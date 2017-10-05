Маузер, серп, кожанка: фотограф из Волгограда делает революционные портреты

© Фото : предоставлено Александром Барановым

"Хотелось отразить стремление к новому, лучшему, к светлому будущему, которое было тогда. Интересно было оказаться в этой машине времени. Когда увидела окончательный снимок, то была поражена. Смотришь на него: вроде ты, а вроде и совершенно другой человек, из другой эпохи. Удивительно!" - рассказала модель.