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Лучшие фото РИА Новости, сентябрь 2017 года

13:0030.09.2017
(обновлено: 13:01 30.09.2017)
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Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International Autosalon
Парящий мост парка Зарядье в Москве
Владимир Путин во время посещения АО ЭР-Телеком Холдинг в Перми осматривает экспозиции предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере цифровой экономики. 8 сентября 2017
Гонщики принимают участие в международных соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017 в пригороде Владивостока
Участники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения
Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
Многоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника в Ростове-на-Дону, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО
Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
Певица Вера Брежнева
Тренировка служебных собак войск нацгвардии в рамках Чемпионата войск национальной гвардии по многоборью кинологов в Московской области
Девушка с зонтом на набережной бухты Аякс возле кампуса ДВФУ перед открытием выставки Улица Дальнего Востока в рамках ВЭФ во Владивостоке
Участники акции протеста против нового трудового законодательства правительства Эммануэля Макрона в Париже
Участники Национального фестиваля видеоблогеров Видфест в Москве
Подготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае
В котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве
Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
Мост обрушившийся в результате схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017
Участницы осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной
Президент РФ Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми хоккеистами
Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре
Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России Запад-2017
Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро
Модель у вездехода Шаман на выставке Импортозамещение
Закат на острове Ольхон
Презентация самой большой тыквы, выращенной в России
Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
Участница суперфинала всероссийского чемпионата Гонки Героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани
Модели перед началом показа одежды в рамках международного этнокультурного фестиваля Этно Арт Фест 2017 в Москве
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на открытии кафе сети Black Star Burger в Грозном
Трактор ДТ-55 в качестве экспоната на полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
Игроки ПФК ЦСКА Алан Дзагоев, Витиньо и Аарон Оланаре разднуют гол в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Бенфика и ПФК ЦСКА
илот во время выступления в классе Challenger на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Порту
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкМодели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона "Vladivostok International Autosalon".Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International Autosalon
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона "Vladivostok International Autosalon".
© РИА Новости / Григорий СысоевПерейти в фотобанкВ Москве открылся парк "Зарядье". Парящий мост стал одним из его главным достопримечательностей.Парящий мост парка Зарядье в Москве
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В Москве открылся парк "Зарядье". Парящий мост стал одним из его главным достопримечательностей.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПутин во время визита в Пермь посетил выставку продукции IT-кластера, где ему показали робота-промобота. "Здравствуйте, Владимир Владимирович", — поприветствовал робот президента.Владимир Путин во время посещения АО ЭР-Телеком Холдинг в Перми осматривает экспозиции предприятий малого и среднего бизнеса, работающих в сфере цифровой экономики. 8 сентября 2017
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин во время визита в Пермь посетил выставку продукции IT-кластера, где ему показали робота-промобота. "Здравствуйте, Владимир Владимирович", — поприветствовал робот президента.
© РИА Новости / Виталий АньковПерейти в фотобанкВ пригороде Владивостока прошли международные соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017.Гонщики принимают участие в международных соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017 в пригороде Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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В пригороде Владивостока прошли международные соревнованиях по автомобильному дрифту Asia Pacific D1 PrimRingGP 2017.
© РИА Новости / Виталий БелоусовПерейти в фотобанкПолторы тысячи человек из шести стран приняли участие в реконструкции Бородинской битвы в Можайском районе Московской области.Участники военно-исторической реконструкции Бородинского сражения
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Полторы тысячи человек из шести стран приняли участие в реконструкции Бородинской битвы в Можайском районе Московской области.
© РИА Новости / Марина КалахорраПерейти в фотобанкМитингующие в Барселоне потребовали от испанских властей дать им возможность принять участие в "референдуме" о независимости Каталонии от Испании. На акцию протеста вышли около 40 тысяч человек.Участники акции протеста в Барселоне. 20 сентября 2017
© РИА Новости / Марина Калахорра
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Митингующие в Барселоне потребовали от испанских властей дать им возможность принять участие в "референдуме" о независимости Каталонии от Испании. На акцию протеста вышли около 40 тысяч человек.
© РИА Новости / Сергей ПивоваровПерейти в фотобанкМногоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника в Ростове-на-Дону, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО.Многоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника в Ростове-на-Дону, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Многоцелевые истребители Су-30СМ во время Авиационно-спортивного праздника в Ростове-на-Дону, посвященного 75-летию образования 4-й армии ВВС и ПВО.
