К Всемирному дню туризма, который отмечается 27 сентября, Ria.ru собрал фотографии самых живописных достопримечательностей России. В список попали не только такие признанные "гранды", как Байкал и Камчатка, но и менее раскрученные, но не менее впечатляющие природные территории разных регионов страны.
Путешествие по России: самые живописные достопримечательности страны
12:2727.09.2017
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© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкОдной из главных достопримечательностей России является легендарный Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.
Одной из главных достопримечательностей России является легендарный Байкал. Это самое глубокое озеро на планете и крупнейший в мире природный резервуар пресной воды.
© РИА Новости / Илья ТиминПерейти в фотобанкЛюбителям истории обязательно надо посетить остров Кижи. На территории расположенного здесь этнографического музея находятся церкви, часовни, дома и хозяйственные постройки XVIII-XX веков, привезенные из различных уголков Заонежья. Четыре из них - церкви Преображения Господня и Покрова Богородицы, колокольня и ограда Кижского погоста являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Любителям истории обязательно надо посетить остров Кижи. На территории расположенного здесь этнографического музея находятся церкви, часовни, дома и хозяйственные постройки XVIII-XX веков, привезенные из различных уголков Заонежья. Четыре из них - церкви Преображения Господня и Покрова Богородицы, колокольня и ограда Кижского погоста являются памятниками Всемирного наследия ЮНЕСКО.
© РИА Новости / Игорь ПодгорныйПерейти в фотобанкВ Сортавальском районе Республики Карелия находится затопленный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Каменоломни появились здесь еще в 1765 году, а мрамор, добытый в Рускеале, использовался для облицовки многих исторических зданий в Санкт-Петербурге, в том числе Эрмитажа, Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов.
В Сортавальском районе Республики Карелия находится затопленный грунтовыми водами бывший мраморный карьер. Каменоломни появились здесь еще в 1765 году, а мрамор, добытый в Рускеале, использовался для облицовки многих исторических зданий в Санкт-Петербурге, в том числе Эрмитажа, Михайловского замка, Исаакиевского и Казанского соборов.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкВ месте слияния рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области находится загадочное место - Аркаим. Это поселение рубежа III—II тысячелетия до н. э. было обнаружено в конце 1980-х годов. Памятник состоит из укрепленного города, некрополей и останков древних пастбищ. Аркаим называют "местом силы", во многом из-за его загадочного происхождения.
В месте слияния рек Большая Караганка и Утяганка в Челябинской области находится загадочное место - Аркаим. Это поселение рубежа III—II тысячелетия до н. э. было обнаружено в конце 1980-х годов. Памятник состоит из укрепленного города, некрополей и останков древних пастбищ. Аркаим называют "местом силы", во многом из-за его загадочного происхождения.
© РИА Новости / Александр КряжевПерейти в фотобанкГорько-соленое "Малиновое озеро" находится в Михайловском районе Алтайского края. Столь необычный цвет его воде придают маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи.
Горько-соленое "Малиновое озеро" находится в Михайловском районе Алтайского края. Столь необычный цвет его воде придают маленькие рачки Артемия Салина, которые участвуют в формировании лечебной грязи.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкДомбай - один из самых известных курортов России. Он расположен у подножья Главного Кавказского хребта на высоте 1650 метров над уровнем моря. Горы, окружающие Домбайскую долину, достигают высоты в 3000-4000 метров.
Домбай - один из самых известных курортов России. Он расположен у подножья Главного Кавказского хребта на высоте 1650 метров над уровнем моря. Горы, окружающие Домбайскую долину, достигают высоты в 3000-4000 метров.
© РИА Новости / Игорь ЗарембоПерейти в фотобанкНа территории Куршской косы есть участок хвойного леса, стволы деревьев в котором отличаются причудливыми изгибами и наклонами. "Танцующий лес" был посажен в 1961 году. Однозначного объяснения аномалиям местных деревьев найти пока не удалось. Есть версия, что причиной искривлений стали гусеницы, которые повредили молодые сосновые побеги.
На территории Куршской косы есть участок хвойного леса, стволы деревьев в котором отличаются причудливыми изгибами и наклонами. "Танцующий лес" был посажен в 1961 году. Однозначного объяснения аномалиям местных деревьев найти пока не удалось. Есть версия, что причиной искривлений стали гусеницы, которые повредили молодые сосновые побеги.
© РИА Новости / Владимир СмирновПерейти в фотобанкОльхон - называют сердцем Байкала. Это крупнейший и единственный населенный остров озера. Природа Ольхона чрезвычайно разнообразна: тут есть и степи, и скалы и леса. А в самом центре острова находится озеро Шара-Нур с соленой минеральными водой и лечебной грязью. Благодаря многочисленным преданиям, Ольхон считается сакральным центром северного шаманского мира. Буряты верят, что где-то на острове скрыта могила Чингисхана.
