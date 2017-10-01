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"Солнцепек", "Терминатор" и "Бумеранг": вооружение Сухопутных войск России

10:0001.10.2017
(обновлено: 10:15 01.10.2017)
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Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек
Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Армата
Десантник разведывательной группы с автоматом АК-47
Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4
Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3
Танк Т-90 СМ
Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ
Боевая машина пехоты К-17 Бумеранг
Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкТяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Ее основная задача - поддержка пехоты и бронетанковых соединений.Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек
© РИА Новости / Александр Вильф
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Тяжелая огнеметная система залпового огня ТОС-1А "Солнцепек". Ее основная задача - поддержка пехоты и бронетанковых соединений.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкТяжелая боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Предназначена для ведения всех видов боевых действий, транспортировки подразделений мотострелковых войск и огневой поддержки спешившихся стрелков. Т-15 имеет танковый уровень бронирования и активную защиту "Афганит", что позволяет БМП вести бой в одном строю с танками "Армата" Т-14.Боевая машина пехоты (БМП) на гусеничной платформе Армата
© РИА Новости / Антон Денисов
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Тяжелая боевая машина пехоты на базе универсальной гусеничной платформы "Армата". Предназначена для ведения всех видов боевых действий, транспортировки подразделений мотострелковых войск и огневой поддержки спешившихся стрелков. Т-15 имеет танковый уровень бронирования и активную защиту "Афганит", что позволяет БМП вести бой в одном строю с танками "Армата" Т-14.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкСовременные модификации автомата Калашникова, созданного в середине прошлого века, до сих пор активно используются Сухопутными войсками России. На его основе было создано семейство боевого стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74, их модификации и ручной пулемет Калашникова.Десантник разведывательной группы с автоматом АК-47
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Современные модификации автомата Калашникова, созданного в середине прошлого века, до сих пор активно используются Сухопутными войсками России. На его основе было создано семейство боевого стрелкового оружия различных калибров, включая автоматы АКМ и АК-74, их модификации и ручной пулемет Калашникова.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКомплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением. Таким образом, РЭБ блокирует работу спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС. Комплекс используется для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных и административно-политических объектов.Развертывание наземного многофункционального модуля помех Красуха - 4
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Комплекс радиоэлектронной борьбы "Красуха-4" анализирует тип сигнала и воздействует на РЛС противника помеховым излучением. Таким образом, РЭБ блокирует работу спутников-шпионов, наземных радаров и авиационных систем АВАКС. Комплекс используется для прикрытия командных пунктов, группировок войск, средств ПВО и важных промышленных и административно-политических объектов.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина огневой поддержки "Терминатор-3", созданная на базе платформы "Армата", предназначена для уничтожения вооружения, оснащенного гранатометами, противотанковыми комплексами или стрелковым оружием. БМПТ может также поражать на ходу танки, БМП и другие высокозащищенные цели.Боевая машина огневой поддержки БМПТ Терминатор-3
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина огневой поддержки "Терминатор-3", созданная на базе платформы "Армата", предназначена для уничтожения вооружения, оснащенного гранатометами, противотанковыми комплексами или стрелковым оружием. БМПТ может также поражать на ходу танки, БМП и другие высокозащищенные цели.
© РИА Новости / Сергей МамонтовПерейти в фотобанкНовая экспортная версия российского боевого танка Т-90СМ. Его основное вооружение - 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М-5.Танк Т-90 СМ
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Новая экспортная версия российского боевого танка Т-90СМ. Его основное вооружение - 125-миллиметровая гладкоствольная пушка 2А46М-5.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкСамоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений. Основным вооружением САУ 2С35 является 152-мм гаубица 2А88.Самоходная артиллерийская установка (САУ) Коалиция-СВ
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самоходная артиллерийская установка "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения тактических ядерных средств, артиллерийских и минометных батарей, танков и другой бронированной техники, средств ПВО и ПРО, пунктов управления, а также для разрушения полевых фортификационных сооружений. Основным вооружением САУ 2С35 является 152-мм гаубица 2А88.
© РИА Новости / Михаил ВоскресенскийПерейти в фотобанкБоевая машина пехоты К-17 "Бумеранг" оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК "Корнет". Боевой модуль, за счет роботизации, способен следить за целью и самостоятельно вести обстрел объекта до его уничтожения.Боевая машина пехоты К-17 Бумеранг
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Боевая машина пехоты К-17 "Бумеранг" оснащена 30-мм автоматической пушкой 2А42, пулеметом ПКТМ и двумя сдвоенными пусковыми установками ПТРК "Корнет". Боевой модуль, за счет роботизации, способен следить за целью и самостоятельно вести обстрел объекта до его уничтожения.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкОперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" использует высотную сверхманевренную ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 км. Основное назначение "Искандеров" — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, которые они прикрывают.Развёртывание оперативно-тактического ракетного комплекса Искандер-М
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Оперативно-тактический ракетный комплекс "Искандер-М" использует высотную сверхманевренную ракету со стелс-технологиями, сбрасываемым модулем РЭБ и ложными мишенями с целью обхода систем ПРО и поражения защищаемых ими объектов на дальности до 500 км. Основное назначение "Искандеров" — это уничтожение систем ПВО и ПРО противника, а также важнейших объектов, которые они прикрывают.
© РИА Новости / Михаил МокрушинПерейти в фотобанкСамоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. На вооружении машины - автоматические пушки и управляемые ракеты с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением.Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) наземного базирования Панцирь-С1
© РИА Новости / Михаил Мокрушин
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Самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс наземного базирования "Панцирь-С1" предназначен для ближнего прикрытия гражданских и военных объектов от всех современных и перспективных средств воздушного нападения. На вооружении машины - автоматические пушки и управляемые ракеты с радиокомандным наведением с инфракрасным и радиолокационным слежением.
Пуск ракеты тяжелой огнеметной системой залпового огня ТОС-1А Солнцепек"Солнцепек", "Терминатор" и "Бумеранг": вооружение Сухопутных войск России10:0001.10.2017
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Современные Сухопутные войска — наиболее многочисленный и разнообразный по вооружению и способам боевых действий вид ВС России. Они включают в себя мотострелковые, танковые, инженерные и ракетные войска, а также войска радиационной, химической и биологической защиты, войска противовоздушной и противоракетной обороны и войска связи. Вооружение, которое используют Сухопутные войска, — в фотоленте Ria.ru.

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