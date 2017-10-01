Современные Сухопутные войска — наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид ВС России. Они включают в себя мотострелковые, танковые, инженерные и ракетные войска, а также войска радиационной, химической и биологической защиты, войска противовоздушной и противоракетной обороны и войска связи. Вооружение, которое используют Сухопутные войска, — в фотоленте Ria.ru.
"Солнцепек", "Терминатор" и "Бумеранг": вооружение Сухопутных войск России
10:0001.10.2017
(обновлено: 10:15 01.10.2017)
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© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Ее основная задача - поддержка пехоты и бронетанковых соединений.
Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Ее основная задача - поддержка пехоты и бронетанковых соединений.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТяжелая боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Предназначена для ведения всех видов боевых действий, транспортировки подразделений мотострелковых войск и огневой поддержки спешившихся стрелков. Т-15 имеет танковый уровень бронирования и активную защиту "Афганит", что позволяет БМП вести бой в одном строю с танками "Армата" Т-14.
Тяжелая боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Предназначена для ведения всех видов боевых действий, транспортировки подразделений мотострелковых войск и огневой поддержки спешившихся стрелков. Т-15 имеет танковый уровень бронирования и активную защиту "Афганит", что позволяет БМП вести бой в одном строю с танками "Армата" Т-14.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСовременные модификации автомата Калашникова, созданного в середине прошлого века, до сих пор активно используются Сухопутными войсками России. На его основе было создано семейство боевого стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74, их модификации и ручной пулемет Калашникова.
Современные модификации автомата Калашникова, созданного в середине прошлого века, до сих пор активно используются Сухопутными войсками России. На его основе было создано семейство боевого стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74, их модификации и ручной пулемет Калашникова.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКомплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением. Таким образом, РЭБ блокирует работу спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС. Комплекс используется для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных и административно-политических объектов.
Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением. Таким образом, РЭБ блокирует работу спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС. Комплекс используется для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных и административно-политических объектов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина огневой поддержки "Терминатор-3", созданная на базе платформы "Армата", предназначена для уничтожения вооружения, оснащенного гранатометами, противотанковыми комплексами или стрелковым оружием. БМПТ может также поражать на ходу танки, БМП и другие высокозащищенные цели.
Боевая машина огневой поддержки "Терминатор-3", созданная на базе платформы "Армата", предназначена для уничтожения вооружения, оснащенного гранатометами, противотанковыми комплексами или стрелковым оружием. БМПТ может также поражать на ходу танки, БМП и другие высокозащищенные цели.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНовая экспортная версия российского боевого танка Т-90СМ. Его основное вооружение - 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М-5.
Новая экспортная версия российского боевого танка Т-90СМ. Его основное вооружение - 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М-5.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений. Основным вооружением САУ 2С35 является 152-мм гаубица 2А88.
Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений. Основным вооружением САУ 2С35 является 152-мм гаубица 2А88.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты К-17 "Бумеранг" оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК "Корнет". Боевой модуль, за счет роботизации, способен следить за целью и самостоятельно вести обстрел объекта до его уничтожения.
Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг" оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК "Корнет". Боевой модуль, за счет роботизации, способен следить за целью и самостоятельно вести обстрел объекта до его уничтожения.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" использует высотную сверхманевренную ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 км. Основное назначение "Искандеров" — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, которые они прикрывают.
Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" использует высотную сверхманевренную ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 км. Основное назначение "Искандеров" — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, которые они прикрывают.
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. На вооружении машины - автоматические пушки и управляемые ракеты с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением.
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. На вооружении машины - автоматические пушки и управляемые ракеты с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением.
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