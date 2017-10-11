Президент Туркменистана подарил Владимиру Путину на день рождения щенка алабая по кличке Верный. Это далеко не первый "живой" подарок, который получает глава российского государства, известный своей любовью к животным. Болгарская овчарка Баффи, "японка" Юмэ, тигрица Машка и другие звери, с которыми приходилось иметь дело президенту России, — в фотоленте Ria.ru.
Ноги, крылья и хвосты: звериные будни президента России
16:2311.10.2017
(обновлено: 16:27 11.10.2017)
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© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкДвустороннюю встречу в Сочи 11 октября глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов начал с подарка президенту России. Туркменский лидер по случаю прошедшего дня рождения передал Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.
Двустороннюю встречу в Сочи 11 октября глава Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов начал с подарка президенту России. Туркменский лидер по случаю прошедшего дня рождения передал Владимиру Путину щенка алабая по кличке Верный.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России во время посещения Республики Тыва в июле 2013 года.
Президент России во время посещения Республики Тыва в июле 2013 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин встретился с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России и их служебными собаками в подмосковной Балашихе. 22 июля 2011 года.
Владимир Путин встретился с бойцами Отдельной дивизии оперативного назначения внутренних войск МВД России и их служебными собаками в подмосковной Балашихе. 22 июля 2011 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России 3 октября 2016 года принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции в основную часть природного заповедника "Оренбургский". Это был первый в мире управляемый выпуск копытных в дикую природу.
Президент России 3 октября 2016 года принял участие в выпуске шести лошадей Пржевальского из акклиматизационного загона Центра реинтродукции в основную часть природного заповедника "Оренбургский". Это был первый в мире управляемый выпуск копытных в дикую природу.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВ 2009 году президент России инициировал создание программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе. На фото: Владимир Путин в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, расположенного в Сочинском национальном парке, 4 февраля 2014 года.
В 2009 году президент России инициировал создание программы реинтродукции переднеазиатского леопарда на Западном Кавказе. На фото: Владимир Путин в Центре разведения и реабилитации переднеазиатского леопарда, расположенного в Сочинском национальном парке, 4 февраля 2014 года.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин в "Приморском океанариуме" на острове Русский во Владивостоке, куда президент прибыл для участия в саммите АТЭС-2012.
Владимир Путин в "Приморском океанариуме" на острове Русский во Владивостоке, куда президент прибыл для участия в саммите АТЭС-2012.
© РИА Новости / Владимир РодионовПерейти в фотобанкВладимир Путин держит в руках цыпленка во время посещения колхоза АО Племзавода "Колос". 11 февраля 2000 года.
Владимир Путин держит в руках цыпленка во время посещения колхоза АО Племзавода "Колос". 11 февраля 2000 года.
© РИА Новости / Алексей ПановПерейти в фотобанкПрезидент России во время посещения животноводческого комплекса агрофирмы "Николаевская" в Саратовской области. 30 сентября 2004 года.
Президент России во время посещения животноводческого комплекса агрофирмы "Николаевская" в Саратовской области. 30 сентября 2004 года.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн. 2 июля 2007 года.
Владимир Путин и бывший президент США Джордж Буш-старший во время встречи в семейном поместье Бушей "Уокерс Пойнт" под Кеннебанкпортом в штате Мэн. 2 июля 2007 года.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкВладимир Путин 10 октября 2008 года познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Двух с половиной месячную самку уссурийского тигра назвали Машенькой. Позже Путин передал хищницу специалистам "Сафари-парка" в Геленджике.
Владимир Путин 10 октября 2008 года познакомил журналистов с тигренком, которого ему подарили на день рождения 7 октября. Двух с половиной месячную самку уссурийского тигра назвали Машенькой. Позже Путин передал хищницу специалистам "Сафари-парка" в Геленджике.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкВладимир Путин, Дмитрий Медведев и его золотистый ретривер Альдо на территории сочинской резиденции "Бочаров ручей". 14 августа 2009 года.
Владимир Путин, Дмитрий Медведев и его золотистый ретривер Альдо на территории сочинской резиденции "Бочаров ручей". 14 августа 2009 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин с Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи - каракачанская овчарка, подаренная президенту болгарским коллегой Бойко Борисовым. Юмэ - пес породы акито-ину, которого Путину подарили представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами. 24 марта 2013 года.
Владимир Путин с Баффи и Юмэ на прогулке в Московской области. Баффи - каракачанская овчарка, подаренная президенту болгарским коллегой Бойко Борисовым. Юмэ - пес породы акито-ину, которого Путину подарили представители японской префектуры Акита в качестве благодарности за помощь России северо-восточному региону Японии, пострадавшему от землетрясения и цунами. 24 марта 2013 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин во время отдыха в Тыве. 13 октября 2008 года.
Владимир Путин во время отдыха в Тыве. 13 октября 2008 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ сентябре 2012 года президент России Владимир Путин принял участие в научном эксперименте в рамках направленного на сохранение редкого вида журавлей – стерхов - проекта "Полет надежды". Главной целью акции было показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за своего вожака, Владимир Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.
В сентябре 2012 года президент России Владимир Путин принял участие в научном эксперименте в рамках направленного на сохранение редкого вида журавлей – стерхов - проекта "Полет надежды". Главной целью акции было показать выращенным в питомнике птицам маршрут перелета. Находясь за штурвалом мотодельтаплана, который птицы принимали за своего вожака, Владимир Путин совершил три полета - первый ознакомительный, а два других - с птицами.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ преддверии Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды в 2010 году Владимир Путин посетил Национальный парк "Лосиный остров", расположенный на северо-востоке Москвы.
В преддверии Дня эколога и Всемирного дня окружающей среды в 2010 году Владимир Путин посетил Национальный парк "Лосиный остров", расположенный на северо-востоке Москвы.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ декабре 2016 года перед началом интервью в Кремле глава российского государства продемонстрировал японским журналистам телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури", что четырехлетняя Юмэ находится в отличной форме.
В декабре 2016 года перед началом интервью в Кремле глава российского государства продемонстрировал японским журналистам телекомпании "Ниппон" и газете "Иомиури", что четырехлетняя Юмэ находится в отличной форме.
© РИА Новости / Алексей НикольскийПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин во время посещения Приморского океанариума на острове Русский. 1 сентября 2013 года.
Президент России Владимир Путин во время посещения Приморского океанариума на острове Русский. 1 сентября 2013 года.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВладимир Путин и старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными на территории Уссурийского заповедника. После того как на хищницу надели спутниковый ошейник, ее отпустили. 31 августа 2008 года.
Владимир Путин и старший научный сотрудник института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцева РАН Виктор Лукарецкий осматривают пятилетнюю тигрицу, пойманную учеными на территории Уссурийского заповедника. После того как на хищницу надели спутниковый ошейник, ее отпустили. 31 августа 2008 года.
© РИА Новости / Дмитрий АстаховПерейти в фотобанкГлава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын в Тыве. 13 августа 2007 год.
Глава МЧС Сергей Шойгу, князь Монако Альберт II и президент России Владимир Путин на острове, где находится крепость Пор-Бажын в Тыве. 13 августа 2007 год.