Путешествие по России: самые живописные достопримечательности страны

Еще одна легендарная достопримечательность Камчатки - действующий вулкан Малый Семячик, в кратере которого образовалось озеро Зеленое. Свое название озеро получило более 70 лет назад, с тех пор цвет воды в нем изменился и стал лазурно-серым. Озеро является одним из самых кислых в мире (pH≈1). Его воды содержат соляную, серную и плавиковую кислоты, из-за чего брызги и испарения из озера могут повреждать оптику камер и являются крайне токсичными.