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийПерейти в фотобанкЭкс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался через украинско-польскую границу на пропускном пункте Шегини, куда он приехал автобусом. До этого Саакашвили пытался попасть на Украину на поезде, но этот план провалился. На фото: Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Экс-президент Грузии, бывший губернатор Одесской области Михаил Саакашвили прорвался через украинско-польскую границу на пропускном пункте Шегини, куда он приехал автобусом. До этого Саакашвили пытался попасть на Украину на поезде, но этот план провалился. На фото: Саакашвили выходит из вагона поезда на железнодорожном вокзале в польском Пшемышле. Слева - лидер всеукраинского объединения "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
© РИА Новости / Нина ЗотинаПерейти в фотобанкПевица Вера Брежнева выступила на трибьюте Филиппа Киркорова, посвященном его 50-летию, в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2017" в Сочи.Певица Вера Брежнева
© РИА Новости / Нина Зотина
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Певица Вера Брежнева выступила на трибьюте Филиппа Киркорова, посвященном его 50-летию, в рамках Международного конкурса молодых исполнителей популярной музыки "Новая Волна 2017" в Сочи.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкТренировка служебных собак войск нацгвардии в рамках Чемпионата войск национальной гвардии по многоборью кинологов в Московской области.Тренировка служебных собак войск нацгвардии в рамках Чемпионата войск национальной гвардии по многоборью кинологов в Московской области
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Тренировка служебных собак войск нацгвардии в рамках Чемпионата войск национальной гвардии по многоборью кинологов в Московской области.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкДевушка с зонтом на набережной бухты Аякс возле кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) перед открытием выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.Девушка с зонтом на набережной бухты Аякс возле кампуса ДВФУ перед открытием выставки Улица Дальнего Востока в рамках ВЭФ во Владивостоке
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Девушка с зонтом на набережной бухты Аякс возле кампуса Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) перед открытием выставки "Улица Дальнего Востока" в рамках Восточного экономического форума во Владивостоке.
© РИА Новости / Ирина КалашниковаПерейти в фотобанкУчастники акции протеста против нового трудового законодательства правительства Эммануэля Макрона в Париже.Участники акции протеста против нового трудового законодательства правительства Эммануэля Макрона в Париже
© РИА Новости / Ирина Калашникова
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Участники акции протеста против нового трудового законодательства правительства Эммануэля Макрона в Париже.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкУчастники Национального фестиваля видеоблогеров "Видфест" в Москве.Участники Национального фестиваля видеоблогеров Видфест в Москве
© РИА Новости / Илья Питалев
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Участники Национального фестиваля видеоблогеров "Видфест" в Москве.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкПодготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае.Подготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Подготовка воздушного шара к полету на фестивале воздушных шаров в Ставропольском крае.
© РИА Новости / Александр ГальперинПерейти в фотобанкВ котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего" по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки.В котокафе Республика кошек в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции Все оттенки кошачьего по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки
© РИА Новости / Александр Гальперин
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В котокафе "Республика кошек" в Санкт-Петербурге, где ежемесячно проходят благотворительные акции "Все оттенки кошачьего" по раздаче кошек из городских приютов в добрые руки.
© РИА Новости / Владимир АстапковичПерейти в фотобанкАртисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Артисты на церемонии открытия Дня города на Красной площади в Москве.
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай ЛазаренкоПерейти в фотобанкДональд Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент США пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, и раскритиковал Совместную программу действий, которая позволила два года назад решить иранскую ядерную проблему.Президент США Дональд Трамп выступает на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. 19 сентября 2017
© РИА Новости / Пресс-служба президента Украины/Николай Лазаренко
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Дональд Трамп выступил на заседании Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке. Президент США пригрозил "полностью уничтожить" КНДР, если она будет угрожать Соединенным Штатам, и раскритиковал Совместную программу действий, которая позволила два года назад решить иранскую ядерную проблему.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкМост, обрушившийся в результате схода селя в Кабардино-Балкарии.Мост обрушившийся в результате схода селя в Республике Кабардино-Балкария. 1 сентября 2017
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Мост, обрушившийся в результате схода селя в Кабардино-Балкарии.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкУчастницы осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной.Участницы осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Участницы осеннего Московского Велопарада на Москворецкой набережной.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкВладимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной серии 1972 года, посмотрел матч открытого первенства Московской области среди юных хоккеистов на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус" в Сочи.Президент РФ Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной суперсерии 1972 года, общается с молодыми хоккеистами
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Владимир Путин вместе с хоккеистами сборных СССР и Канады, участвовавших в легендарной серии 1972 года, посмотрел матч открытого первенства Московской области среди юных хоккеистов на ледовой арене "Шайба" образовательного центра "Сириус" в Сочи.
© РИА Новости / Виталий ТимкивПерейти в фотобанкИзбиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре.Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Избиратель в единый день голосования на избирательном участке в Краснодаре.
