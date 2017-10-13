РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Этапы строительства моста через Керченский пролив

Сюжет:
Строительство моста в Крыму
12:2013.10.2017
(обновлено: 12:22 13.10.2017)
0200
Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
Президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и руководитель Росавтодора Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив. 18 марта 2016
Остров Тузла. 18 марта 2016
Вертолет над островом Тузла. 18 марта 2016
Строительство рабочего моста № 2 от острова Тузла до фарватера Керчь-Еникальского канала. Май 2016
Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки. Август 2016
Строители сооружают морские пролеты моста в Крым. 1 февраля 2017
Строительство транспортного перехода через Керченский пролив в Азовском море. 13 марта 2017
Строительство транспортного перехода через Керченский пролив на острове Тузла в Азовском море. 13 марта 2017
Строительство транспортного перехода через Керченский пролив в Азовском море. 13 марта 2017
Готовые морские опоры для автомобильной части моста, погружение свай в акваторию под железнодорожные опоры. Апрель 2017
Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
Завершение сборки судоходной арки железнодорожной части Керченского моста в Крыму. 20 июня 2017
Устройство дорожного покрытия на участке автодорожного моста на острове Тузла. Июль 2017
Скамейка Крымский мост. 12 августа 2017
Железнодорожная арка Крымского моста доставлена на фарватер. 28 августа 2017
Большой десантный корабль Черноморского флота Азов выполняет переход по Керченскому проливу. 6 сентября 2017
Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Сергей Рязанского. 2 сентября 2017
Проход под железнодорожной аркой Крымского моста морского судна на снимке космического аппарата РОСКОСМОСА Ресурс-П. 4 сентября 2017
Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
Плавучие опоры с автодорожной аркой моста в Крым на фарватере Керчь-Еникальского канала
Операция по установке автодорожной арки Крымского моста
Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкУтром 13 октября строители подняли автодорожную арку моста через Керченский пролив на проектную высоту и начали ее закреплять на фарватерных опорах.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Утром 13 октября строители подняли автодорожную арку моста через Керченский пролив на проектную высоту и начали ее закреплять на фарватерных опорах.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкИдея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.Президент России Владимир Путин, заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Козак и руководитель Росавтодора Роман Старовойт во время облета транспортного перехода через Керченский пролив. 18 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Идея возведения моста через Керченский пролив появилась в 2014 году. В феврале 2016 года проектная документация моста получила положительное заключение государственной экспертизы и уже в марте началось возведение свайных фундаментов конструкции. Президент России Владимир Путин 18 марта приехал в Керчь, чтобы проверить ход работ.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкМост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.Остров Тузла. 18 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Мост возводится между Керченским и Таманским полуостровами через остров Тузла. Этот маршрут строительства был выбран из семидесяти четырех вариантов. Общая протяженность перехода моста составит 19 километров.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВ марте 2016 года работа велась одновременно на нескольких участках строительства общей протяженностью более 10 километров.Вертолет над островом Тузла. 18 марта 2016
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
В марте 2016 года работа велась одновременно на нескольких участках строительства общей протяженностью более 10 километров.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"Первая опора моста через Керченский пролив была готова в апреле 2016 года, а к июню строители погрузили на сухопутных и морских участках строительства более тысячи свай.Строительство рабочего моста № 2 от острова Тузла до фарватера Керчь-Еникальского канала. Май 2016
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
Первая опора моста через Керченский пролив была готова в апреле 2016 года, а к июню строители погрузили на сухопутных и морских участках строительства более тысячи свай.
© Фото : Роскосмос/Олег СкрипочкаМонтаж пролетов и опор велся с июня, а в августе строители начали сооружение судоходной части моста. На фото: снимок моста, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой с борта МКС 29 августа.Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Олега Скрипочки. Август 2016
© Фото : Роскосмос/Олег Скрипочка
Монтаж пролетов и опор велся с июня, а в августе строители начали сооружение судоходной части моста. На фото: снимок моста, сделанный космонавтом Олегом Скрипочкой с борта МКС 29 августа.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"Зимой на суше началось сооружение морских пролетов моста. К февралю на стендах было собрано почти пять с половиной тысяч тонн блоков арок.Строители сооружают морские пролеты моста в Крым. 1 февраля 2017
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
Зимой на суше началось сооружение морских пролетов моста. К февралю на стендах было собрано почти пять с половиной тысяч тонн блоков арок.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкСудоходный пролет моста будет лежать на двух массивных опорах, которые возводились за границами фарватера и не затрагивают зону судоходства. Строительство этих опор велось поэтапно на протяжении года.Строительство транспортного перехода через Керченский пролив в Азовском море. 13 марта 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Судоходный пролет моста будет лежать на двух массивных опорах, которые возводились за границами фарватера и не затрагивают зону судоходства. Строительство этих опор велось поэтапно на протяжении года.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкВ конце февраля 2017 года в Крыму началось строительство автомобильного подхода к мосту. Новая дорога длиной почти в 9 километров свяжет мост с трассой "Таврида".Строительство транспортного перехода через Керченский пролив на острове Тузла в Азовском море. 13 марта 2017
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
В конце февраля 2017 года в Крыму началось строительство автомобильного подхода к мосту. Новая дорога длиной почти в 9 километров свяжет мост с трассой "Таврида".
