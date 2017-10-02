Визит предстоятеля Русской православной церкви в Узбекистан преурочен к 145-летию начала активной церковной жизни в Ташкентской епархии. Патриарх Кирилл посетил храмы в Ташкенте, Самарканде и Бухаре, познакомился с епархиальной жизнью и совершил освящение Успенского кафедрального собора Ташкента.
Визит патриарха Кирилла в Узбекистан
13:2002.10.2017
(обновлено: 15:04 02.10.2017)
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© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл совершает чин освящения Успенского кафедрального собора в Ташкенте.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкНа освящение кафедрального собора многие прихожане пришли в национальных костюмах.
На освящение кафедрального собора многие прихожане пришли в национальных костюмах.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступает на торжественном акте, посвященном 145-летию Ташкентской епархии во дворце "Туркистон" в Ташкенте.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл выступает на торжественном акте, посвященном 145-летию Ташкентской епархии во дворце "Туркистон" в Ташкенте.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Кирилл посетил мавзолей Гур-Эмир и усыпальницу Тамерлана в Самарканде.
Патриарх Кирилл посетил мавзолей Гур-Эмир и усыпальницу Тамерлана в Самарканде.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПредстоятель Русской православной церкви у святого источника рядом с гробницей библейского пророка Даниила в Самарканде.
Предстоятель Русской православной церкви у святого источника рядом с гробницей библейского пророка Даниила в Самарканде.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкВерующие во время патриаршей службы в храме святителя Алексия, митрополита Московского в Самарканде.
Верующие во время патриаршей службы в храме святителя Алексия, митрополита Московского в Самарканде.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанк"Приход должен быть… не только местом молитвы, а местом объединения людей", подчеркнул патриарх, обращаясь к православным верующим в Узбекистане.
"Приход должен быть… не только местом молитвы, а местом объединения людей", подчеркнул патриарх, обращаясь к православным верующим в Узбекистане.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкПатриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий во время посещения мавзолея Гур-Эмир в Самарканде.
Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл (в центре) и митрополит Ташкентский и Узбекистанский Викентий во время посещения мавзолея Гур-Эмир в Самарканде.
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