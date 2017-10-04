РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

Киргиз по прозвищу Иван: почему в Средней Азии рождаются зеленоглазые дети

08:0004.10.2017
(обновлено: 08:11 04.10.2017)
0460
Жаркынай Алымова, 20 лет
Темирлан Нурланов, 20 лет
Аида Акматалиева, 21 год
Азим Бектурган уулу, 31 год
Аяна Азиретова, 14 лет
Замирбек Бекбоев, 32 года
Нурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
Бермет Нурланова, 27 лет
Чынгызбек Самудунов, 5 лет
Айдана Омурова, 8 лет
© Sputnik / Табылды КадырбековЖаркынай Алымова, 20 лет.
Родилась в селе Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе факультета филологии КНУ. Работает на телеканале "Аян". Она единственная рыжая в своем селе, и односельчане до сих пор при встрече называют ее "сары кыз".Жаркынай Алымова, 20 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Жаркынай Алымова, 20 лет.
Родилась в селе Ак-Терек Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе факультета филологии КНУ. Работает на телеканале "Аян". Она единственная рыжая в своем селе, и односельчане до сих пор при встрече называют ее "сары кыз".
© Sputnik / Табылды КадырбековТемирлан Нурланов, 20 лет.
Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Киргизского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он киргиз по национальности.
"В детстве сверстники, услышав меня, говорили: "Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — рассказал Темирлан.Темирлан Нурланов, 20 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Темирлан Нурланов, 20 лет.
Родился и вырос в Бишкеке. Предки его родом из села Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Учится на четвертом курсе экономфака по специальности "финансы и кредит" Киргизского экономического университета. Темирлан говорит, что мало кто верит, что он киргиз по национальности.
"В детстве сверстники, услышав меня, говорили: "Смотрите, русский мальчик выучился киргизскому языку", — рассказал Темирлан.
© РИА Новости / Табылды КадырбековАида Акматалиева, 21 год
Родилась в Бишкеке. Отец родом из Нарына, мать — из Иссык-Кульской области. Учится на факультете психологии Киргизско-Турецкого университета "Манас". У девушки часто спрашивают, не в линзах ли она. Говорит, что внешность унаследовала от мамы.Аида Акматалиева, 21 год
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Аида Акматалиева, 21 год
Родилась в Бишкеке. Отец родом из Нарына, мать — из Иссык-Кульской области. Учится на факультете психологии Киргизско-Турецкого университета "Манас". У девушки часто спрашивают, не в линзах ли она. Говорит, что внешность унаследовала от мамы.
© Sputnik / Табылды КадырбековАзим Бектурган уулу, 31 год.
Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.
"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.Азим Бектурган уулу, 31 год
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Азим Бектурган уулу, 31 год.
Житель города Нарына. Частный предприниматель. Говорит, внешность унаследовал от родственников матери. Многие, считая его русским по национальности, попадали в неловкую ситуацию.
"Когда-то я работал таксистом, и вот как-то раз ко мне сели две женщины. Они начали рассказывать свои тайны друг другу, вплоть до упоминания любовников. В этот момент мне позвонили, и я начал говорить на киргизском. Услышав это, женщины покраснели, остановили машину и убежали", — рассказал мужчина.
© Sputnik / Табылды КадырбековАяна Азиретова, 14 лет.
Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе школы №1. Также является участницей танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?".
"Когда-то отец подшучивал над зелеными глазами своей тещи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", — смеется Аяна.Аяна Азиретова, 14 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Аяна Азиретова, 14 лет.
Родилась в городе Кемине Чуйской области, учится в восьмом классе школы №1. Также является участницей танцевальной группы "Дэя". У нее часто в шутку спрашивают: "Ты что, глаза перекрасила?".
"Когда-то отец подшучивал над зелеными глазами своей тещи, моей бабушки. Теперь у его дочери такие же глаза", — смеется Аяна.
