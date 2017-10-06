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Лучшие фото недели: гонка буйволов, косплей по-русски и полотенца от Трампа

10:3706.10.2017
(обновлено: 10:38 06.10.2017)
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Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
Ежегодная гонка буйволов в провинции Чонбури, Таиланд
Шиитские народные мобилизационные силы возле города Хавия, Ирак
Модели на показе новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
Участники фестиваля воздушных шаров SkyFlyFest 2017 в Ивановской области
Во время празднования 72-й годовщины вооруженных сил Индонезии в Силегоне
Участница выставки ИгроМир 2017 и фестиваля Comic Con Russia 2017 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
Японцы в традиционных повязках фондоши вышли на улицу Токио для сбора мусора
Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
Выступление участников ансамбля танца Алан на открытии VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. 30 сентября 2017
Беженцы рохинджа ждут перемещения в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш
Участники карнавального шествия во Львове в рамках старта театрального фестиваля Золотой лев
Девушка во время тренировки по боксу в спортивном клубе города Джидда, Саудовская Аравия
Участники гражданско-патриотической акции День призывника, проходящей на территории парка Минный городок во Владивостоке
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения архитектурного комплекса Пои Калян в Бухаре
Беженцы рохинджа ждут перемещения в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш
Мальчик целует свою лошадь во время ежегодной ярмарки в Баллинасло, Ирландия
Президент США Дональд Трамп бросает рулоны бумажных полотенец в толпу местных жителей, пострадавших от урагана Мария в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, США
Человек в костюме клоуна во время демонстрации сторонников вегетарианства в Маниле, Филиппины
Баскетболисты Брайант Уэбер и Эммануэль Мудиай во время игры в Калифорнии
Модель во время показа коллекции американского модельера Рика Оуэнса на неделе моды в Париже
Танцоры во время репетиции шоу 2 One Another в Сиднее
Прохожий на одной из улиц в центре города Джидды
Экспозиция выставки Даниэля Аршама Архитектура в движении в павильоне Карелия на ВДНХ. 29 сентября 2017
Дым после авиаудара по позициям боевиков в Ракке, Сирия
Актриса Шарлотта Кэрролл на красной дорожке перед показом фильма Дыши ради нас в рамках Лондонского кинофестиваля
Участники гражданско-патриотической акции День призывника во Владивостоке. 4 октября 2017
Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Ашхабаде. 2 октября 2017
Беженцы рохинджа после высадки на берегу города Текнаф, Бангладеш
© AP Photo / John LocherЖенщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017
© AP Photo / John Locher
Женщина на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе.
© РИА Новости / Хавьер ЛуэнгоПерейти в фотобанкУчастники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне.Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне
© РИА Новости / Хавьер Луэнго
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Участники забастовки в поддержку референдума о независимости Каталонии в Барселоне.
© AP Photo / Sakchai LalitЕжегодная гонка буйволов в провинции Чонбури, Таиланд.Ежегодная гонка буйволов в провинции Чонбури, Таиланд
© AP Photo / Sakchai Lalit
Ежегодная гонка буйволов в провинции Чонбури, Таиланд.
© REUTERS / StringerШиитские народные мобилизационные силы укрываются от взрыва неподалеку от города Хавия, Ирак.Шиитские народные мобилизационные силы возле города Хавия, Ирак
© REUTERS / Stringer
Шиитские народные мобилизационные силы укрываются от взрыва неподалеку от города Хавия, Ирак.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкМодели на показе новой коллекции Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Париже.Модели на показе новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
Перейти в фотобанк
Модели на показе новой коллекции Валентина Юдашкина в рамках Недели моды в Париже.
© РИА Новости / Варвара ГертьеПерейти в фотобанкУчастники фестиваля воздушных шаров "SkyFlyFest 2017" в Ивановской области.Участники фестиваля воздушных шаров SkyFlyFest 2017 в Ивановской области
© РИА Новости / Варвара Гертье
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Участники фестиваля воздушных шаров "SkyFlyFest 2017" в Ивановской области.
© REUTERS / BeawihartaПразднование 72-й годовщины вооруженных сил Индонезии в Силегоне.Во время празднования 72-й годовщины вооруженных сил Индонезии в Силегоне
© REUTERS / Beawiharta
Празднование 72-й годовщины вооруженных сил Индонезии в Силегоне.
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкУчастница выставки "ИгроМир 2017" и фестиваля Comic Con Russia 2017 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.Участница выставки ИгроМир 2017 и фестиваля Comic Con Russia 2017 в Международном выставочном центре Крокус Экспо в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк
Участница выставки "ИгроМир 2017" и фестиваля Comic Con Russia 2017 в Международном выставочном центре "Крокус Экспо" в Москве.
© REUTERS / Kim Kyung-HoonЯпонцы в традиционных повязках фондоши вышли на улицу Токио для сбора мусора.Японцы в традиционных повязках фондоши вышли на улицу Токио для сбора мусора
© REUTERS / Kim Kyung-Hoon
Японцы в традиционных повязках фондоши вышли на улицу Токио для сбора мусора.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Москве.Президент РФ Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встреч. 5 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент России Владимир Путин и король Саудовской Аравии Сальман Бен Абдель Азиз Аль Сауд во время встречи в Москве.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкВыступление участников ансамбля танца "Алан" на торжественной церемонии открытия VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе.Выступление участников ансамбля танца Алан на открытии VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа. 30 сентября 2017
© РИА Новости / Саид Царнаев
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Выступление участников ансамбля танца "Алан" на торжественной церемонии открытия VIII Фестиваля культуры и спорта народов Кавказа во Владикавказе.
© REUTERS / Cathal McNaughtonБеженцы рохинджа ожидают перемещения в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш.Беженцы рохинджа ждут перемещения в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш
© REUTERS / Cathal McNaughton
Беженцы рохинджа ожидают перемещения в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш.
© РИА Новости / СтрингерПерейти в фотобанкУчастники карнавального шествия во Львове в рамках старта театрального фестиваля "Золотой лев".Участники карнавального шествия во Львове в рамках старта театрального фестиваля Золотой лев
© РИА Новости / Стрингер
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Участники карнавального шествия во Львове в рамках старта театрального фестиваля "Золотой лев".
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкДевушка занимается боксом в спортивном клубе города Джидда, Саудовская Аравия.Девушка во время тренировки по боксу в спортивном клубе города Джидда, Саудовская Аравия
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Девушка занимается боксом в спортивном клубе города Джидда, Саудовская Аравия.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники гражданско-патриотической акции "День призывника" во Владивостоке.Участники гражданско-патриотической акции День призывника, проходящей на территории парка Минный городок во Владивостоке
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники гражданско-патриотической акции "День призывника" во Владивостоке.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения архитектурного комплекса "Пои Калян" в Бухаре.Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения архитектурного комплекса Пои Калян в Бухаре
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время посещения архитектурного комплекса "Пои Калян" в Бухаре.
© REUTERS / Cathal McNaughtonБеженцы рохинджа перед отправкой в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш.Беженцы рохинджа ждут перемещения в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш
© REUTERS / Cathal McNaughton
Беженцы рохинджа перед отправкой в лагерь в Кокс-Базаре, Бангладеш.
© REUTERS / Clodagh KilcoyneМальчик целует свою лошадь на ежегодной ярмарке в Баллинасло, Ирландия.Мальчик целует свою лошадь во время ежегодной ярмарки в Баллинасло, Ирландия
© REUTERS / Clodagh Kilcoyne
Мальчик целует свою лошадь на ежегодной ярмарке в Баллинасло, Ирландия.
© REUTERS / Jonathan ErnstПрезидент США Дональд Трамп бросает рулоны бумажных полотенец пострадавшим от урагана Мария в Сан-Хуане.Президент США Дональд Трамп бросает рулоны бумажных полотенец в толпу местных жителей, пострадавших от урагана Мария в Сан-Хуане, Пуэрто-Рико, США
© REUTERS / Jonathan Ernst
Президент США Дональд Трамп бросает рулоны бумажных полотенец пострадавшим от урагана Мария в Сан-Хуане.
© AP Photo / Aaron FavilaЧеловек в костюме клоуна во время демонстрации вегетарианцев в Маниле, Филиппины.Человек в костюме клоуна во время демонстрации сторонников вегетарианства в Маниле, Филиппины
© AP Photo / Aaron Favila
Человек в костюме клоуна во время демонстрации вегетарианцев в Маниле, Филиппины.
© REUTERS / USA TODAY Sports/Jayne Kamin-Oncea Баскетболисты Брайант Уэбер и Эммануэль Мудиай столкнулись друг с другом во время игры в Калифорнии.Баскетболисты Брайант Уэбер и Эммануэль Мудиай во время игры в Калифорнии
© REUTERS / USA TODAY Sports/Jayne Kamin-Oncea
Баскетболисты Брайант Уэбер и Эммануэль Мудиай столкнулись друг с другом во время игры в Калифорнии.
© REUTERS / Benoit TessierМодель во время показа коллекции американского модельера Рика Оуэнса в рамках Недели моды в Париже.Модель во время показа коллекции американского модельера Рика Оуэнса на неделе моды в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Модель во время показа коллекции американского модельера Рика Оуэнса в рамках Недели моды в Париже.
© AFP 2017 / Peter Parks Танцоры во время репетиции шоу "2 One Another" в Сиднее.Танцоры во время репетиции шоу 2 One Another в Сиднее
© AFP 2017 / Peter Parks
Танцоры во время репетиции шоу "2 One Another" в Сиднее.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкПрохожий на одной из улиц в центре Джидды, Саудовская Аравия.Прохожий на одной из улиц в центре города Джидды
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Прохожий на одной из улиц в центре Джидды, Саудовская Аравия.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкЭкспозиция выставки Даниэля Аршама "Архитектура в движении" в павильоне "Карелия" на ВДНХ.Экспозиция выставки Даниэля Аршама Архитектура в движении в павильоне Карелия на ВДНХ. 29 сентября 2017
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Экспозиция выставки Даниэля Аршама "Архитектура в движении" в павильоне "Карелия" на ВДНХ.
© REUTERS / Erik De Castro Столбы дыма поднимаются над Раккой после авиаудара по позициям боевиков.Дым после авиаудара по позициям боевиков в Ракке, Сирия
© REUTERS / Erik De Castro
Столбы дыма поднимаются над Раккой после авиаудара по позициям боевиков.
© REUTERS / Peter Nicholls Актриса Шарлотта Кэрролл на красной дорожке Лондонского кинофестиваля.Актриса Шарлотта Кэрролл на красной дорожке перед показом фильма Дыши ради нас в рамках Лондонского кинофестиваля
© REUTERS / Peter Nicholls
Актриса Шарлотта Кэрролл на красной дорожке Лондонского кинофестиваля.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкУчастники гражданско-патриотической акции "День призывника" во Владивостоке.Участники гражданско-патриотической акции День призывника во Владивостоке. 4 октября 2017
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Участники гражданско-патриотической акции "День призывника" во Владивостоке.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкВладимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Ашхабаде.Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Ашхабаде. 2 октября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Владимир Путин и президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов на церемонии подписания совместных документов по итогам переговоров в Ашхабаде.
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain Беженка рохинджа упала без сил после высадки на берегу города Текнаф, Бангладеш.Беженцы рохинджа после высадки на берегу города Текнаф, Бангладеш
© REUTERS / Mohammad Ponir Hossain
Беженка рохинджа упала без сил после высадки на берегу города Текнаф, Бангладеш.
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые яркие и эмоциональные фотографии, сделанные корреспондентами мировых агентств на уходящей неделе.

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