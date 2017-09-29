Казаки в центре Москвы: в столице проходят "Дни Краснодарского края"
17:2429.09.2017
(обновлено: 17:26 29.09.2017)
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© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВыставка-ярмарка "Дни Краснодарского края в городе Москве" стартовала в четверг на площади Революции в Москве.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Выставка-ярмарка "Дни Краснодарского края в городе Москве" стартовала в четверг на площади Революции в Москве.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяЯрмарка посвящена 80-летию со дня образования региона.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Ярмарка посвящена 80-летию со дня образования региона.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяЖителям и гостям столицы будут представлены овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, мясная продукция, полуфабрикаты и другие товары от кубанских производителей.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Жителям и гостям столицы будут представлены овощи и фрукты, мед и продукты пчеловодства, кондитерские изделия, мясная продукция, полуфабрикаты и другие товары от кубанских производителей.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПродукция из Краснодарского края будет представлена на территории в пять тысяч квадратных метров. Кубанские производители займут 48 торговых шале и около 20 ресторанных.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Продукция из Краснодарского края будет представлена на территории в пять тысяч квадратных метров. Кубанские производители займут 48 торговых шале и около 20 ресторанных.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края"Сегодня вы сможете прикоснуться к настоящей Кубани, попробовать продукцию и убедиться, что наш край заслуженно называют житницей России", – сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев на открытии выставки.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
"Сегодня вы сможете прикоснуться к настоящей Кубани, попробовать продукцию и убедиться, что наш край заслуженно называют житницей России", – сказал глава Кубани Вениамин Кондратьев на открытии выставки.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ ярмарке принимают участие хранители уникальных казачьих традиций – ремесленники, мастера, народные коллективы.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В ярмарке принимают участие хранители уникальных казачьих традиций – ремесленники, мастера, народные коллективы.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края"Мы привезли нашу культуру, колорит, дух. Хочу добавить, что мы всегда рады гостям, обязательно приезжайте в Краснодарский край", – обратился к жителям и гостям Москвы Кондратьев.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
"Мы привезли нашу культуру, колорит, дух. Хочу добавить, что мы всегда рады гостям, обязательно приезжайте в Краснодарский край", – обратился к жителям и гостям Москвы Кондратьев.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ течение трех дней на выставке-ярмарке пройдут мастер-классы, традиционные кубанские игры, презентации производителей, выступления творческих коллективов региона.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В течение трех дней на выставке-ярмарке пройдут мастер-классы, традиционные кубанские игры, презентации производителей, выступления творческих коллективов региона.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяВ мероприятии примут участие порядка ста фермеров, ремесленников и представителей аграрного туризма.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
В мероприятии примут участие порядка ста фермеров, ремесленников и представителей аграрного туризма.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского краяПосетители ярмарки могут познакомиться с возможностями агротуризма на Кубани, принять участие в мастер-классах ремесленников, посмотреть игровые программы с элементами традиционных казачьих игр. Выставка продлится до 1 октября.
© Фото : пресс-служба администрации Краснодарского края
Посетители ярмарки могут познакомиться с возможностями агротуризма на Кубани, принять участие в мастер-классах ремесленников, посмотреть игровые программы с элементами традиционных казачьих игр. Выставка продлится до 1 октября.
Выставка "Дни Краснодарского края в городе Москве", посвященная празднованию 80-летия со дня образования региона, стартовала в четверг на площади Революции в Москве. Ярмарка кубанских продуктов — в фотоленте Ria.ru.
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