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Маузер, серп, кожанка: фотограф из Волгограда делает революционные портреты

08:0005.10.2017
(обновлено: 08:09 05.10.2017)
0921
Автор проекта Революция в каждом из нас Александр Баранов
Проект Революция в каждом из нас
Проект Революция в каждом из нас
Проект Революция в каждом из нас
Проект Революция в каждом из нас
Проект Революция в каждом из нас
Проект Революция в каждом из нас
Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром БарановымИдея создать серию революционных портретов к годовщине Октября пришла к Александру Баранову в ходе подготовки афиш к тематическим лекциям. Интересно, что на снимках — не профессиональные модели, а коллеги Баранова из Волжского музейно-выставочного комплекса.Автор проекта Революция в каждом из нас Александр Баранов
© Фото : предоставлено Александром Барановым
Идея создать серию революционных портретов к годовщине Октября пришла к Александру Баранову в ходе подготовки афиш к тематическим лекциям. Интересно, что на снимках — не профессиональные модели, а коллеги Баранова из Волжского музейно-выставочного комплекса.
© Фото : предоставлено Александром БарановымБольшинство костюмов — это подлинные экспонаты из фондов музея. Недостающие детали нарядов были принесены из дома и стилизованы.Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром Барановым
Большинство костюмов — это подлинные экспонаты из фондов музея. Недостающие детали нарядов были принесены из дома и стилизованы.
© Фото : предоставлено Александром БарановымОдна из участниц фотосессии — заведующая филиалом музея Елена Пруцкова — отметила, что на выбор ее образа повлияли рассказы прабабушки о революционных годах.Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром Барановым
Одна из участниц фотосессии — заведующая филиалом музея Елена Пруцкова — отметила, что на выбор ее образа повлияли рассказы прабабушки о революционных годах.
© Фото : предоставлено Александром Барановым"Хотелось отразить стремление к новому, лучшему, к светлому будущему, которое было тогда. Интересно было оказаться в этой машине времени. Когда увидела окончательный снимок, то была поражена. Смотришь на него: вроде ты, а вроде и совершенно другой человек, из другой эпохи. Удивительно!" - рассказала модель.Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром Барановым
"Хотелось отразить стремление к новому, лучшему, к светлому будущему, которое было тогда. Интересно было оказаться в этой машине времени. Когда увидела окончательный снимок, то была поражена. Смотришь на него: вроде ты, а вроде и совершенно другой человек, из другой эпохи. Удивительно!" - рассказала модель.
© Фото : предоставлено Александром БарановымМладшего научного сотрудника Артема Пайвина на выбор наряда вдохновали историческая литература: "В последние несколько месяцев мне довелось читать биографическую литературу, дневники, воспоминания царских офицеров, читал "Записки кавалериста" Гумилева и, видимо, поэтому выбрал свой образ", — говорит он.Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром Барановым
Младшего научного сотрудника Артема Пайвина на выбор наряда вдохновали историческая литература: "В последние несколько месяцев мне довелось читать биографическую литературу, дневники, воспоминания царских офицеров, читал "Записки кавалериста" Гумилева и, видимо, поэтому выбрал свой образ", — говорит он.
© Фото : предоставлено Александром БарановымПо словам фотографа Александра Баранова, он хотел показать, что музейная работа — это не только копание в архивах, но часто веселый и креативный процесс.Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром Барановым
По словам фотографа Александра Баранова, он хотел показать, что музейная работа — это не только копание в архивах, но часто веселый и креативный процесс.
© Фото : предоставлено Александром Барановым"Думаю, не слишком ошибусь, если скажу, что для большинства людей музеи, особенно в провинции, — это помещения с расставленными старинными предметами, среди которых дремлют бабушки-смотрительницы. В нашем комплексе коллектив довольно молодой, мне хотелось рассказать об этом через фотографии тем, кто боится зайти в музей," — поделился Баранов.Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром Барановым
"Думаю, не слишком ошибусь, если скажу, что для большинства людей музеи, особенно в провинции, — это помещения с расставленными старинными предметами, среди которых дремлют бабушки-смотрительницы. В нашем комплексе коллектив довольно молодой, мне хотелось рассказать об этом через фотографии тем, кто боится зайти в музей," — поделился Баранов.
© Фото : предоставлено Александром БарановымФотограф надеется, что жизнь проекта не окончится и после столетия революции. Пока снимков недостаточно для полноценной выставки, но в планах — выпуск набора памятных открыток.Проект Революция в каждом из нас
© Фото : предоставлено Александром Барановым
Фотограф надеется, что жизнь проекта не окончится и после столетия революции. Пока снимков недостаточно для полноценной выставки, но в планах — выпуск набора памятных открыток.
Проект Революция в каждом из насМаузер, серп, кожанка: фотограф из Волгограда делает революционные портреты08:0005.10.2017
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Из научных работников — в красные комиссары: таким оригинальным способом фотограф из Волгограда решил отметить 100-летие Октябрьской революции. По инициативе Александра Баранова его коллеги примерили на себя хрестоматийные образы начала прошлого века. Самые яркие снимки — в фотоленте Ria.ru.

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