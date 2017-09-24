В Германии проходят выборы в парламент. В общей сложности в выборах бундестага 19-го созыва принимают участие 42 партии. Голосование на выборах в немецкий бундестаг — в фотоленте Ria.ru.
Фаворит известен, но возможны сюрпризы: немцы выбирают бундестаг и канцлера
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16:5024.09.2017
(обновлено: 16:54 24.09.2017)
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© AFP 2017 / Christof StacheИзбирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).
Избирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).
© REUTERS / Axel SchmidtПо итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.
По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.
© REUTERS / Michaela RehleКонкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.
Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.
© AFP 2017 / Tobias SchwarzСогласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.
Согласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.
© AFP 2017 / DPA/Rolf VennenberndКандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).
Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).
© AFP 2017 / Michele TantussiДействующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).
© РИА Новости / Тимофеева АнгелинаФедеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.
Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPAВ Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.
В Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.
© REUTERS / Michaela RehleВ Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.
В Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANNБольшинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
Большинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
© AFP 2017 / DPA/ Swen PförtnerВ общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.
На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
В общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.
На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sascha SchuermannПравая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.
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