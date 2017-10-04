Киргиз по прозвищу Иван: почему в Средней Азии рождаются зеленоглазые дети
08:0004.10.2017
(обновлено: 08:11 04.10.2017)
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© Sputnik / Табылды КадырбековЖаркынай Алымова, 20 лет.
Родилась в селе Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе факультета филологии КНУ. Работает на телеканале "Аян". Она единственная рыжая в своем селе, и односельчане до сих пор при встрече называют ее "сары кыз".
Родилась в селе Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе факультета филологии КНУ. Работает на телеканале "Аян". Она единственная рыжая в своем селе, и односельчане до сих пор при встрече называют ее "сары кыз".
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Жаркынай Алымова, 20 лет.
Родилась в селе Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе факультета филологии КНУ. Работает на телеканале "Аян". Она единственная рыжая в своем селе, и односельчане до сих пор при встрече называют ее "сары кыз".
Родилась в селе Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе факультета филологии КНУ. Работает на телеканале "Аян". Она единственная рыжая в своем селе, и односельчане до сих пор при встрече называют ее "сары кыз".
© Sputnik / Табылды КадырбековТемирлан Нурланов, 20 лет.
Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Киргизского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он киргиз по национальности.
"В детстве сверстники, услышав меня, говорили: "Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — рассказал Темирлан.
Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Киргизского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он киргиз по национальности.
"В детстве сверстники, услышав меня, говорили: "Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — рассказал Темирлан.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Темирлан Нурланов, 20 лет.
Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Киргизского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он киргиз по национальности.
"В детстве сверстники, услышав меня, говорили: "Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — рассказал Темирлан.
Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Киргизского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он киргиз по национальности.
"В детстве сверстники, услышав меня, говорили: "Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — рассказал Темирлан.
© РИА Новости / Табылды КадырбековАида Акматалиева, 21 год
Родилась в Бишкеке. Отец родом из Нарына, мать — из Иссык-Кульской области. Учится на факультете психологии Киргизско-Турецкого университета "Манас". У девушки часто спрашивают, не в линзах ли она. Говорит, что внешность унаследовала от мамы.
Родилась в Бишкеке. Отец родом из Нарына, мать — из Иссык-Кульской области. Учится на факультете психологии Киргизско-Турецкого университета "Манас". У девушки часто спрашивают, не в линзах ли она. Говорит, что внешность унаследовала от мамы.
Аида Акматалиева, 21 год
Родилась в Бишкеке. Отец родом из Нарына, мать — из Иссык-Кульской области. Учится на факультете психологии Киргизско-Турецкого университета "Манас". У девушки часто спрашивают, не в линзах ли она. Говорит, что внешность унаследовала от мамы.
Родилась в Бишкеке. Отец родом из Нарына, мать — из Иссык-Кульской области. Учится на факультете психологии Киргизско-Турецкого университета "Манас". У девушки часто спрашивают, не в линзах ли она. Говорит, что внешность унаследовала от мамы.
© Sputnik / Табылды КадырбековАзим Бектурган уулу, 31 год.
Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.
"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.
Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.
"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Азим Бектурган уулу, 31 год.
Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.
"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.
Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.
"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.
© Sputnik / Табылды КадырбековАяна Азиретова, 14 лет.
Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе школы №1. Также является участницей танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?".
"Когда-то отец подшучивал над зелеными глазами своей тещи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", — смеется Аяна.
Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе школы №1. Также является участницей танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?".
"Когда-то отец подшучивал над зелеными глазами своей тещи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", — смеется Аяна.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Аяна Азиретова, 14 лет.
Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе школы №1. Также является участницей танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?".
"Когда-то отец подшучивал над зелеными глазами своей тещи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", — смеется Аяна.
Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе школы №1. Также является участницей танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?".
"Когда-то отец подшучивал над зелеными глазами своей тещи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", — смеется Аяна.
© Sputnik / Табылды КадырбековЗамирбек Бекбоев, 32 года.
Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на киргизском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.
Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на киргизском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Замирбек Бекбоев, 32 года.
Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на киргизском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.
Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на киргизском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.
© Sputnik / Табылды КадырбековНурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли "зеленоглазым".
Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли "зеленоглазым".
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Нурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли "зеленоглазым".
Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли "зеленоглазым".
© Sputnik / Табылды КадырбековБермет Нурланова, 27 лет.
Родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Окончила факультет филологии КНУ. Очень похожа на отца. Когда ее родителей видели вместе, многие думали, что мать вышла замуж за русского.
Родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Окончила факультет филологии КНУ. Очень похожа на отца. Когда ее родителей видели вместе, многие думали, что мать вышла замуж за русского.
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Бермет Нурланова, 27 лет.
Родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Окончила факультет филологии КНУ. Очень похожа на отца. Когда ее родителей видели вместе, многие думали, что мать вышла замуж за русского.
Родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Окончила факультет филологии КНУ. Очень похожа на отца. Когда ее родителей видели вместе, многие думали, что мать вышла замуж за русского.
© РИА Новости / Табылды КадырбековЧынгызбек Самудунов, 5 лет.
Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на дедушку.
Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на дедушку.
Чынгызбек Самудунов, 5 лет.
Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на дедушку.
Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на дедушку.
© РИА Новости / Табылды КадырбековАйдана Омурова, 8 лет.
Родилась в Бишкеке. Родом из села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области. Учится в школе № 64.
Родилась в Бишкеке. Родом из села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области. Учится в школе № 64.
Айдана Омурова, 8 лет.
Родилась в Бишкеке. Родом из села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области. Учится в школе № 64.
Родилась в Бишкеке. Родом из села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области. Учится в школе № 64.
В Киргизии у большинства жителей черные волосы и темные карие глаза. Тем удивительнее встретить в Бишкеке медно-рыжую пятилетнюю девочку, чьи родители — киргизы по происхождению. Подробнее — в фотоленте РИА Новости.
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