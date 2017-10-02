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Первая Всероссийская ярмарка легпрома в Санкт-Петербурге

16:3002.10.2017
0160
Открытие первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Девушки на открытии первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Открытие первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Открытие первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Открытие первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
Участники круглого стола в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : МинпромторгПосетителям ярмарки предложили ивановский текстиль, детскую одежду, уникальные лимитированные коллекции, меховые изделия, одежду из павловопосадских платков и другую продукцию российских дизайнеров и производителей.Открытие первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Посетителям ярмарки предложили ивановский текстиль, детскую одежду, уникальные лимитированные коллекции, меховые изделия, одежду из павловопосадских платков и другую продукцию российских дизайнеров и производителей.
© Фото : МинпромторгНа Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге свою продукцию выставили производители из разных регионов России.Девушки на открытии первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
На Малой Конюшенной улице в Санкт-Петербурге свою продукцию выставили производители из разных регионов России.
© Фото : МинпромторгТоржественное открытие ярмарки с участием замглавы Минпромторга Виктора Евтухова и председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребрынка Санкт-Петербурга Эльгиза Качаева.Открытие первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Торжественное открытие ярмарки с участием замглавы Минпромторга Виктора Евтухова и председателя Комитета по развитию предпринимательства и потребрынка Санкт-Петербурга Эльгиза Качаева.
© Фото : МинпромторгВсероссийская ярмарка продукции легпрома организована Минпромторгом РФ при поддержке правительства Санкт-Петербурга.Открытие первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Всероссийская ярмарка продукции легпрома организована Минпромторгом РФ при поддержке правительства Санкт-Петербурга.
© Фото : МинпромторгВ день открытия ярмарки состоялся показ моделей одежды российских дизайнеров "Подиум".Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
В день открытия ярмарки состоялся показ моделей одежды российских дизайнеров "Подиум".
© Фото : МинпромторгПоказ моделей "Меховой студии Яны Фарейторовой".Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Показ моделей "Меховой студии Яны Фарейторовой".
© Фото : МинпромторгДизайнерская одежда Светланы Вентура.Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Дизайнерская одежда Светланы Вентура.
© Фото : МинпромторгДизайнерская коллекция No House Arrest.Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Дизайнерская коллекция No House Arrest.
© Фото : МинпромторгПетербургский бренд Lounger представляет на рынке pret-a-porter мужские коллекции.Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Петербургский бренд Lounger представляет на рынке pret-a-porter мужские коллекции.
© Фото : Минпромторг Модель "Меховой студии Яны Фарейторовой".Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Модель "Меховой студии Яны Фарейторовой".
© Фото : Минпромторг Яна Фарейторова-дизайнер и руководитель "Меховой студии Яны Фарейторовой".Показ моделей одежды российских дизайнеров в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Яна Фарейторова-дизайнер и руководитель "Меховой студии Яны Фарейторовой".
© Фото : МинпромторгСерию подобных ярмарок российских производителей текстиля и обуви планируется провести во всех крупных городах России.Открытие первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Серию подобных ярмарок российских производителей текстиля и обуви планируется провести во всех крупных городах России.
© Фото : МинпромторгРоссийский легпром вновь становится одним из локомотивов экономики страны, сказал Виктор Евтухов на круглом столе в рамках ярмарки.Участники круглого стола в рамках первой Всероссийской ярмарки одежды, обуви и текстиля
© Фото : Минпромторг
Российский легпром вновь становится одним из локомотивов экономики страны, сказал Виктор Евтухов на круглом столе в рамках ярмарки.
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