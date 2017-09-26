VII Московский международный фестиваль "Круг света" проходит с 23 по 27 сентября. Световые шоу можно посмотреть на Театральной площади, музее-заповеднике "Царицыно", Останкинском парке, Строгинской пойме, а также в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.
"Круг света": инсталляции, танцующие фонтаны и пиротехническое шоу
13:5426.09.2017
(обновлено: 14:01 26.09.2017)
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© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль "Круг света" проходит в столице уже в седьмой раз. В этом году его главной темой стал Год экологии.
Международный фестиваль "Круг света" проходит в столице уже в седьмой раз. В этом году его главной темой стал Год экологии.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСветовые шоу проходят сразу на нескольких открытых площадках: на Театральной площади, в Царицыно, Останкинском парке и в Строгинской пойме. Вход на все площадки свободный.
Световые шоу проходят сразу на нескольких открытых площадках: на Театральной площади, в Царицыно, Останкинском парке и в Строгинской пойме. Вход на все площадки свободный.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фестивале предусмотрены и две площадки под крышей. Это театрально-концертный зал "Мир" на Цветном Бульваре и центр Digital October.
На фестивале предусмотрены и две площадки под крышей. Это театрально-концертный зал "Мир" на Цветном Бульваре и центр Digital October.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкИз года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".
Из года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2016 году фестиваль собрал шесть миллионов человек, и организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться.
В 2016 году фестиваль собрал шесть миллионов человек, и организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фасадах Большого и Малого театров можно увидеть фрагменты пьес Островского, Гоголя, Чехова и других произведений, поставленных на этих сценах.
На фасадах Большого и Малого театров можно увидеть фрагменты пьес Островского, Гоголя, Чехова и других произведений, поставленных на этих сценах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа фасаде Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно" можно посмотреть спектакль "Дворец чувств".
На фасаде Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно" можно посмотреть спектакль "Дворец чувств".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ парке "Царицыно" можно также полюбоваться на шоу танцующих фонтанов под музыку произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов.
В парке "Царицыно" можно также полюбоваться на шоу танцующих фонтанов под музыку произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВидеопроекции LIVE сопровождаются живой музыкой. В рамках фестиваля в Царицыно выступил певец Дмитрий Маликов.
Видеопроекции LIVE сопровождаются живой музыкой. В рамках фестиваля в Царицыно выступил певец Дмитрий Маликов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовой спектакль "озвучивала" и арт-группа Soprano Турецкого - один из лучших женских коллективов, в котором представлены все голоса от колоратурного сопрано до меццо-сопрано.
Световой спектакль "озвучивала" и арт-группа Soprano Турецкого - один из лучших женских коллективов, в котором представлены все голоса от колоратурного сопрано до меццо-сопрано.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФиналом фестиваля станет грандиозный фейерверк — шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября.
Финалом фестиваля станет грандиозный фейерверк — шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС четырёх барж, установленных в акватории Строгинского затона, будут запущены сотни пиротехнических зарядов, а раскроются фейерверки на высоте 500 метров.
С четырёх барж, установленных в акватории Строгинского затона, будут запущены сотни пиротехнических зарядов, а раскроются фейерверки на высоте 500 метров.
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