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкТанки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2017".Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России Запад-2017
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Танки Т-72Б3 на полигоне в Минской области во время совместных стратегических учений Белоруссии и России "Запад-2017".
© РИА Новости / Евгений БиятовПерейти в фотобанкНомер с хищниками "Баронеты" под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".Дрессура хищников Баронеты под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства Идол
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Номер с хищниками "Баронеты" под руководством Натальи и Андрея Широкаловых на гала-шоу всемирного фестиваля циркового искусства "Идол".
© РИА Новости / Владимир ПесняПерейти в фотобанкСпортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро
© РИА Новости / Владимир Песня
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Спортсменки сборной России во время показательных выступлений на Гала-концерте чемпионата мира по художественной гимнастике в итальянском Пезаро.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкМодель у вездехода "Шаман" на 3-й международной специализированной выставке "Импортозамещение" в Москве.Модель у вездехода Шаман на выставке Импортозамещение
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Модель у вездехода "Шаман" на 3-й международной специализированной выставке "Импортозамещение" в Москве.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкЗакат на острове Ольхон. Вид на пролив Малое море на Байкале.Закат на острове Ольхон
© РИА Новости / Владимир Смирнов
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Закат на острове Ольхон. Вид на пролив Малое море на Байкале.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПрезентация самой большой тыквы весом в 472 килограмма, выращенной в России, в преддверии открытия ежегодного фестиваля цветов, урожая, искусства "Краски осени" в Москве.Презентация самой большой тыквы, выращенной в России
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Презентация самой большой тыквы весом в 472 килограмма, выращенной в России, в преддверии открытия ежегодного фестиваля цветов, урожая, искусства "Краски осени" в Москве.
© РИА Новости / Михаил КлиментьевПерейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин посетил учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области.Президент РФ Владимир Путин во время инспекции действий вооружённых сил Союзного государства России и Белоруссии на основном этапе совместного стратегического учения Запад-2017 на полигоне Лужский
© РИА Новости / Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин посетил учения "Запад-2017" на полигоне "Лужский" в Ленинградской области.
© РИА Новости / Рамиль СитдиковПерейти в фотобанкПосетители на церемонии открытия 7-го Московского международного фестиваля "Круг Света" на Останкинском пруду в Москве.Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Посетители на церемонии открытия 7-го Московского международного фестиваля "Круг Света" на Останкинском пруду в Москве.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкУчастница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.Участница суперфинала всероссийского чемпионата Гонки Героев на территории города-курорта Свияжские холмы в Казани
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Участница суперфинала всероссийского чемпионата "Гонки Героев" на территории города-курорта "Свияжские холмы" в Казани.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкМодели перед началом показа одежды в рамках международного этнокультурного фестиваля "Этно Арт Фест 2017" в Москве.Модели перед началом показа одежды в рамках международного этнокультурного фестиваля Этно Арт Фест 2017 в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Модели перед началом показа одежды в рамках международного этнокультурного фестиваля "Этно Арт Фест 2017" в Москве.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкГлава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева) на открытии кафе сети Black Star Burger в Грозном.Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров на открытии кафе сети Black Star Burger в Грозном
© РИА Новости / Саид Царнаев
Перейти в фотобанк
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров (слева) на открытии кафе сети Black Star Burger в Грозном.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкТрактор ДТ-55 в качестве экспоната на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.Трактор ДТ-55 в качестве экспоната на полярной станции Бухта Тихая на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа
© РИА Новости / Илья Тимин
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Трактор ДТ-55 в качестве экспоната на полярной станции "Бухта Тихая" на острове Гукера архипелага Земля Франца-Иосифа.
© РИА Новости / Александр ВильфПерейти в фотобанкИгроки ПФК ЦСКА Алан Дзагоев, Витиньо и Аарон Оланаре (слева направо) празднуют гол в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК "Бенфика" (Португалия, Лиссабон) и ПФК ЦСКА (Россия, Москва).Игроки ПФК ЦСКА Алан Дзагоев, Витиньо и Аарон Оланаре разднуют гол в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК Бенфика и ПФК ЦСКА
© РИА Новости / Александр Вильф
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Игроки ПФК ЦСКА Алан Дзагоев, Витиньо и Аарон Оланаре (слева направо) празднуют гол в матче группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2017/18 между ФК "Бенфика" (Португалия, Лиссабон) и ПФК ЦСКА (Россия, Москва).
© РИА Новости / Михаил СербинПерейти в фотобанкПилот во время выступления в классе Challenger на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Порту.илот во время выступления в классе Challenger на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Порту
© РИА Новости / Михаил Сербин
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Пилот во время выступления в классе Challenger на этапе чемпионата мира Red Bull Air Race в Порту.
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  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

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