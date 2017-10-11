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Ноги, крылья и хвосты: звериные будни президента России

16:2311.10.2017
(обновлено: 16:27 11.10.2017)
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Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов и президент РФ Владимир Путин с щенком породы алабай. 11 октября 2017
Президент России Владимир Путин во время посещения Республики Тыва. 20 июля 2013
Премьер-министр РФ Владимир Путин во время посещения Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе
Президент РФ Владимир Путин на церемонии выпуска шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в основную часть государственного природного заповедника Оренбургский
Президент России Владимир Путин во время посещения Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. 4 февраля 2014 год
Президент России Владимир Путин во время посещения научно-образовательного комплекса Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке 6 сентября 2012
Владимир Путин держит в руках цыпленка во время посещения одного из передовых хозяйств колхоза АО Племзавода Колос. 2000 год
Президент РФ Владимир Путин во время посещения животноводческого комплекса агрофирмы Николаевская в Саратовской области
Президент России Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей Уокерс Пойнт под Кеннебанкпортом в штате Мэ
Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. 2008 год
Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин во время рабочей встречи на территории сочинской резиденции главы российского государства Бочаров ручей. 2009 год
Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. 24 марта 2013
Председатель правительства России Владимир Путин во время пребывания в Тыве
Президент РФ Владимир Путин принимает участие участие в экологическом проекте Полет надежды. 5 сентября 2012
Премьер-министр РФ Владимир Путин во время посещения парка Лосиный остров. 5 июня 2010
Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании Ниппон и газете Иомиури. 7 декабря 2016
Президент РФ Владимир Путин во время посещения Приморского океанариума, строящегося на острове Русский. 1 сентября 2013
Премьер-министр РФ Владимир Путин и старший научный струдник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Сиверцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными. 31 августа 2008
Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын. 13 августа 2007
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДвустороннюю встречу в Сочи 11 октября глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов начал с подарка президенту России. Туркменский лидер по случаю прошедшего дня рождения передал Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.Президент Туркмении, председатель кабинета министров Туркмении, Гурбангулы Бердымухамедов и президент РФ Владимир Путин с щенком породы алабай. 11 октября 2017
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Двустороннюю встречу в Сочи 11 октября глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов начал с подарка президенту России. Туркменский лидер по случаю прошедшего дня рождения передал Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России во время посещения Республики Тыва в июле 2013 года.Президент России Владимир Путин во время посещения Республики Тыва. 20 июля 2013
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России во время посещения Республики Тыва в июле 2013 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин встретился с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России и их служебными собаками в подмосковной Балашихе. 22 июля 2011 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин во время посещения Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России в подмосковной Балашихе
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин встретился с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России и их служебными собаками в подмосковной Балашихе. 22 июля 2011 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России 3 октября 2016 года принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции в основную часть природного заповедника "Оренбургский". Это был первый в мире управляемый выпуск копытных в дикую природу.Президент РФ Владимир Путин на церемонии выпуска шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции лошадей Пржевальского в основную часть государственного природного заповедника Оренбургский
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России 3 октября 2016 года принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции в основную часть природного заповедника "Оренбургский". Это был первый в мире управляемый выпуск копытных в дикую природу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ 2009 году президент России инициировал создание программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе. На фото: Владимир Путин в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, расположенного в Сочинском национальном парке, 4 февраля 2014 года.Президент России Владимир Путин во время посещения Центра разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда. 4 февраля 2014 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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В 2009 году президент России инициировал создание программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе. На фото: Владимир Путин в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, расположенного в Сочинском национальном парке, 4 февраля 2014 года.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин в "Приморском океанариуме" на острове Русский во Владивостоке, куда президент прибыл для участия в саммите АТЭС-2012.Президент России Владимир Путин во время посещения научно-образовательного комплекса Приморский океанариум на острове Русский во Владивостоке 6 сентября 2012
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин в "Приморском океанариуме" на острове Русский во Владивостоке, куда президент прибыл для участия в саммите АТЭС-2012.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин держит в руках цыпленка во время посещения колхоза АО Племзавода "Колос". 11 февраля 2000 года.Владимир Путин держит в руках цыпленка во время посещения одного из передовых хозяйств колхоза АО Племзавода Колос. 2000 год
© РИА Новости / Владимир Родионов
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Владимир Путин держит в руках цыпленка во время посещения колхоза АО Племзавода "Колос". 11 февраля 2000 года.