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ начале апреля строители начали бетонирование одной из двух фарватерных опор моста. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай, сделанных из толстостенной стальной трубы.Строительство транспортного перехода через Керченский пролив в Азовском море. 13 марта 2017
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В начале апреля строители начали бетонирование одной из двух фарватерных опор моста. Фундамент каждой такой опоры состоит из 95 свай, сделанных из толстостенной стальной трубы.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"К маю строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части конструкции.Готовые морские опоры для автомобильной части моста, погружение свай в акваторию под железнодорожные опоры. Апрель 2017
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
К маю строители завершили сооружение половины опор моста через Керченский пролив, в том числе все сухопутные опоры автодорожной части конструкции.
© РИА Новости / Сергей МальгавкоПерейти в фотобанкВ конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.Строительство моста через Керченский пролив в Крыму
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В конце мая строители приступили к сооружению тел фарватерных опор автодорожного и железнодорожного мостов через Керченский пролив. Для этой работы потребовалось около 2,8 тысячи тонн арматуры и больше 5,5 тысячи кубометров бетона.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкК 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.Завершение сборки судоходной арки железнодорожной части Керченского моста в Крыму. 20 июня 2017
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
К 16 июня на керченском берегу была завершена сборка железнодорожного арочного пролета: строители замкнули свод арки на высоте 45 метров от основания конструкции. Сборка арки продолжалась год. Общий вес пролета превысил 5,8 тысячи тонн.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"В июле 2017 года на мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия: была начата укладка его нижнего слоя. Первый асфальтобетон уложили на четырех пролетах моста на острове Тузла.Устройство дорожного покрытия на участке автодорожного моста на острове Тузла. Июль 2017
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
В июле 2017 года на мосту стартовали работы по устройству дорожного покрытия: была начата укладка его нижнего слоя. Первый асфальтобетон уложили на четырех пролетах моста на острове Тузла.
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.Скамейка Крымский мост. 12 августа 2017
© Фото : Инфоцентр "Крымский мост"
В Керчи на горе Митридат 12 августа в честь масштабного строительства установили пятиметровую скамейку, выполненную в форме букв, составляющих слова "Крымский мост". Сооружение из металла длиной в пять метров весит полтонны. Скамейка стала подарком жителям города от строителей моста.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.Железнодорожная арка Крымского моста доставлена на фарватер. 28 августа 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Операция по установке железнодорожного пролета моста через Керченский пролив началась утром 27 августа 2017 года. Арка длиной 227 метров и высотой 45 метров была доставлена к фарватерным опорам с помощью специальных плавучих понтонов. Поздно вечером 28 августа начался подъем пролета с помощью мощных домкратов, который успешно завершился утром 29 числа.
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.Большой десантный корабль Черноморского флота Азов выполняет переход по Керченскому проливу. 6 сентября 2017
© Фото : инфоцентр "Крымский мост"
Железнодорожная арка моста весом 6 тысяч тонн была закреплена на фарватерных опорах на высоте 35 метров над уровнем моря. В течение следующей недели под аркой через пролив прошли более 550 судов, идущих транзитом по Керчь-Еникальскому каналу из Черного моря в Азовское и обратно.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийРоссийский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Сергей Рязанского. 2 сентября 2017
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Российский космонавт Сергей Рязанский 2 сентября опубликовал в социальных сетях снимки моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС. В подписи к фото Рязанский отметил, что космонавты следят за процессом строительства моста с орбиты.
