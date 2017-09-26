РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Фото

"Круг света": инсталляции, танцующие фонтаны и пиротехническое шоу

13:5426.09.2017
(обновлено: 14:01 26.09.2017)
0160
Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Шоу в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Аудиовизуальный спектакль Дворец чувств на здании Большого дворца в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Аудиовизуальный спектакль Дворец чувств на здании Большого дворца в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Шоу фонтанов в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Зрители во время выступления певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Выступление певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Шоу фонтанов в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
Выступление певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкМеждународный фестиваль "Круг света" проходит в столице уже в седьмой раз. В этом году его главной темой стал Год экологии.Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Международный фестиваль "Круг света" проходит в столице уже в седьмой раз. В этом году его главной темой стал Год экологии.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкСветовые шоу проходят сразу на нескольких открытых площадках: на Театральной площади, в Царицыно, Останкинском парке и в Строгинской пойме. Вход на все площадки свободный.Шоу в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Световые шоу проходят сразу на нескольких открытых площадках: на Театральной площади, в Царицыно, Останкинском парке и в Строгинской пойме. Вход на все площадки свободный.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фестивале предусмотрены и две площадки под крышей. Это театрально-концертный зал "Мир" на Цветном Бульваре и центр Digital October.Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На фестивале предусмотрены и две площадки под крышей. Это театрально-концертный зал "Мир" на Цветном Бульваре и центр Digital October.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкИз года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".Аудиовизуальный спектакль Дворец чувств на здании Большого дворца в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Из года в год шоу ставит рекорды – первое место в категории "Мультимедийное шоу", в номинациях "Самая большая видеопроекция" или "Городское событие года".
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкВ 2016 году фестиваль собрал шесть миллионов человек, и организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться.Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
В 2016 году фестиваль собрал шесть миллионов человек, и организаторы не исключают, что прошлогодний рекорд может обновиться.
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаПерейти в фотобанкНа фасадах Большого и Малого театров можно увидеть фрагменты пьес Островского, Гоголя, Чехова и других произведений, поставленных на этих сценах.Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
На фасадах Большого и Малого театров можно увидеть фрагменты пьес Островского, Гоголя, Чехова и других произведений, поставленных на этих сценах.
© РИА Новости / Кирилл КаллиниковПерейти в фотобанкНа фасаде Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно" можно посмотреть спектакль "Дворец чувств".Аудиовизуальный спектакль Дворец чувств на здании Большого дворца в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
На фасаде Большого дворца в музее-заповеднике "Царицыно" можно посмотреть спектакль "Дворец чувств".
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВ парке "Царицыно" можно также полюбоваться на шоу танцующих фонтанов под музыку произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов.Шоу фонтанов в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
В парке "Царицыно" можно также полюбоваться на шоу танцующих фонтанов под музыку произведений Глинки, Чайковского, Прокофьева и других русских композиторов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкВидеопроекции LIVE сопровождаются живой музыкой. В рамках фестиваля в Царицыно выступил певец Дмитрий Маликов.Зрители во время выступления певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Видеопроекции LIVE сопровождаются живой музыкой. В рамках фестиваля в Царицыно выступил певец Дмитрий Маликов.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкСветовой спектакль "озвучивала" и арт-группа Soprano Турецкого - один из лучших женских коллективов, в котором представлены все голоса от колоратурного сопрано до меццо-сопрано.Выступление певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Световой спектакль "озвучивала" и арт-группа Soprano Турецкого - один из лучших женских коллективов, в котором представлены все голоса от колоратурного сопрано до меццо-сопрано.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкФиналом фестиваля станет грандиозный фейерверк — шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября.Шоу фонтанов в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Финалом фестиваля станет грандиозный фейерверк — шоу японской пиротехники, которое устроят в Строгинской пойме 27 сентября.
© РИА Новости / Евгения НовоженинаПерейти в фотобанкС четырёх барж, установленных в акватории Строгинского затона, будут запущены сотни пиротехнических зарядов, а раскроются фейерверки на высоте 500 метров.Выступление певца Дмитрия Маликова в сопровождении живых видеопроекций LIVE в парке Царицыно в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
С четырёх барж, установленных в акватории Строгинского затона, будут запущены сотни пиротехнических зарядов, а раскроются фейерверки на высоте 500 метров.
Световые шоу Небесная механика и Неподвластный времени на фасаде Большого театра в рамках VII Московского международного фестиваля Круг света в Москве"Круг света": инсталляции, танцующие фонтаны и пиротехническое шоу13:5426.09.2017
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 годаНа гребне хвоста: соревнования собак-серферов17:3225.09.2017
Меолодые немки в традиционной одежде региона называемого Черный лес на избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017Фаворит известен, но возможны сюрпризы: немцы выбирают бундестаг и канцлера16:5024.09.2017
Церемония открытия 7-го Московского международного фестиваля Круг Света 2017 на Останкинском пруду в Москве. 23 сентября 2017Музыка и фейерверки на открытии фестиваля "Круг света"11:1024.09.2017
Церемония спуска на воду атомного ледокола Сибирь на Балтийском заводе в Санкт-ПетербургеСпуск на воду атомного ледокола "Сибирь"16:0922.09.2017
Промо модели у автомобиля на стенде Mazda во время автосалона Vladivostok International AutosalonЛучшие фото недели: спасение стола, горы чили и столкновения в Иерусалиме11:5022.09.2017
Президент РФ Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017Путин в "Яндексе"18:2021.09.2017
Пожар в отеле Torn House в Ростове-на-Дону. 21 сентября 2017Пожар в гостинице в центре Ростова-на-Дону16:5021.09.2017
Кубанская ярмарка-2017 в КраснодареКубанская ярмарка-201714:2121.09.2017
Автомобиль, поврежденный обломками рухнувшего здания, после землетрясения в Мехико. 19 сентября 2017Последствия разрушительного землетрясения в Мексике14:1420.09.2017
Все фотоленты

VII Московский международный фестиваль "Круг света" проходит с 23 по 27 сентября. Световые шоу можно посмотреть на Театральной площади, музее-заповеднике "Царицыно", Останкинском парке, Строгинской пойме, а также в театрально-концертном зале "Мир" на Цветном Бульваре и Digital October.

Комментировать
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена