История реального подвига: на экраны выходит фильм "Салют-7

Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. На фото: актрисы Любовь Аксенова (Новикова) и Мария Миронова.