Ольхон - называют сердцем Байкала. Это крупнейший и единственный населенный остров озера. Природа Ольхона чрезвычайно разнообразна: тут есть и степи, и скалы и леса. А в самом центре острова находится озеро Шара-Нур с соленой минеральными водой и лечебной грязью. Благодаря многочисленным преданиям, Ольхон считается сакральным центром северного шаманского мира. Буряты верят, что где-то на острове скрыта могила Чингисхана.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкЦентр Буддийской традиционной Сангхи России находится в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия. Иволгинский дацан начали строить в середине прошлого века. На данный момент в монастырский комплекс входят десять храмов, а также резиденция Хамбо-ламы, библиотека, оранжерея и учебные корпуса Буддийского университета.
Центр Буддийской традиционной Сангхи России находится в селе Верхняя Иволга в Республике Бурятия. Иволгинский дацан начали строить в середине прошлого века. На данный момент в монастырский комплекс входят десять храмов, а также резиденция Хамбо-ламы, библиотека, оранжерея и учебные корпуса Буддийского университета.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкНа реке Угре в Калужской области силами художника Николая Полисского и участников фестиваля "Архстояние" за последние 17 лет был построен настоящий арт-парк. На территории в 650 гектаров здесь разместилась обширная коллекция самых разнообразных архитектурных и художественных объектов. Никола-Ленивец входит в состав Национального парка "Угра".
На реке Угре в Калужской области силами художника Николая Полисского и участников фестиваля "Архстояние" за последние 17 лет был построен настоящий арт-парк. На территории в 650 гектаров здесь разместилась обширная коллекция самых разнообразных архитектурных и художественных объектов. Никола-Ленивец входит в состав Национального парка "Угра".
© РИА Новости / Мария ВащукПерейти в фотобанкЕдинственная в Евразии Долина гейзеров находится в России в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Это глубокий речной каньон, в бортах которого образовались многочисленные выходы гейзеров и горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера.
Единственная в Евразии Долина гейзеров находится в России в Кроноцком государственном природном биосферном заповеднике на Камчатке. Это глубокий речной каньон, в бортах которого образовались многочисленные выходы гейзеров и горячих источников, грязевые котлы, термальные площадки, водопады и озера.
© РИА Новости / Алексей КуденкоПерейти в фотобанкЕще одна легендарная достопримечательность Камчатки - действующий вулкан Малый Семячик, в кратере которого образовалось озеро Зеленое. Свое название озеро получило более 70 лет назад, с тех пор цвет воды в нем изменился и стал лазурно-серым. Озеро является одним из самых кислых в мире (pH≈1). Его воды содержат соляную, серную и плавиковую кислоты, из-за чего брызги и испарения из озера могут повреждать оптику камер и являются крайне токсичными.
Еще одна легендарная достопримечательность Камчатки - действующий вулкан Малый Семячик, в кратере которого образовалось озеро Зеленое. Свое название озеро получило более 70 лет назад, с тех пор цвет воды в нем изменился и стал лазурно-серым. Озеро является одним из самых кислых в мире (pH≈1). Его воды содержат соляную, серную и плавиковую кислоты, из-за чего брызги и испарения из озера могут повреждать оптику камер и являются крайне токсичными.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкГлавными транспортными воротами Камчатского края является незамерзающая Авачинская бухта. Это одна из крупнейших бухт на планете. Благодаря своей глубине в 26 метров она способна принять любое судно в мире. Символом бухты являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый Авачинский залив.
Главными транспортными воротами Камчатского края является незамерзающая Авачинская бухта. Это одна из крупнейших бухт на планете. Благодаря своей глубине в 26 метров она способна принять любое судно в мире. Символом бухты являются скалы Три Брата, расположенные у выхода в открытый Авачинский залив.
© РИА Новости / Руслан ВахаевПерейти в фотобанкВ Пригородном районе Северной Осетии-Алании находится место, получившее название "города мертвых". Это 95 склепов, воздвигнутых жителями Даргавса в XVII-XIX веках. Раскопки, проведенные в этой долине, помогли установить, что именно здесь находился один из главных центров формирования Тагаурского общества.
В Пригородном районе Северной Осетии-Алании находится место, получившее название "города мертвых". Это 95 склепов, воздвигнутых жителями Даргавса в XVII-XIX веках. Раскопки, проведенные в этой долине, помогли установить, что именно здесь находился один из главных центров формирования Тагаурского общества.
© РИА Новости / Вера КостамоПерейти в фотобанкПожалуй, самой экстремальной туристической поездкой может стать посещение архипелага Земля Франца-Иосифа, который находится в Северном Ледовитом океане. Это одна из самых северных территорий не только России, но и всего мира. Средняя годовая температура на архипелаге −12°C. Здесь легко можно встретить белого медведя или песца, а в водах, омывающих острова, водятся нерпы, тюлени, моржи, нарвалы и белухи.
Пожалуй, самой экстремальной туристической поездкой может стать посещение архипелага Земля Франца-Иосифа, который находится в Северном Ледовитом океане. Это одна из самых северных территорий не только России, но и всего мира. Средняя годовая температура на архипелаге −12°C. Здесь легко можно встретить белого медведя или песца, а в водах, омывающих острова, водятся нерпы, тюлени, моржи, нарвалы и белухи.
