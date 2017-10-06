В российский прокат выходит "Салют-7" — один из главных отечественных фильмов этого года. Картина раскрывает подробности истории, которая раньше была фактически засекречена. Самые яркие кадры с премьеры — в фотоленте Ria.ru.
История реального подвига: на экраны выходит фильм "Салют-7
15:5506.10.2017
(обновлено: 15:57 06.10.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского фильма "Салют-7".
В московском кинотеатре "Октябрь" состоялась премьера российского фильма "Салют-7".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкРежиссеры картины - Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко.
Режиссеры картины - Бакур Бакурадзе и Клим Шипенко.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкВ рамках торжественной церемонии, давшей старт прокату фильма, МИА "Россия сегодня" представило фотовыставку из уникального архива агентства. Экспозицию посетил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
В рамках торжественной церемонии, давшей старт прокату фильма, МИА "Россия сегодня" представило фотовыставку из уникального архива агентства. Экспозицию посетил генеральный директор медиагруппы Дмитрий Киселев.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа выставке "История реального подвига" представлены 50 исторических кадров о работе и жизни экипажа "Салюта-7" на орбите и, конечно, о триумфальном возвращении на Землю.
На выставке "История реального подвига" представлены 50 исторических кадров о работе и жизни экипажа "Салюта-7" на орбите и, конечно, о триумфальном возвращении на Землю.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкГлавные роли в фильме исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Вместе с ними в картине снялись Мария Миронова, Игорь Угольников, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр Самойленко.
Главные роли в фильме исполнили Владимир Вдовиченков и Павел Деревянко. Вместе с ними в картине снялись Мария Миронова, Игорь Угольников, Оксана Фандера, Любовь Аксенова, Александр Самойленко.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ основу сюжета легла история, произошедшая с советской станцией "Салют-7" в 1985 году. Станция перестала отвечать на сигналы из ЦУПа, а ее падение могло обернуться трагедией. На фото: актеры Виталий Хаев и Владимир Вдовиченков.
В основу сюжета легла история, произошедшая с советской станцией "Салют-7" в 1985 году. Станция перестала отвечать на сигналы из ЦУПа, а ее падение могло обернуться трагедией. На фото: актеры Виталий Хаев и Владимир Вдовиченков.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкЧтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. На фото: актрисы Любовь Аксенова (Новикова) и Мария Миронова.
Чтобы узнать причины аварии и предотвратить катастрофу, необходимо было отправить на орбиту людей, но никто и никогда ранее не стыковался в космосе с неуправляемым объектом. На фото: актрисы Любовь Аксенова (Новикова) и Мария Миронова.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПолет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики. На фото: космонавт Виктор Савиных (в центре), участник экспедиции 1985 года.
Полет к станции "Салют-7" до сих пор считается, с технической точки зрения, самым сложным в истории мировой космонавтики. На фото: космонавт Виктор Савиных (в центре), участник экспедиции 1985 года.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа фотовыставке МИА "Россия сегодня" оставили автографы сыгравшие в фильме "Салют-7" артисты. На фото: актеры Владимир Вдовиченков, Виталий Хаев и Мария Миронова.
На фотовыставке МИА "Россия сегодня" оставили автографы сыгравшие в фильме "Салют-7" артисты. На фото: актеры Владимир Вдовиченков, Виталий Хаев и Мария Миронова.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкФильм выходит в прокат 12 октября при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
Фильм выходит в прокат 12 октября при информационной поддержке МИА "Россия сегодня".
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПредставленные на выставке фотографии охватывают историю орбитальной станции "Салют-7" и ее героев с 1979 до 1985 годов.
Представленные на выставке фотографии охватывают историю орбитальной станции "Салют-7" и ее героев с 1979 до 1985 годов.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПродюсер Сергей Сельянов назвал фильм "Салют-7" "напряженной и яркой историей" об успешном спасении орбитальной станции.
Продюсер Сергей Сельянов назвал фильм "Салют-7" "напряженной и яркой историей" об успешном спасении орбитальной станции.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкПремьеру картины также посетили генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК, член совета директоров "Ростелекома" Антон Златопольский и его супруга, журналист и телеведущая Дарья Златопольская.
Премьеру картины также посетили генеральный директор телеканала "Россия-1", первый заместитель генерального директора ВГТРК, член совета директоров "Ростелекома" Антон Златопольский и его супруга, журналист и телеведущая Дарья Златопольская.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкПосетитель фотовыставки МИА "Россия сегодня" на премьере фильма "Салют-7" в кинотеатре "Октябрь".
Посетитель фотовыставки МИА "Россия сегодня" на премьере фильма "Салют-7" в кинотеатре "Октябрь".
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