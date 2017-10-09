В Москве прошел Международный конкурс чтецов Корана, собравший тысячи гостей из разных стран мира. Масштабное мероприятие — в фотоленте ria.ru.
XVIII Московский Международный конкурс чтецов Корана
14:2109.10.2017
(обновлено: 14:30 09.10.2017)
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© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ конкурсе принимали участие чтецы из 32 стран мира.
В конкурсе принимали участие чтецы из 32 стран мира.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПомимо стран арабского мира, в соревновании участвовали чтецы из Китая, Центральной и Юго-Восточной Азии.
Помимо стран арабского мира, в соревновании участвовали чтецы из Китая, Центральной и Юго-Восточной Азии.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкУстная передача Корана — одна из традиций ислама, для этого существует целое духовное сословие — «охранителей», или, по-арабски, хафизов.
Устная передача Корана — одна из традиций ислама, для этого существует целое духовное сословие — «охранителей», или, по-арабски, хафизов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКоран не просто читают, его, скорее, декламируют нараспев. Чтобы не было никаких искажений священного для мусульман текста, существует особый порядок чтения этой книги.
Коран не просто читают, его, скорее, декламируют нараспев. Чтобы не было никаких искажений священного для мусульман текста, существует особый порядок чтения этой книги.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкМестом проведения финала стал «Крокус Сити Холл». В фойе гостей праздника ждали различные мастер-классы, выставки картин и изделий ручной работы, большая книжная ярмарка.
Местом проведения финала стал «Крокус Сити Холл». В фойе гостей праздника ждали различные мастер-классы, выставки картин и изделий ручной работы, большая книжная ярмарка.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанк"Мы надеемся, что этот конкурс послужит объединению мусульман и укреплению их сотрудничества с исламским миром", — заявил перед началом соревнования глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.
"Мы надеемся, что этот конкурс послужит объединению мусульман и укреплению их сотрудничества с исламским миром", — заявил перед началом соревнования глава Совета муфтиев России шейх Равиль Гайнутдин.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ отличие от музыканта, который всегда может посмотреть в ноты, хафиз сложную комбинацию правил должен держать в голове.
В отличие от музыканта, который всегда может посмотреть в ноты, хафиз сложную комбинацию правил должен держать в голове.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкКонкурс проходил в 18-й раз. Десять лет назад он стал международным.
Конкурс проходил в 18-й раз. Десять лет назад он стал международным.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСоревнования заняли три дня: в пятницу прошла жеребьевка, на следующий день все 32 участника выступали в Московской соборной мечети, а воскресенье в «Крокусе» прошел финал.
Соревнования заняли три дня: в пятницу прошла жеребьевка, на следующий день все 32 участника выступали в Московской соборной мечети, а воскресенье в «Крокусе» прошел финал.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкЖюри, состоящее из авторитетных исламских ученых, выбрало пять финалистов — чтецов из Сирии, Ливии, Ирана, Египта и Бахрейна.
Жюри, состоящее из авторитетных исламских ученых, выбрало пять финалистов — чтецов из Сирии, Ливии, Ирана, Египта и Бахрейна.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкСоревнование проходило под патронажем короля Бахрейна.
Соревнование проходило под патронажем короля Бахрейна.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПо словам организаторов, концертный зал был забит до отказа. Билетов не хватило всем желающим.
По словам организаторов, концертный зал был забит до отказа. Билетов не хватило всем желающим.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ этом году информация о конкурсе распространялась не только через столичные общины, но и с помощью соцсетей.
В этом году информация о конкурсе распространялась не только через столичные общины, но и с помощью соцсетей.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ подготовке мероприятия участвовали более ста волонтеров, причем 40 % из них не являются мусульманами.
В подготовке мероприятия участвовали более ста волонтеров, причем 40 % из них не являются мусульманами.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПобедителем конкурса стал иранский хафиз Лаал Амир. Второе и третье место заняли чтецы из Бахрейна и Сирии.
Победителем конкурса стал иранский хафиз Лаал Амир. Второе и третье место заняли чтецы из Бахрейна и Сирии.
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