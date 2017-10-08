Крупный пожар в торговом комплексе "Синдика", расположенном рядом с районом Строгино, — в фотоленте Ria.ru.
Пожар в ТЦ "Синдика": обрушение конструкций и взрывы на парковке
21:1608.10.2017
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© РИА Новости / Андрей КульяновНа внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".
На внешней стороне 65-го километра МКАД в воскресенье загорелся торговый центр "Синдика".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкИз ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.
Из ТЦ эвакуировали порядка трех тысяч человек. Пострадали, по предварительным данным, двое.
© РИА Новости / Гульнара ВахитоваОгонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.
Огонь быстро распространился по всей территории рынка. Площадь очагов пожара превысила 50 тысяч квадратных метров.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкВ результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".
В результате возгорания началось обрушение конструкций здания. Согласно последним данным, площадь обрушения составляет около тысячи "квадратов".
© РИА Новости / Андрей КульяновПожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.
Пожар тушат при помощи авиации. Согласно данным МЧС, вертолеты сбросили на "Синдику" 450 тонн воды.
© РИА Новости / Андрей КульяновМЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.
МЧС рекомендовало жителям прилегающих к горящему ТЦ районов Москвы и Подмосковья плотно закрывать окна и не находиться на открытом воздухе.
© РИА Новости / Андрей КульяновНа подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.
На подземной парковке строительного рынка были зафиксированы взрывы автомобилей.
© РИА Новости / Андрей КульяновМашина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".
Машина, пострадавшая в результате пожара в торговом комплексе "Синдика".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкАрендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
Арендаторам торгового центра "Синдика" будут предоставлены альтернативные торговые места, пообещал министр потребительского рынка и услуг Московской области Владимир Посаженников.
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".
Пожарные расчеты на месте тушения пожара на строительном рынке "Синдика".
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкКлубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.
Клубы дыма от пожара в ТЦ "Синдика" видны из нескольких районов на северо-западе Москвы.
© РИА Новости / Андрей КульяновТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.
ТЦ "Синдика" был открыт в 2014 году после реконструкции. Торговый центр специализируется на продаже строительных материалов и товаров для дома.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.
ТЦ "Синдика" является одним из крупнейших строительных рынков Москвы. В двухэтажном комплексе расположено более тысячи магазинов.
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