© РИА Новости / Алексей ПановПерейти в фотобанкПрезидент России во время посещения животноводческого комплекса агрофирмы "Николаевская" в Саратовской области. 30 сентября 2004 года.Президент РФ Владимир Путин во время посещения животноводческого комплекса агрофирмы Николаевская в Саратовской области
© РИА Новости / Алексей Панов
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Президент России во время посещения животноводческого комплекса агрофирмы "Николаевская" в Саратовской области. 30 сентября 2004 года.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн. 2 июля 2007 года.Президент России Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей Уокерс Пойнт под Кеннебанкпортом в штате Мэ
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн. 2 июля 2007 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин 10 октября 2008 года познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Двух с половиной месячную самку уссурийского тигра назвали Машенькой. Позже Путин передал хищницу специалистам "Сафари-парка" в Геленджике.Владимир Путин познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. 2008 год
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Владимир Путин 10 октября 2008 года познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Двух с половиной месячную самку уссурийского тигра назвали Машенькой. Позже Путин передал хищницу специалистам "Сафари-парка" в Геленджике.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВладимир Путин, Дмитрий Медведев и его золотистый ретривер Альдо на территории сочинской резиденции "Бочаров ручей". 14 августа 2009 года.Президент России Дмитрий Медведев и председатель правительства России Владимир Путин во время рабочей встречи на территории сочинской резиденции главы российского государства Бочаров ручей. 2009 год
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Владимир Путин, Дмитрий Медведев и его золотистый ретривер Альдо на территории сочинской резиденции "Бочаров ручей". 14 августа 2009 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин с Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи - каракачанская овчарка, подаренная президенту болгарским коллегой Бойко Борисовым. Юмэ - пес породы акито-ину, которого Путину подарили представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами. 24 марта 2013 года.Президент России Владимир Путин с собаками Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. 24 марта 2013
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин с Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи - каракачанская овчарка, подаренная президенту болгарским коллегой Бойко Борисовым. Юмэ - пес породы акито-ину, которого Путину подарили представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами. 24 марта 2013 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин во время отдыха в Тыве. 13 октября 2008 года.Председатель правительства России Владимир Путин во время пребывания в Тыве
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Владимир Путин во время отдыха в Тыве. 13 октября 2008 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ сентябре 2012 года президент России Владимир Путин принял участие в научном эксперименте в рамках направленного на сохранение редкого вида журавлей – стерхов - проекта "Полет надежды". Главной целью акции было показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за своего вожака, Владимир Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.Президент РФ Владимир Путин принимает участие участие в экологическом проекте Полет надежды. 5 сентября 2012
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В сентябре 2012 года президент России Владимир Путин принял участие в научном эксперименте в рамках направленного на сохранение редкого вида журавлей – стерхов - проекта "Полет надежды". Главной целью акции было показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за своего вожака, Владимир Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ преддверии Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды в 2010 году Владимир Путин посетил Национальный парк "Лосиный остров", расположенный на северо-востоке Москвы.Премьер-министр РФ Владимир Путин во время посещения парка Лосиный остров. 5 июня 2010
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В преддверии Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды в 2010 году Владимир Путин посетил Национальный парк "Лосиный остров", расположенный на северо-востоке Москвы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ декабре 2016 года перед началом интервью в Кремле глава российского государства продемонстрировал японским журналистам телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури", что четырехлетняя Юмэ находится в отличной форме.Президент РФ Владимир Путин с собакой Юмэ породы акита-ину перед началом интервью в Кремле телекомпании Ниппон и газете Иомиури. 7 декабря 2016
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В декабре 2016 года перед началом интервью в Кремле глава российского государства продемонстрировал японским журналистам телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури", что четырехлетняя Юмэ находится в отличной форме.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения Приморского океанариума на острове Русский. 1 сентября 2013 года.Президент РФ Владимир Путин во время посещения Приморского океанариума, строящегося на острове Русский. 1 сентября 2013
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Президент России Владимир Путин во время посещения Приморского океанариума на острове Русский. 1 сентября 2013 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными на территории Уссурийского заповедника. После того как на хищницу надели спутниковый ошейник, ее отпустили. 31 августа 2008 года.Премьер-министр РФ Владимир Путин и старший научный струдник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Сиверцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными. 31 августа 2008
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Владимир Путин и старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными на территории Уссурийского заповедника. После того как на хищницу надели спутниковый ошейник, ее отпустили. 31 августа 2008 года.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкГлава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын в Тыве. 13 августа 2007 год.Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын. 13 августа 2007
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын в Тыве. 13 августа 2007 год.
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Президент Туркменистана подарил Владимиру Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный. Это далеко не первый "живой" подарок, который получает глава российского государства, известный своей любовью к животным. Болгарская овчарка Баффи, "японка" Юмэ, тигрица Машка и другие звери, с которыми приходилось иметь дело президенту России, — в фотоленте Ria.ru.

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