© РИА Новости / Евгений ЕпанчинцевПерейти в фотобанкВ Каларском районе Забайкальского края в предгорьях хребта Кодар находится песчаный массив площадью порядка 50 квадратных километров. Чарские пески формируют гряды и цепи барханов, длина которых достигает 150, а высота - 80 метров. В северо-восточной части массива есть два озера — Аленушка и Таежное.
В Каларском районе Забайкальского края в предгорьях хребта Кодар находится песчаный массив площадью порядка 50 квадратных километров. Чарские пески формируют гряды и цепи барханов, длина которых достигает 150, а высота - 80 метров. В северо-восточной части массива есть два озера — Аленушка и Таежное.
© РИА Новости / Саид ЦарнаевПерейти в фотобанкНа границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря находится самое большое по площади озеро Большого Кавказа - Кезенойам. Озеро питается горными реками, поэтому вода в нем даже летом не поднимается выше 17-18 градусов.
На границе Веденского района Чеченской Республики и Ботлихского района Дагестана на высоте 1869 метров над уровнем моря находится самое большое по площади озеро Большого Кавказа - Кезенойам. Озеро питается горными реками, поэтому вода в нем даже летом не поднимается выше 17-18 градусов.
© РИА Новости / Антон ДенисовПерейти в фотобанкВ Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования, высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.
В Хангаласском улусе Якутии находится национальный природный парк "Ленские столбы". Это тянущиеся на многие километры вертикально вытянутые скальные образования, высотой до 220 метров, громоздящиеся вдоль берега реки. Ученые предполагают, что подобный рельеф начал формироваться порядка 400 тысяч лет назад во время поднятия Сибирской платформы.
© РИА Новости / Сергей ПятаковПерейти в фотобанкСамое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.
Самое большое по площади минеральное озеро Европы находится в Палласовском районе Волгоградской области. Минерализация воды в озере Эльтон в полтора раза превышает концентрацию солей Мертвого моря. Водоросли Dunaliella salina придают его солевому раствору красноватый оттенок.
© РИА Новости / Юрий ЛашовПерейти в фотобанкНад долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота - 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы - 100 метров. В силу своей необычной "внешности" скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.
Над долиной реки Биюк-Карасу в Крыму возвышается Белая скала. Ее высота - 325 метров над уровнем моря, а перепад между долиной и вершиной скалы - 100 метров. В силу своей необычной "внешности" скала стала довольно популярным фоном для съемок многих фильмов. Ее можно увидеть в лентах "Человек с бульвара Капуцинов", "Всадник без головы", "Подземелье ведьм" и многих других.
© РИА Новости / Роман КручининПерейти в фотобанкСамая высокая гора Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота Эльбруса - 5642 метра над уровнем моря. Он входит в список семи высочайших вершин планеты.
Самая высокая гора Европы находится на границе республик Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Высота Эльбруса - 5642 метра над уровнем моря. Он входит в список семи высочайших вершин планеты.
© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкОстров-град Свияжск - одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16 века.
Остров-град Свияжск - одна из главных достопримечательностей Татарстана. Он находится на слиянии рек Свияги и Щуки. Свияжск ведет свою историю со времен Ивана Грозного. На острове находятся четыре монастыря, в них сохранились постройки 16 века.
© РИА Новости / Павел ЛисицынПерейти в фотобанкКунгурская ледяная пещера - одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.
Кунгурская ледяная пещера - одна из самых популярных достопримечательностей Сибири и Урала. Она находится в Пермском крае, на правом берегу реки Сылвы. Эта седьмая в мире гипсовая пещера по своей протяженности и одна из крупнейших карстовых пещер в Европейской части России.
© РИА Новости / Илья ПиталевПерейти в фотобанкСелигер - это целая система озер ледникового происхождения, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных километров. Селигер принимает 110 притоков, а из него вытекает лишь одна река Селижаровка. Вода в озере настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине до 5-ти метров. На одном из островов озера находится Нило-Столобенская пустынь - православный мужской монастырь, основанный в 1594 году.
Селигер - это целая система озер ледникового происхождения, общая площадь которой превышает две тысячи квадратных километров. Селигер принимает 110 притоков, а из него вытекает лишь одна река Селижаровка. Вода в озере настолько прозрачная, что можно рассмотреть дно на глубине до 5-ти метров. На одном из островов озера находится Нило-Столобенская пустынь - православный мужской монастырь, основанный в 1594 году.
© РИА Новости / Денис АбрамовПерейти в фотобанкСамый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.
Самый крупный водоем Кавказского биосферного заповедника носит поэтическое название озеро Безмолвия. Его площадь составляет порядка 190 тысяч квадратных метров. Озеро находится на высоте 2530 метров в верховьях реки Имеретинки. Название водоема объясняется довольно просто. Чтобы подняться к нему путешественник идет вдоль русла горной реки, где стоит шум от множества ручьев и водопадов, к которому со временем привыкаешь. Но оказавшись у водной глади озера, турист бывает буквально оглушен его тишиной.
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