Основатель журнала Playboy Хью Хефнер скончался в своем знаменитом особняке на 92-м году жизни. Как сообщает компания Playboy Enterprise, он мирно ушел из жизни в окружении родных и близких.
Главный Playboy Хью Хефнер
16:2028.09.2017
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© REUTERS / Ethan MilleХью Хефнер родился в Чикаго в 1926 году. В 1944 году он пошел в армию,застал Вторую мировую войну. После нее он поступил в Университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн, где выучился на психолога.
Хью Хефнер родился в Чикаго в 1926 году. В 1944 году он пошел в армию,застал Вторую мировую войну. После нее он поступил в Университет Иллинойса в Урбане-Шампэйн, где выучился на психолога.
© AP Photo / Nick UtПосле учебы он какое-то время проработал копирайтером в журнале Esquire, но уволился оттуда после того, как ему отказали в повышении, и решил создать собственный журнал.
© AP Photo / Nick Ut
После учебы он какое-то время проработал копирайтером в журнале Esquire, но уволился оттуда после того, как ему отказали в повышении, и решил создать собственный журнал.
© AP Photo / LoundyДля создания собственного журнала он взял кредит в банке, одолжил денег у матери и нашел порядка 45 инвесторов. Рабочим названием журнала было Stag Party ("Холостяцкая вечеринка").
© AP Photo / Loundy
Для создания собственного журнала он взял кредит в банке, одолжил денег у матери и нашел порядка 45 инвесторов. Рабочим названием журнала было Stag Party ("Холостяцкая вечеринка").
© REUTERS / Robert GalbraithПервый номер Playboy вышел в 1953 году с Мерилин Монро на обложке. Тираж составлял 70 тысяч экземпляров. К конце десятилетия тираж каждого номера составлял более миллиона экземпляров.
Первый номер Playboy вышел в 1953 году с Мерилин Монро на обложке. Тираж составлял 70 тысяч экземпляров. К конце десятилетия тираж каждого номера составлял более миллиона экземпляров.
© AP Photo / Laurent ReboursСам Хефнер никогда не считал журнал Playboy чисто эротическим - по его словам, это просто журнал об образе жизни. Однако это не мешало ему окружать себя многочисленными моделями в течение всего своего жизненного пути.
© AP Photo / Laurent Rebours
Сам Хефнер никогда не считал журнал Playboy чисто эротическим - по его словам, это просто журнал об образе жизни. Однако это не мешало ему окружать себя многочисленными моделями в течение всего своего жизненного пути.
© AP Photo / Stringer/ Central PressХефнер был трижды женат: в 1949-59 годах на Милли Вилльямс,в 1989-1998 на Кимберли Конрад, с 2010 года и до самой смерти - на Кристал Харрис. Чем старше становился Хефнер, тем моложе были его жены и возлюбленные.
© AP Photo / Stringer/ Central Press
Хефнер был трижды женат: в 1949-59 годах на Милли Вилльямс,в 1989-1998 на Кимберли Конрад, с 2010 года и до самой смерти - на Кристал Харрис. Чем старше становился Хефнер, тем моложе были его жены и возлюбленные.
© AP Photo / Laurent ReboursВ начале 1960-х годов Хефнер создал телешоу "Пентхаус Плейбоя", купил для него особняк и открыл первый клуб Playboy в Чикаго. В апреле 1980-го у него появилась собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде.
© AP Photo / Laurent Rebours
В начале 1960-х годов Хефнер создал телешоу "Пентхаус Плейбоя", купил для него особняк и открыл первый клуб Playboy в Чикаго. В апреле 1980-го у него появилась собственная звезда на "Аллее славы" в Голливуде.
© AP Photo / Matt SaylesОбраз жизни Хефнера полностью соответствовал названию его журнала: бабник-бонвиван, любящий роскошь гедонист, отдающий себя развлечениям 24 часа в сутки.
© AP Photo / Matt Sayles
Образ жизни Хефнера полностью соответствовал названию его журнала: бабник-бонвиван, любящий роскошь гедонист, отдающий себя развлечениям 24 часа в сутки.
© AFP 2017 / Lucy NicholsonДля его журнала снимались такие известные женщины, как Памела Андерсон, Синди Крофуфорд, Ким Бейсингер, Дрю Бэриммор и многие другие. Кроме того, в Playboy публиковались рассказы Набокова, Лема, Артура Кларка, Маргарет Этвуд.
Для его журнала снимались такие известные женщины, как Памела Андерсон, Синди Крофуфорд, Ким Бейсингер, Дрю Бэриммор и многие другие. Кроме того, в Playboy публиковались рассказы Набокова, Лема, Артура Кларка, Маргарет Этвуд.
© AP PhotoДетищу Хефнера и ему самому немало внимания уделяли кинематографисты: в 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды". В 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник".
© AP Photo
Детищу Хефнера и ему самому немало внимания уделяли кинематографисты: в 1992 году о нем был снят документальный фильм "Хью Хефнер: однажды". В 1998 году вышел фильм "Плейбой: история Х", в 2009 году — фильм "Хью Хефнер: Плейбой, активист и мятежник".
© AFP 2017 / Stringer/ Central PressВ 1970 году Хефнер приобрел знаменитый черный самолет Big Bunny ("Большой кролик"), где устраивал вечеринки. Кстати, знаменитый кролик в смокинге и бабочке появился уже во втором номере Playboy и вскоре стал его логотипом.
В 1970 году Хефнер приобрел знаменитый черный самолет Big Bunny ("Большой кролик"), где устраивал вечеринки. Кстати, знаменитый кролик в смокинге и бабочке появился уже во втором номере Playboy и вскоре стал его логотипом.
© AP Photo / Edward s. KitchО Хефнере были написаны несколько книг: "Господин Плейбой: Хью Хефнер и американская мечта", "Плейбой Хью Хефнера", "Плейбой 2000 — вечеринка продолжается".
© AP Photo / Edward s. Kitch
О Хефнере были написаны несколько книг: "Господин Плейбой: Хью Хефнер и американская мечта", "Плейбой Хью Хефнера", "Плейбой 2000 — вечеринка продолжается".
© AP Photo / Jim CooperВ сентябре 2016 года американские СМИ написали об ухудшении состояниия здоровья Хефнера. По словам кого-то из окружения бизнесмена, он выглядел так, как будто похудел на 40 килограммов.
© AP Photo / Jim Cooper
В сентябре 2016 года американские СМИ написали об ухудшении состояниия здоровья Хефнера. По словам кого-то из окружения бизнесмена, он выглядел так, как будто похудел на 40 килограммов.
© AP Photo / Jae C. HongКомментирующие его смерть знаменитости сходятся в том, что Хефнер - живший полной жизнью дальновидный бизнесмен, влияние которого на журналистику, культуру и шоу-бизнес трудно переоценить.
© AP Photo / Jae C. Hong
Комментирующие его смерть знаменитости сходятся в том, что Хефнер - живший полной жизнью дальновидный бизнесмен, влияние которого на журналистику, культуру и шоу-бизнес трудно переоценить.
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