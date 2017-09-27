Пожар на складе боеприпасов неподалеку от Калиновки Винницкой области начался вечером во вторник. По данным СМИ, на нем находятся ракеты к системам залпового огня "Ураган", "Град" и "Смерч". Из близлежащих населенных пунктов эвакуировали около 30 тысяч человек.
Пожар и взрывы на складе боеприпасов под Винницей
14:3227.09.2017
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© AP Photo / Efrem LukatskyПожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Пожар в Виннице начался накануне вечером, на складах сдетонировали боеприпасы.
© AFP 2017 / Sergei SupinskyУкраинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.
Украинские власти закрыли воздушное пространство в радиусе 50 километров от зоны возгорания.
© AP Photo / Efrem LukatskyИз населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из населенного пункта Калиновка, рядом с которым расположен склад, и окрестных сел были эвакуировали тысячи человек.
© AP Photo / Efrem LukatskyПо тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
По тревоге подняты работники полиции Винницкой, Житомирской и Хмельницкой областей. На место направился глава Генштаба Украины.
© REUTERS / Gleb GaranichСМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
СМИ сообщают, что на складе хранятся ракеты к системам залпового огня "Смерч", "Ураган" и "Град".
© AP Photo / Efrem LukatskyИз-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из-за пожара в Виннице закрыли четыре школы, в них временно разместят эвакуированных людей.
© AP Photo / Efrem LukatskyИз-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Из-за взрывов на складе был закрыт железнодорожный перегон Сосенка-Калиновка, свой маршрут изменили четырнадцать поездов.
© AP Photo / Efrem LukatskyПричины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Причины ЧП выясняются, но многие политики уже начали озвучивать свои версии. По мнению советника президента Украины Юрия Бирюкова, пожар могли устроить при помощи некого беспилотника.
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