© Фото : Роскосмос/"Ресурс-П"Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.Проход под железнодорожной аркой Крымского моста морского судна на снимке космического аппарата РОСКОСМОСА Ресурс-П. 4 сентября 2017
© Фото : Роскосмос/"Ресурс-П"
Спустя неделю после установки железнодорожной арки инженеры провели комплексный мониторинг, который не зафиксировал нештатных отклонений в деформации и осадке конструкций моста. На фото: космический аппарат РОСКОСМОСА "Ресурс-П" запечатлел 4 сентября проход судна под железнодорожной аркой моста.
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"Перейти в фотобанкРано утром 11 октября автодорожную арку моста длиной 227 метров и высотой 45 метров погрузили на специальные плавучие опоры и вывели ее на фарватер Керчь-Еникальского канала.Транспортировка автодорожной арки на специальных плавучих опорах к фарватеру Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Инфоцентр "Крымский мост"
Перейти в фотобанк
Рано утром 11 октября автодорожную арку моста длиной 227 метров и высотой 45 метров погрузили на специальные плавучие опоры и вывели ее на фарватер Керчь-Еникальского канала.
© РИА Новости / Александр ПолегенькоПерейти в фотобанкК вечеру 11 октября плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет моста в створ между фарватерными опорами.Плавучие опоры с автодорожной аркой моста в Крым на фарватере Керчь-Еникальского канала
© РИА Новости / Александр Полегенько
Перейти в фотобанк
К вечеру 11 октября плавучие опоры доставили автодорожный арочный пролет моста в створ между фарватерными опорами.
© Фото : страница инфоцентра Крымский мост в FacebookПосле того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.Операция по установке автодорожной арки Крымского моста
© Фото : страница инфоцентра Крымский мост в Facebook
После того, как на арочном пролете закрепили подъемные тросы, была проведена работа по подготовке 12 домкратов, грузоподъемность каждого из которых составляет 650 тонн. Подъем дорожного пролета начался утром 12 октября.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкАвтодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Автодорожный пролет конструктивно отличается от железнодорожного, вес которого на тысячу тонн больше: связь нижнего пояса с аркой обеспечивают гибкие подвески — цельные стальные канаты толщиной шесть сантиметров.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкОперация по установке арки проходит в несколько этапов. Весь процесс подъема пролета на 35-метровую высоту занял порядка пяти часов.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
Операция по установке арки проходит в несколько этапов. Весь процесс подъема пролета на 35-метровую высоту занял порядка пяти часов.
© РИА Новости / Алексей ПавлишакПерейти в фотобанкНа следующем этапе мостостроители закрепят конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировуют положение арки в пролете для окончательного монтажа.Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017
© РИА Новости / Алексей Павлишак
Перейти в фотобанк
На следующем этапе мостостроители закрепят конструкцию "ветровыми связями" - временными балками, которые зафиксировуют положение арки в пролете для окончательного монтажа.
Установка автодорожной арки в процессе строительства Крымского моста в Керченском проливе. 13 октября 2017Этапы строительства моста через Керченский пролив12:2013.10.2017
Одомашненные дебри: как сделать в квартире оранжереюОдомашненные дебри: как сделать в квартире оранжерею12:1813.10.2017
Участницы Чемпионата по бодибилдингу в ТокиоЛучшие фото недели: "лесной" Ленин и французское кабаре в Сингапуре11:4513.10.2017
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина на презентации новых банкнот Банка России номиналом 200 и 2000 рублей в МосквеПрезентация новых банкнот номиналом 200 и 2000 рублей11:4112.10.2017
Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов и президент РФ Владимир Путин с щенком породы алабай. 11 октября 2017Ноги, крылья и хвосты: звериные будни президента России16:2311.10.2017
Ремонт, да не тот: как быстро исправить интерьер после неудачного ремонтаРемонт, да не тот: как быстро исправить интерьер после неудачного ремонта14:1611.10.2017
Девушка осматривает винтовку на выставке Оружие и безопасность в КиевеВыставка "Оружие и безопасность-2017" в Киеве12:1511.10.2017
Тулоу в провинции ФуцзяньMade in China: архитектурные диковинки провинций Китая13:5510.10.2017
Горящий грузовик в Долине Напа, Калифорния, США. 9 октября 2017Буйство огня в Калифорнии13:5410.10.2017
Глаза паучка. 6-кратное увеличениеПобедители конкурса микрофотографии Nikon Small World12:5510.10.2017
Все фотоленты

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года. Этапы строительства моста — в фотоленте Ria.ru.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена