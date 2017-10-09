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XVIII Московский Международный конкурс чтецов Корана

14:2109.10.2017
(обновлено: 14:30 09.10.2017)
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Участник из Ирана выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Участник из Египта выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Украшения на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Участник из Египта выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Посетитель на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Посетитель на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Участник из Сирии выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Участник из Бахрейна выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Посетитель на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ конкурсе принимали участие чтецы из 32 стран мира.Участник из Ирана выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В конкурсе принимали участие чтецы из 32 стран мира.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПомимо стран арабского мира, в соревновании участвовали чтецы из Китая, Центральной и Юго-Восточной Азии.Участник из Египта выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Помимо стран арабского мира, в соревновании участвовали чтецы из Китая, Центральной и Юго-Восточной Азии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУстная передача Корана — одна из традиций ислама, для этого существует целое духовное сословие — «охранителей», или, по-арабски, хафизов.Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Устная передача Корана — одна из традиций ислама, для этого существует целое духовное сословие — «охранителей», или, по-арабски, хафизов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКоран не просто читают, его, скорее, декламируют нараспев. Чтобы не было никаких искажений священного для мусульман текста, существует особый порядок чтения этой книги.Украшения на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Коран не просто читают, его, скорее, декламируют нараспев. Чтобы не было никаких искажений священного для мусульман текста, существует особый порядок чтения этой книги.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМестом проведения финала стал «Крокус Сити Холл». В фойе гостей праздника ждали различные мастер-классы, выставки картин и изделий ручной работы, большая книжная ярмарка.Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Местом проведения финала стал «Крокус Сити Холл». В фойе гостей праздника ждали различные мастер-классы, выставки картин и изделий ручной работы, большая книжная ярмарка.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк"Мы надеемся, что этот конкурс послужит объединению мусульман и укреплению их сотрудничества с исламским миром", — заявил перед началом соревнования глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.Председатель совета муфтиев России Равиль Гайнутдин на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
"Мы надеемся, что этот конкурс послужит объединению мусульман и укреплению их сотрудничества с исламским миром", — заявил перед началом соревнования глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ отличие от музыканта, который всегда может посмотреть в ноты, хафиз сложную комбинацию правил должен держать в голове.Участник из Египта выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В отличие от музыканта, который всегда может посмотреть в ноты, хафиз сложную комбинацию правил должен держать в голове.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКонкурс проходил в 18-й раз. Десять лет назад он стал международным.Посетитель на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Конкурс проходил в 18-й раз. Десять лет назад он стал международным.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСоревнования заняли три дня: в пятницу прошла жеребьевка, на следующий день все 32 участника выступали в Московской соборной мечети, а воскресенье в «Крокусе» прошел финал.Посетитель на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Соревнования заняли три дня: в пятницу прошла жеребьевка, на следующий день все 32 участника выступали в Московской соборной мечети, а воскресенье в «Крокусе» прошел финал.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖюри, состоящее из авторитетных исламских ученых, выбрало пять финалистов — чтецов из Сирии, Ливии, Ирана, Египта и Бахрейна.Участник из Сирии выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Жюри, состоящее из авторитетных исламских ученых, выбрало пять финалистов — чтецов из Сирии, Ливии, Ирана, Египта и Бахрейна.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСоревнование проходило под патронажем короля Бахрейна.Участник из Бахрейна выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Соревнование проходило под патронажем короля Бахрейна.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПо словам организаторов, концертный зал был забит до отказа. Билетов не хватило всем желающим.Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
По словам организаторов, концертный зал был забит до отказа. Билетов не хватило всем желающим.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ этом году информация о конкурсе распространялась не только через столичные общины, но и с помощью соцсетей.Посетитель на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В этом году информация о конкурсе распространялась не только через столичные общины, но и с помощью соцсетей.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ подготовке мероприятия участвовали более ста волонтеров, причем 40 % из них не являются мусульманами.Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
В подготовке мероприятия участвовали более ста волонтеров, причем 40 % из них не являются мусульманами.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПобедителем конкурса стал иранский хафиз Лаал Амир. Второе и третье место заняли чтецы из Бахрейна и Сирии.Посетители на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в Москве
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Победителем конкурса стал иранский хафиз Лаал Амир. Второе и третье место заняли чтецы из Бахрейна и Сирии.
Участник из Сирии выступает на XVIII Московском Международном конкурсе чтецов Корана в МосквеXVIII Московский Международный конкурс чтецов Корана14:2109.10.2017
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В Москве прошел Международный конкурс чтецов Корана, собравший тысячи гостей из разных стран мира. Масштабное мероприятие — в фотоленте ria.ru.

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