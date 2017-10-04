Киргиз по прозвищу Иван: почему в Средней Азии рождаются зеленоглазые дети

© Sputnik / Табылды Кадырбеков

Азим Бектурган уулу, 31 год.

Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.

"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.