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Космические новости в фотографиях, сентябрь 2017 года

08:0030.09.2017
(обновлено: 08:09 30.09.2017)
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Вид в борта МКС на Иран
Юпитер снятый космическим аппаратом Юнона
Фотография, неожиданно найденная в данных телеметрии с Розетты
Туманность NGC 7009 в созвездии Водолея
Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Сергей Рязанского. 2 сентября 2017
Снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса
Снимок галактики-мегамазера телескопом Hubble
Последний снимок колец Сатурна, сделанный космическим зондом Кассини перед завершением его миссии
Мощная вспышка на Солнце, зафиксированная Обсерваторией НАСА 14 сентября 2017
Снимок Марса, сделанный Марсианским разведывательным спутником (МРС)
Молекулярное облако Ро Змееносца
Cпиральная галактика NGC 5559 снятая Хабблом
Облака снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным
Звезда U в созвездии Насоса, превратившаяся в космический глаз на последних этапах жизни
Вид с борта МКС на Австралию
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский"Мраморные" узоры на этом снимке - вовсе не пейзаж далекой планеты, а вид на Иран с борта МКС.Вид в борта МКС на Иран
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
"Мраморные" узоры на этом снимке - вовсе не пейзаж далекой планеты, а вид на Иран с борта МКС.
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ Gerald Eichstädt/Sean DoranСнимок Юпитера, сделанный аппаратом Juno 14 сентября. Зонду Juno удалось выяснить причину вспышек на полюсах Юпитера. Оказалось, что полярные сияния возникают, когда испускаемые Солнцем заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем планеты и начинают двигаться вдоль силовых линий. В районе магнитных полюсов частицы попадают в атмосферу и вызывают ее свечение, которое и называют полярным сиянием.Юпитер снятый космическим аппаратом Юнона
© NASA / JPL-Caltech/SwRI/MSSS/ Gerald Eichstädt/Sean Doran
Снимок Юпитера, сделанный аппаратом Juno 14 сентября. Зонду Juno удалось выяснить причину вспышек на полюсах Юпитера. Оказалось, что полярные сияния возникают, когда испускаемые Солнцем заряженные частицы солнечного ветра сталкиваются с магнитным полем планеты и начинают двигаться вдоль силовых линий. В районе магнитных полюсов частицы попадают в атмосферу и вызывают ее свечение, которое и называют полярным сиянием.
© Фото : ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDAАнализ последних радиосигналов с "Розетты" помог научной команде миссии получить фотографию места ее посадки на комету Чурюмова-Герасименко. Она была сделана с высоты всего в 18 метров от поверхности небесного тела.Фотография, неожиданно найденная в данных телеметрии с Розетты
© Фото : ESA/Rosetta/MPS for OSIRIS Team MPS/UPD/LAM/IAA/SSO/INTA/UPM/DASP/IDA
Анализ последних радиосигналов с "Розетты" помог научной команде миссии получить фотографию места ее посадки на комету Чурюмова-Герасименко. Она была сделана с высоты всего в 18 метров от поверхности небесного тела.
© Фото : ESO/J. WalshТелескоп VLT получил новые детальные фотографии необычной туманности NGC 7009, похожей по своей форме на Сатурн или гигантский космический глаз, смотрящий на мир через линзу монокля.Туманность NGC 7009 в созвездии Водолея
© Фото : ESO/J. Walsh
Телескоп VLT получил новые детальные фотографии необычной туманности NGC 7009, похожей по своей форме на Сатурн или гигантский космический глаз, смотрящий на мир через линзу монокля.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийРоссийский космонавт Сергей Рязанский опубликовал в соцсетях снимки строящегося моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС.Космический снимок зоны строительства моста через Керченский пролив от космонавта Сергей Рязанского. 2 сентября 2017
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Российский космонавт Сергей Рязанский опубликовал в соцсетях снимки строящегося моста через Керченский пролив, сделанные с борта МКС.
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский Ночь на скорости 28 000 км/ч. Снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса.Снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Ночь на скорости 28 000 км/ч. Снимок космонавта Сергея Рязанского из космоса.
© Фото : ESA/Hubble & NASAСнимок галактики-мегамазера, сделанный телескопом Hubble.Снимок галактики-мегамазера телескопом Hubble
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Снимок галактики-мегамазера, сделанный телескопом Hubble.
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute Последний снимок колец Сатурна, сделанный "Кассини" перед завершением его миссии. В сентябре межпланетный зонд НАСА "Кассини" завершил тринадцатилетнее исследование Сатурна и его спутников, сгорев в атмосфере газового гиганта.Последний снимок колец Сатурна, сделанный космическим зондом Кассини перед завершением его миссии
© NASA / JPL-Caltech/Space Science Institute
Последний снимок колец Сатурна, сделанный "Кассини" перед завершением его миссии. В сентябре межпланетный зонд НАСА "Кассини" завершил тринадцатилетнее исследование Сатурна и его спутников, сгорев в атмосфере газового гиганта.
© NASA / SDO/GoddardМощная вспышка на Солнце, зафиксированная Обсерваторией НАСА 14 сентября 2017. Перед этим Солнце пережило небывалый всплеск активности – на его поверхности произошло сразу четыре мощных вспышки класса Х.Мощная вспышка на Солнце, зафиксированная Обсерваторией НАСА 14 сентября 2017
© NASA / SDO/Goddard
Мощная вспышка на Солнце, зафиксированная Обсерваторией НАСА 14 сентября 2017. Перед этим Солнце пережило небывалый всплеск активности – на его поверхности произошло сразу четыре мощных вспышки класса Х.
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of ArizonaУвеличенный цветной снимок Марса, сделанный Марсианским разведывательным спутником (МРС).Снимок Марса, сделанный Марсианским разведывательным спутником (МРС)
© NASA / JPL-Caltech/Univ. of Arizona
Увеличенный цветной снимок Марса, сделанный Марсианским разведывательным спутником (МРС).
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Herschel/NASA/JPL-Caltech; acknowledgement: R. Hurt (JPL-Caltech) / Herschel’s view of a star nurseryМолекулярное облако Ро Змееносца, которое находится в Северном созвездии Кассиопеи, в 6000 световых лет от Земли.Молекулярное облако Ро Змееносца
CC BY-SA 3.0 IGO / ESA/Herschel/NASA/JPL-Caltech; acknowledgement: R. Hurt (JPL-Caltech) / Herschel’s view of a star nursery
Молекулярное облако Ро Змееносца, которое находится в Северном созвездии Кассиопеи, в 6000 световых лет от Земли.
© Фото : ESA/Hubble & NASAТелескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 5559. Ее "рукава" - подходящее место для рождения новых звезд. Галактика была открыта астрономом Уильямом Гершелем в 1785 году и расположена примерно в 240 миллионов световых лет от нас в Северном созвездии Волопаса.Cпиральная галактика NGC 5559 снятая Хабблом
© Фото : ESA/Hubble & NASA
Телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 5559. Ее "рукава" - подходящее место для рождения новых звезд. Галактика была открыта астрономом Уильямом Гершелем в 1785 году и расположена примерно в 240 миллионов световых лет от нас в Северном созвездии Волопаса.
© Фото : Роскосмос/Фёдор ЮрчихинОблака, снятые с борта МКС космонавтом Федором Юрчихиным.Облака снятые с борта МКС космонавтом Роскосмоса Федором Юрчихиным
© Фото : Роскосмос/Фёдор Юрчихин
Облака, снятые с борта МКС космонавтом Федором Юрчихиным.
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/F. KerschbaumТелескоп ALMA получил первые детальные снимки необычной "престарелой" звезды в созвездии Насоса, сбросившей относительно недавно свои внешние слои и ставшей похожей на гигантский космический глаз.Звезда U в созвездии Насоса, превратившаяся в космический глаз на последних этапах жизни
© ALMA (ESO/NAOJ/NRAO)/F. Kerschbaum
Телескоп ALMA получил первые детальные снимки необычной "престарелой" звезды в созвездии Насоса, сбросившей относительно недавно свои внешние слои и ставшей похожей на гигантский космический глаз.
© Фото : Роскосмос/Сергей РязанскийВид с борта МКС на Австралию.Вид с борта МКС на Австралию
© Фото : Роскосмос/Сергей Рязанский
Вид с борта МКС на Австралию.
Последний снимок колец Сатурна, сделанный космическим зондом Кассини перед завершением его миссииКосмические новости сентября в фотографиях08:0030.09.2017
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей фотографии, которые знакомят с тайнами и загадками Вселенной. В этой фотогалерее – космические открытия сентября.

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