В Париже в преддверии Хэллоуина прошел "Зомби-моб". Подробности события — в фотоленте РИА Новости >>
Живые мертвецы в центре столицы: в Париже прошел "Зомби-моб"
11:5009.10.2017
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© AFP 2017 / Thomas Samson"Зомби-моб" - название многочисленных мероприятий, организованных поклонниками зомби-культуры. Участники данных мероприятий одеваются и гримируются, чтобы максимально реалистично походить на живых мертвецов.
"Зомби-моб" - название многочисленных мероприятий, организованных поклонниками зомби-культуры. Участники данных мероприятий одеваются и гримируются, чтобы максимально реалистично походить на живых мертвецов.
© AFP 2017 / Thomas SamsonУчастники акций обычно встречаются в центре города и стараются пройти как можно больше общественных мест и центральных улиц.
Участники акций обычно встречаются в центре города и стараются пройти как можно больше общественных мест и центральных улиц.
© AFP 2017 / Thomas SamsonУчастникам рекомендуют максимально достоверно имитировать поведение зомби, характерной походкой (с трудом волоча ноги), и издавая характерные звуки ("hyyyuuuhh" или "rrhharr"), добавляя типичное — "brains".
Участникам рекомендуют максимально достоверно имитировать поведение зомби, характерной походкой (с трудом волоча ноги), и издавая характерные звуки ("hyyyuuuhh" или "rrhharr"), добавляя типичное — "brains".
© AFP 2017 / Thomas SamsonПервый зомби-моб прошёл в Милуоки в августе 2000 года на ежегодном игровом фестивале Gen Con. Это было спонтанное решение, целью которого было помешать проведению "Vampire LARPers".
Первый зомби-моб прошёл в Милуоки в августе 2000 года на ежегодном игровом фестивале Gen Con. Это было спонтанное решение, целью которого было помешать проведению "Vampire LARPers".
© AFP 2017 / Thomas SamsonПервая "прогулка зомби", носившая не рекламный характер, прошла в 2003 году в Торонто, Онтарио. Это мероприятие было организовано местными поклонниками фильмов ужасов, в нём приняли участие лишь шестеро человек.
Первая "прогулка зомби", носившая не рекламный характер, прошла в 2003 году в Торонто, Онтарио. Это мероприятие было организовано местными поклонниками фильмов ужасов, в нём приняли участие лишь шестеро человек.
© AFP 2017 / Thomas SamsonБлаготворительность является одним из главных принципов зомби-мобов. Существует много организаций, таких как Zombie Squad, которые используют подобные мероприятия для того, чтобы привлечь внимание жителей к местным или глобальным проблемам.
Благотворительность является одним из главных принципов зомби-мобов. Существует много организаций, таких как Zombie Squad, которые используют подобные мероприятия для того, чтобы привлечь внимание жителей к местным или глобальным проблемам.
© AFP 2017 / Thomas SamsonПарады, проведённые в Питтсбурге, помогли участникам собрать более тонны еды для нуждающихся.
Парады, проведённые в Питтсбурге, помогли участникам собрать более тонны еды для нуждающихся.
© AFP 2017 / Thomas SamsonИногда "Зомби-мобы" становятся причиной происшествий. 31 октября 2006 молодая женщина в Блумингтоне, штат Индиана отправила в полицию жалобу на группу "зомби", которая напала на её Land Rover и испачкала машину чем-то "вязким и фиолетовым".
Иногда "Зомби-мобы" становятся причиной происшествий. 31 октября 2006 молодая женщина в Блумингтоне, штат Индиана отправила в полицию жалобу на группу "зомби", которая напала на её Land Rover и испачкала машину чем-то "вязким и фиолетовым".
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