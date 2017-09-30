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Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2017 года
13:0030.09.2017
(обновлено: 13:01 30.09.2017)
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© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМодели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона "Vladivostok International Autosalon".
Модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона "Vladivostok International Autosalon".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Москве открылся парк "Зарядье". Парящий мост стал одним из его главным достопримечательностей.
В Москве открылся парк "Зарядье". Парящий мост стал одним из его главным достопримечательностей.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПутин во время визита в Пермь посетил выставку продукции IT-кластера, где ему показали робота-промобота. "Здравствуйте, Владимир Владимирович", — поприветствовал робот президента.
Путин во время визита в Пермь посетил выставку продукции IT-кластера, где ему показали робота-промобота. "Здравствуйте, Владимир Владимирович", — поприветствовал робот президента.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ пригороде Владивостока прошли международные соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017.
В пригороде Владивостока прошли международные соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПолторы тысячи человек из шести стран приняли участие в реконструкции Бородинской битвы в Можайском районе Московской области.
Полторы тысячи человек из шести стран приняли участие в реконструкции Бородинской битвы в Можайском районе Московской области.
© РИА Новости / Марина КалахорраПерейти в фотобанкМитингующие в Барселоне потребовали от испанских властей дать им возможность принять участие в "референдуме" о независимости Каталонии от Испании. На акцию протеста вышли около 40 тысяч человек.
Митингующие в Барселоне потребовали от испанских властей дать им возможность принять участие в "референдуме" о независимости Каталонии от Испании. На акцию протеста вышли около 40 тысяч человек.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника в Ростове-на-Дону, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО.
Многоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника в Ростове-на-Дону, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭкс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался через украинско-польскую границу на пропускном пункте Шегини, куда он приехал автобусом. До этого Саакашвили пытался попасть на Украину на поезде, но этот план провалился. На фото: Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался через украинско-польскую границу на пропускном пункте Шегини, куда он приехал автобусом. До этого Саакашвили пытался попасть на Украину на поезде, но этот план провалился. На фото: Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПевица Вера Брежнева выступила на трибьюте Филиппа Киркорова, посвященном его 50-летию, в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2017" в Сочи.
Певица Вера Брежнева выступила на трибьюте Филиппа Киркорова, посвященном его 50-летию, в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2017" в Сочи.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТренировка служебных собак войск нацгвардии в рамках Чемпионата войск национальной гвардии по многоборью кинологов в Московской области.
Тренировка служебных собак войск нацгвардии в рамках Чемпионата войск национальной гвардии по многоборью кинологов в Московской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДевушка с зонтом на набережной бухты Аякс возле кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) перед открытием выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
Девушка с зонтом на набережной бухты Аякс возле кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) перед открытием выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против нового трудового законодательства правительства Эммануэля Макрона в Париже.
Участники акции протеста против нового трудового законодательства правительства Эммануэля Макрона в Париже.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники Национального фестиваля видеоблогеров "Видфест" в Москве.
Участники Национального фестиваля видеоблогеров "Видфест" в Москве.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПодготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае.
Подготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего" по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки.
В котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего" по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкДональд Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент США пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, и раскритиковал Совместную программу действий, которая позволила два года назад решить иранскую ядерную проблему.
Дональд Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент США пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, и раскритиковал Совместную программу действий, которая позволила два года назад решить иранскую ядерную проблему.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМост, обрушившийся в результате схода селя в Кабардино-Балкарии.
Мост, обрушившийся в результате схода селя в Кабардино-Балкарии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной.
Участницы осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной серии 1972 года, посмотрел матч открытого первенства Московской области среди юных хоккеистов на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус" в Сочи.
Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной серии 1972 года, посмотрел матч открытого первенства Московской области среди юных хоккеистов на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус" в Сочи.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре.
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2017".
Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2017".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер с хищниками "Баронеты" под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
Номер с хищниками "Баронеты" под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодель у вездехода "Шаман" на 3-й международной специализированной выставке "Импортозамещение" в Москве.
Модель у вездехода "Шаман" на 3-й международной специализированной выставке "Импортозамещение" в Москве.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкЗакат на острове Ольхон. Вид на пролив Малое море на Байкале.
Закат на острове Ольхон. Вид на пролив Малое море на Байкале.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезентация самой большой тыквы весом в 472 килограмма, выращенной в России, в преддверии открытия ежегодного фестиваля цветов, урожая, искусства "Краски осени" в Москве.
Презентация самой большой тыквы весом в 472 килограмма, выращенной в России, в преддверии открытия ежегодного фестиваля цветов, урожая, искусства "Краски осени" в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин посетил учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области.
Президент России Владимир Путин посетил учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетители на церемонии открытия 7-го Московского международного фестиваля "Круг Света" на Останкинском пруду в Москве.
Посетители на церемонии открытия 7-го Московского международного фестиваля "Круг Света" на Останкинском пруду в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
Участница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодели перед началом показа одежды в рамках международного этнокультурного фестиваля "Этно Арт Фест 2017" в Москве.
Модели перед началом показа одежды в рамках международного этнокультурного фестиваля "Этно Арт Фест 2017" в Москве.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева) на открытии кафе сети Black Star Burger в Грозном.
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева) на открытии кафе сети Black Star Burger в Грозном.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкТрактор ДТ-55 в качестве экспоната на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
Трактор ДТ-55 в качестве экспоната на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИгроки ПФК ЦСКА Алан Дзагоев, Витиньо и Аарон Оланаре (слева направо) празднуют гол в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК "Бенфика" (Португалия, Лиссабон) и ПФК ЦСКА (Россия, Москва).
Игроки ПФК ЦСКА Алан Дзагоев, Витиньо и Аарон Оланаре (слева направо) празднуют гол в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК "Бенфика" (Португалия, Лиссабон) и ПФК ЦСКА (Россия, Москва).
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкПилот во время выступления в классе Challenger на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Порту.
Пилот во время выступления в классе Challenger на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Порту.
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