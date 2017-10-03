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Неделя моды в Париже: новые коллекции Chanel, Dior и Vivienne Westwood

16:1703.10.2017
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Показ коллекции Richard Rene в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции John Galliano в рамках Недели моды в Париже
Модели на показе новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
Показ коллекции Rick Owens в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже
Наталья Водянова участвует в показе Olivier Rousteing в рамках Недели моды в Париже
Японский модельер Цумори Чисато с моделями после показа в рамках Недели моды в Париже
Модель готовится к показу в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Etam в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Off White в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Isabel Marant в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Etam в рамках Недели моды в Париже
Зрители на показе John Galliano в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Etam в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Comme в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Hermes в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Junya Watanabe в рамках Недели моды в Париже
Показ коллекции Anthony Vaccarello в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo FuentesМодель французского дизайнера Ришара Рене на показе весенне-летней коллекции для модного дома Guy Laroche.Показ коллекции Richard Rene в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Модель французского дизайнера Ришара Рене на показе весенне-летней коллекции для модного дома Guy Laroche.
© REUTERS / Gonzalo FuentesМодель демонстрирует наряд из весенне-летней коллекции Джона Гальяно для модного дома Maison Margiela.Показ коллекции John Galliano в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Модель демонстрирует наряд из весенне-летней коллекции Джона Гальяно для модного дома Maison Margiela.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкНовую коллекцию в Париже представил и российский модельер Валентин Юдашкин.Модели на показе новой коллекции модельера Валентина Юдашкина на Неделе моды в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Новую коллекцию в Париже представил и российский модельер Валентин Юдашкин.
© AFP 2017 / Bertrand GuayМодель демонстрирует наряд из коллекции американского модельера Рика Овенса.Показ коллекции Rick Owens в рамках Недели моды в Париже
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Модель демонстрирует наряд из коллекции американского модельера Рика Овенса.
© REUTERS / Charles PlatiauМодель представляет наряд из весенне-летней коллекции британского дизайнера Вивьен Вествуд.Показ коллекции Vivienne Westwood в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Модель представляет наряд из весенне-летней коллекции британского дизайнера Вивьен Вествуд.
© REUTERS / Benoit TessierНаталья Водянова демонстрирует наряд из весенне-летней коллекции французского дизайнера Ольвье Рустинга.Наталья Водянова участвует в показе Olivier Rousteing в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Benoit Tessier
Наталья Водянова демонстрирует наряд из весенне-летней коллекции французского дизайнера Ольвье Рустинга.
© REUTERS / Philippe WojazerЯпонский дизайнер Цумори Чисата со своими моделями на закрытии показа, посвященного весенне-летней коллекции готовой одежды.Японский модельер Цумори Чисато с моделями после показа в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
Японский дизайнер Цумори Чисата со своими моделями на закрытии показа, посвященного весенне-летней коллекции готовой одежды.
© REUTERS / Philippe WojazerМодель дизайнера Цумори Чисата готовится к показу.Модель готовится к показу в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Philippe Wojazer
Модель дизайнера Цумори Чисата готовится к показу.
© REUTERS / Charles PlatiauБренд нижнего белья Etam представил новую коллекцию в Школе изящных искусств.Показ коллекции Etam в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Бренд нижнего белья Etam представил новую коллекцию в Школе изящных искусств.
© AFP 2017 / Francois GuillotМодель Off White на показе весенне-летней коллекции готовой одежды.Показ коллекции Off White в рамках Недели моды в Париже
© AFP 2017 / Francois Guillot
Модель Off White на показе весенне-летней коллекции готовой одежды.
© REUTERS / Gonzalo FuentesМодели французского дизайнера Изабель Маран на показе весенне-летней коллекции готовой одежды.Показ коллекции Isabel Marant в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Модели французского дизайнера Изабель Маран на показе весенне-летней коллекции готовой одежды.
© REUTERS / Charles PlatiauМодель демонстрирует нижнее белье из коллекции Etam.Показ коллекции Etam в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Модель демонстрирует нижнее белье из коллекции Etam.
© REUTERS / Gonzalo FuentesГости фотографируют моделей Джона Гальяно.Зрители на показе John Galliano в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Гости фотографируют моделей Джона Гальяно.
© REUTERS / Charles PlatiauПоказ коллекции белья Etam сопровождался живой музыкой.Показ коллекции Etam в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Charles Platiau
Показ коллекции белья Etam сопровождался живой музыкой.
© AFP 2017 / Bertrand GuayМодель бренда Comme des garcons во время показа весенне-летней коллекции.Показ коллекции Comme в рамках Недели моды в Париже
© AFP 2017 / Bertrand Guay
Модель бренда Comme des garcons во время показа весенне-летней коллекции.
© AP Photo / Francois MoriМодели представляют весенне-летнюю коллекцию Hermes.Показ коллекции Hermes в рамках Недели моды в Париже
© AP Photo / Francois Mori
Модели представляют весенне-летнюю коллекцию Hermes.
© AFP 2017 / Francois GuillotМодель японского дизайнера Дзюнъи Ватанабэ на показе коллекции "Весна-лето 2018".Показ коллекции Junya Watanabe в рамках Недели моды в Париже
© AFP 2017 / Francois Guillot
Модель японского дизайнера Дзюнъи Ватанабэ на показе коллекции "Весна-лето 2018".
© REUTERS / Gonzalo FuentesМодель дизайнера Антони Вакарелло на показе весенне-летней коллекции для модного дома Yves Saint Laurent.Показ коллекции Anthony Vaccarello в рамках Недели моды в Париже
© REUTERS / Gonzalo Fuentes
Модель дизайнера Антони Вакарелло на показе весенне-летней коллекции для модного дома Yves Saint Laurent.
Показ коллекции Etam в рамках Недели моды в ПарижеНеделя моды в Париже: новые коллекции Chanel, Dior и Vivienne Westwood16:1703.10.2017
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В Париже завершилась неделя моды — самая значительная из четырех мировых. Коллекции представили Chanel, Christian Dior, Louis Vuitton, Balmain, Chloé, Nina Ricci, Lanvin, Balenciaga и десятки других модных домов.

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