Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался через украинско-польскую границу на пропускном пункте Шегини, куда он приехал автобусом. До этого Саакашвили пытался попасть на Украину на поезде, но этот план провалился. На фото: Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.