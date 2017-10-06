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Лучшие фото недели: гонка буйволов, косплей по-русски и полотенца от Трампа
10:3706.10.2017
(обновлено: 10:38 06.10.2017)
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© AP Photo / John LocherЖенщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
© AP Photo / John Locher
Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне.
Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне.
© AP Photo / Sakchai LalitЕжегодная гонка буйволов в провинции Чонбури, Таиланд.
© AP Photo / Sakchai Lalit
Ежегодная гонка буйволов в провинции Чонбури, Таиланд.
© REUTERS / StringerШиитские народные мобилизационные силы укрываются от взрыва неподалеку от города Хавия, Ирак.
Шиитские народные мобилизационные силы укрываются от взрыва неподалеку от города Хавия, Ирак.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМодели на показе новой коллекции Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Париже.
Модели на показе новой коллекции Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Париже.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники фестиваля воздушных шаров "SkyFlyFest 2017" в Ивановской области.
Участники фестиваля воздушных шаров "SkyFlyFest 2017" в Ивановской области.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница выставки "ИгроМир 2017" и фестиваля Comic Con Russia 2017 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
Участница выставки "ИгроМир 2017" и фестиваля Comic Con Russia 2017 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonЯпонцы в традиционных повязках фондоши вышли на улицу Токио для сбора мусора.
Японцы в традиционных повязках фондоши вышли на улицу Токио для сбора мусора.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Москве.
Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Москве.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВыступление участников ансамбля танца "Алан" на торжественной церемонии открытия VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе.
Выступление участников ансамбля танца "Алан" на торжественной церемонии открытия VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе.
© REUTERS / Cathal McNaughtonБеженцы рохинджа ожидают перемещения в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш.
Беженцы рохинджа ожидают перемещения в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники карнавального шествия во Львове в рамках старта театрального фестиваля "Золотой лев".
Участники карнавального шествия во Львове в рамках старта театрального фестиваля "Золотой лев".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДевушка занимается боксом в спортивном клубе города Джидда, Саудовская Аравия.
Девушка занимается боксом в спортивном клубе города Джидда, Саудовская Аравия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники гражданско-патриотической акции "День призывника" во Владивостоке.
Участники гражданско-патриотической акции "День призывника" во Владивостоке.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения архитектурного комплекса "Пои Калян" в Бухаре.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения архитектурного комплекса "Пои Калян" в Бухаре.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп бросает рулоны бумажных полотенец пострадавшим от урагана Мария в Сан-Хуане.
Президент США Дональд Трамп бросает рулоны бумажных полотенец пострадавшим от урагана Мария в Сан-Хуане.
© AP Photo / Aaron FavilaЧеловек в костюме клоуна во время демонстрации вегетарианцев в Маниле, Филиппины.
© AP Photo / Aaron Favila
Человек в костюме клоуна во время демонстрации вегетарианцев в Маниле, Филиппины.
© REUTERS / USA TODAY Sports/Jayne Kamin-Oncea Баскетболисты Брайант Уэбер и Эммануэль Мудиай столкнулись друг с другом во время игры в Калифорнии.
Баскетболисты Брайант Уэбер и Эммануэль Мудиай столкнулись друг с другом во время игры в Калифорнии.
© REUTERS / Benoit TessierМодель во время показа коллекции американского модельера Рика Оуэнса в рамках Недели моды в Париже.
Модель во время показа коллекции американского модельера Рика Оуэнса в рамках Недели моды в Париже.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрохожий на одной из улиц в центре Джидды, Саудовская Аравия.
Прохожий на одной из улиц в центре Джидды, Саудовская Аравия.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭкспозиция выставки Даниэля Аршама "Архитектура в движении" в павильоне "Карелия" на ВДНХ.
Экспозиция выставки Даниэля Аршама "Архитектура в движении" в павильоне "Карелия" на ВДНХ.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники гражданско-патриотической акции "День призывника" во Владивостоке.
Участники гражданско-патриотической акции "День призывника" во Владивостоке.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Ашхабаде.
Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Ашхабаде.
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Беженка рохинджа упала без сил после высадки на берегу города Текнаф, Бангладеш.
Беженка рохинджа упала без сил после высадки на берегу города Текнаф, Бангладеш.
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