© Sputnik / Табылды КадырбековЗамирбек Бекбоев, 32 года.
Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на киргизском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.Замирбек Бекбоев, 32 года
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Замирбек Бекбоев, 32 года.
Родился в Токмоке, частный предприниматель. Его постоянно путают с русским или татарином и обращаются только на русском языке. Когда отвечает на киргизском, они оказываются в неудобном положении. Все его предки были сары.
© Sputnik / Табылды КадырбековНурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли "зеленоглазым".Нурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Нурмат Кубанычбек уулу, 27 лет
Родился в селе Тамга Джеты-Огузского района Иссык-Кульской области. Предки из Кочкорского района Нарынской области. Он говорит, что похож на дедушку по отцовской линии. С детства привык к тому, что все называли "зеленоглазым".
© Sputnik / Табылды КадырбековБермет Нурланова, 27 лет.
Родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Окончила факультет филологии КНУ. Очень похожа на отца. Когда ее родителей видели вместе, многие думали, что мать вышла замуж за русского.Бермет Нурланова, 27 лет
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Бермет Нурланова, 27 лет.
Родилась в селе Кара-Коо Тонского района Иссык-Кульской области. Окончила факультет филологии КНУ. Очень похожа на отца. Когда ее родителей видели вместе, многие думали, что мать вышла замуж за русского.
© РИА Новости / Табылды КадырбековЧынгызбек Самудунов, 5 лет.
Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на дедушку.Чынгызбек Самудунов, 5 лет
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Чынгызбек Самудунов, 5 лет.
Родился в Бишкеке. Родители родом из села Уч-Эмчек Ысык-Атинского района Чуйской области. Мальчик очень похож на дедушку.
© РИА Новости / Табылды КадырбековАйдана Омурова, 8 лет.
Родилась в Бишкеке. Родом из села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области. Учится в школе № 64.Айдана Омурова, 8 лет
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Айдана Омурова, 8 лет.
Родилась в Бишкеке. Родом из села Асыл-Баш Сокулукского района Чуйской области. Учится в школе № 64.
Айкын Турдукулов, 12 летКиргиз по прозвищу Иван: почему в Средней Азии рождаются зеленоглазые дети08:0004.10.2017
Показ коллекции Etam в рамках Недели моды в ПарижеНеделя моды в Париже: новые коллекции Chanel, Dior и Vivienne Westwood16:1703.10.2017
Девушки на открытии первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиляПервая Всероссийская ярмарка продукции легпрома в Санкт-Петербурге16:3002.10.2017
Сотрудники полиции на месте стрельбы у казино Mandalay Bay в Лас-Вегасе, США. 2 октября 2017Стрельба у казино в Лас-Вегасе15:1102.10.2017
Последовательница традиционной марийской религии у молитвенно-дарительного стола в священной рощеМировое моление марийских язычников13:3302.10.2017
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий во время посещения мавзолея Гур-Эмир в СамаркандеВизит патриарха Кирилла в Узбекистан13:2002.10.2017
Пожарные удерживают людей от столновения с испанскими офицерами гражданской полиции в Каталонии. 1 октября 2017Очереди к урнам и столкновения с полицией: в Каталонии проходит референдум о независимости15:2401.10.2017
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системы залпового огня ТОС-1А Солнцепек"Солнцепек", "Терминатор" и "Бумеранг": вооружение Сухопутных войск России10:0001.10.2017
Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском ПезароЛучшие фотографии сентября13:0030.09.2017
Последний снимок колец Сатурна, сделанный космическим зондом Кассини перед завершением его миссииКосмические новости сентября в фотографиях08:0030.09.2017
Все фотоленты
В Киргизии у большинства жителей черные волосы и темные карие глаза. Тем удивительнее встретить в Бишкеке медно-рыжую пятилетнюю девочку, чьи родители — киргизы по происхождению. Подробнее — в фотоленте РИА Новости.
Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена