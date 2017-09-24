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Фаворит известен, но возможны сюрпризы: немцы выбирают бундестаг и канцлера

Сюжет:
Выборы в Германии
16:5024.09.2017
(обновлено: 16:54 24.09.2017)
02610
Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Байришцелле, Германия. 24 сентября 2017
Избиратель отдает свой голос на федеральных выборах в Германии, Берлин. 24 сентября 2017
Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
Молодые немки в традиционной одежде региона называемого Черный лес на избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017
На избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
Мартин Шульц с женой направляется на избирательный участок. 24 сентября 2017
Ангела Меркель с мужем направлется на избирательный участок. 24 сентября 2017
Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и супруга на избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017
Избирательный участок в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017
Глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
На избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Christof StacheИзбирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Байришцелле, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Christof Stache
Избирательные участки в Германии начали работу в 8:00 (9:00 мск) и закроются в 18:00 (19:00 мск).
© REUTERS / Axel SchmidtПо итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.Избиратель отдает свой голос на федеральных выборах в Германии, Берлин. 24 сентября 2017
© REUTERS / Axel Schmidt
По итогам голосования будет сформировано новое правительство и назначен канцлер.
© REUTERS / Michaela RehleКонкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
Конкурентами являются два основных кандидата — канцлер Ангела Меркель, представляющая партийный союз ХДС/ХСС, а также бывший глава Европарламента Мартин Шульц, чью кандидатуру на пост канцлера выдвигает социал-демократическая партия СДПГ.
© AFP 2017 / Thomas Kienzle Многие из немцев пришли на избирательные участки в национальной одежде.Молодые немки в традиционной одежде региона называемого Черный лес на избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Thomas Kienzle
Многие из немцев пришли на избирательные участки в национальной одежде.
© AFP 2017 / Tobias SchwarzСогласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.На избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Tobias Schwarz
Согласно результатам исследования, проведенного перед голосованием социологическим институтом INSA, за партийный союз ХДС/ХСС во главе с канцлером Германии Ангелой Меркель готовы отдать свой голос 36% опрошенных, за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) Мартина Шульца — 22%.
© AFP 2017 / DPA/Rolf VennenberndКандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).Мартин Шульц с женой направляется на избирательный участок. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/Rolf Vennenbernd
Кандидат в канцлеры от Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Мартин Шульц проголосовал на выборах в бундестаг около 10.00 (11.00 мск).
© AFP 2017 / Michele TantussiДействующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).Ангела Меркель с мужем направлется на избирательный участок. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Michele Tantussi
Действующий канцлер ФРГ Ангела Меркель проголосовала на выборах в бундестаг вместе с мужем Иоахимом Зауэром около 14.30 (15.30 мск).
© РИА Новости / Тимофеева АнгелинаФедеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер и супруга на избирательном участке в Берлине. 24 сентября 2017
© РИА Новости / Тимофеева Ангелина
Федеральный президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер с супругой проголосовали на выборах в бундестаг около 11.10 (12.10 мск). Политические пристрастия президента известны — Штайнмайер в течение многих лет входит в Социал-демократическую партию Германии.
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPAВ Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.Мужчина в традиционной баварской одежде на избирательном участке в Унтервёссене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sven Hoppe / DPA
В Мюнхене явка на 12.00 (13.00 мск) составила 57,1%. Эо рекордно низкий результат - на выборах 2013 года явка составила 71,5%, в 2009 году — 70,8%.
© REUTERS / Michaela RehleВ Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.Избирательный участок в Мюнхене, Германия. 24 сентября 2017
© REUTERS / Michaela Rehle
В Гамбурге, который является отдельной федеральной землей, на 11.00 (12.00 мск) явка составила 37,4%, в 2013 эта цифра была несколько ниже — 35,4.
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANNБольшинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.Конверты с бюллетенями проголосовавших по почте на избирательном участке в Вюрзелене, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / SASCHA SCHUERMANN
Большинство опрошенных РИА Новости жителей Берлина, которые проголосовали в воскресенье на федеральных выборах в бундестаг на участке в районе Целендорф на юго-востоке столицы, отдали свои голоса за альянс ХДС/ХСС во главе с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
© AFP 2017 / DPA/ Swen PförtnerВ общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017Глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / DPA/ Swen Pförtner
В общей сложности 42 партии претендуют на места в 19-м созыве немецкого бундестага, получить которые смогут партии, преодолевшие пятипроцентный барьер. По партийным спискам будут избираться 34 объединения, еще восемь партий выдвинули кандидатов по избирательным округам.

На фото: глава МИД Германии Зигмар Габриэль с женой на избирательном участке в Госларе, Германия. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sascha SchuermannПравая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.На избирательном участке в Германии. 24 сентября 2017
© AFP 2017 / Sascha Schuermann
Правая партия "Альтернатива для Германии" (АдГ) считает, что выборы в бундестаг могут быть сфальсифицированы.
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В Германии проходят выборы в парламент. В общей сложности в выборах бундестага 19-го созыва принимают участие 42 партии. Голосование на выборах в немецкий бундестаг — в фотоленте Ria.ru.

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