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На гребне хвоста: соревнования собак-серферов

17:3225.09.2017
(обновлено: 20:11 25.09.2017)
0870
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston Чемпионат по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел на калифорнийском пляже Хантингтон-Бич 23 сентября. На фото: пес Скайлер.Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston 
Чемпионат по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел на калифорнийском пляже Хантингтон-Бич 23 сентября. На фото: пес Скайлер.
© AFP 2017 / Mark RalstonВ турнире принимали участие псы и их хозяева из США, Австралии и Бразилии. На фото: пес Дерби со своим хозяином.Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
В турнире принимали участие псы и их хозяева из США, Австралии и Бразилии. На фото: пес Дерби со своим хозяином.
© AFP 2017 / Mark Ralston У участников соревнования было 12 минут на то, чтобы поймать волну. На фото: пес Чарли.Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston 
У участников соревнования было 12 минут на то, чтобы поймать волну. На фото: пес Чарли.
© AFP 2017 / Mark RalstonЖюри оценивало хвостатых серферов по тому, насколько уверенно и долго они стояли на доске, а также по мастерству, с которым это было сделано. На фото: пес Джордиа.Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
Жюри оценивало хвостатых серферов по тому, насколько уверенно и долго они стояли на доске, а также по мастерству, с которым это было сделано. На фото: пес Джордиа.
© AFP 2017 / Mark RalstonУчастники турнира выступали в категориях большие и маленькие псы, а самые отчаянные спортсмены соревновались в тандеме. На фото: выступление в тандеме пса Бакио и его хозяина.Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
Участники турнира выступали в категориях большие и маленькие псы, а самые отчаянные спортсмены соревновались в тандеме. На фото: выступление в тандеме пса Бакио и его хозяина.
© AFP 2017 / Mark RalstonТурнир Surf City Surf Dog в этом году проходил уже в девятый раз. На фото: участник соревнования, собака Далила.Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
Турнир Surf City Surf Dog в этом году проходил уже в девятый раз. На фото: участник соревнования, собака Далила.
© AFP 2017 / Mark RalstonКорги Жожо ждет своей очереди для выступления.Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
Корги Жожо ждет своей очереди для выступления.
© AFP 2017 / Mark RalstonПсы Дерби и Тедди соревнуются с Самсоном и Далилой.Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
Псы Дерби и Тедди соревнуются с Самсоном и Далилой.
© AFP 2017 / Mark RalstonСобака Эбби с хозяином Майклом Уи после выступления.Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
Собака Эбби с хозяином Майклом Уи после выступления.
© AFP 2017 / Mark RalstonВыступления пса Черри.Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
Выступления пса Черри.
© REUTERS / Monica AlmeidaРайан Тор и его пес Пижон перед выступлением на турнире.Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© REUTERS / Monica Almeida
Райан Тор и его пес Пижон перед выступлением на турнире.
© AFP 2017 / Mark RalstonСпустя 10 минут Райан и Пижон уже не настолько уверены в себе.Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Mark Ralston
Спустя 10 минут Райан и Пижон уже не настолько уверены в себе.
© AFP 2017 / Monica AlmeidaУчастник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog пес по кличке Эйнштейн.Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 года
© AFP 2017 / Monica Almeida
Участник турнира по собачьему серфингу Surf City Surf Dog пес по кличке Эйнштейн.
Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog на пляже Хантингтон-Бич, Калифорния. 23 сентября 2017 годаНа гребне хвоста: соревнования собак-серферов17:3225.09.2017
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Ежегодный турнир по собачьему серфингу Surf City Surf Dog прошел в Калифорнии. Участники соревнований — в фотоленте Ria.ru.

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