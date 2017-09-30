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Телескоп Хаббл запечатлел спиральную галактику NGC 5559. Ее "рукава" - подходящее место для рождения новых звезд. Галактика была открыта астрономом Уильямом Гершелем в 1785 году и расположена примерно в 240 миллионов световых лет от нас в Северном созвездии Волопаса.