролете для окончательного монтажа.
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