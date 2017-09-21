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Путин в "Яндексе"

18:2021.09.2017
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Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа в центре) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа) во время демонстрации действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
Президент РФ Владимир Путин и руководитель проекта Яндекс.Такси Тигран Худавердян (справа) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
Президент РФ Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (слева) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
Автомобиль президента РФ Владимира Путина на территории московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ четверг глава российского государства побывал в центральном офисе компании "Яндекс", которая на этой неделе отмечает свое 20-летие.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа в центре) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В четверг глава российского государства побывал в центральном офисе компании "Яндекс", которая на этой неделе отмечает свое 20-летие.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПутину показали разработанный "Яндексом" беспилотный автомобиль. Глава государства понаблюдал, как гибридный автомобиль Toyota Prius тронулся и поехал по внутреннему двору здания компании.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа) во время демонстрации действующего прототипа беспилотного автомобиля в московском офисе отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Путину показали разработанный "Яндексом" беспилотный автомобиль. Глава государства понаблюдал, как гибридный автомобиль Toyota Prius тронулся и поехал по внутреннему двору здания компании.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкГлава государства ознакомился со всеми основными проектами IT-компании, в том числе с сервисами, посвященными интернет-торговле, здоровью, погоде и пассажирским перевозкам. На фото: президент России Владимир Путин и руководитель проекта "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.Президент РФ Владимир Путин и руководитель проекта Яндекс.Такси Тигран Худавердян (справа) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Глава государства ознакомился со всеми основными проектами IT-компании, в том числе с сервисами, посвященными интернет-торговле, здоровью, погоде и пассажирским перевозкам. На фото: президент России Владимир Путин и руководитель проекта "Яндекс.Такси" Тигран Худавердян.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкОфисы "Яндекса" есть во многих городах России. Президент отметил, что сейчас активно развивается Дальний Восток и посоветовал компании подумать над открытием представительства в ДФО.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (справа) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Офисы "Яндекса" есть во многих городах России. Президент отметил, что сейчас активно развивается Дальний Восток и посоветовал компании подумать над открытием представительства в ДФО.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкВ "Яндексе" работают порядка семи тысяч человек, средний возраст сотрудников — 30 лет, большинство из них — выпускники ведущих российских вузов.Президент РФ Владимир Путин во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс. 21 сентября 2017
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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В "Яндексе" работают порядка семи тысяч человек, средний возраст сотрудников — 30 лет, большинство из них — выпускники ведущих российских вузов.
© РИА Новости / Алексей ДружининПерейти в фотобанкПрезидент России в офисе "Яндекса" пообщался с голосовым помощником "Алиса". Вопросы ей можно задавать вслух или печатать в чате. Этот голосовой поисковик официально запустят 10 октября.Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор компании Яндекс Аркадий Волож (слева) во время посещения московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Алексей Дружинин
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Президент России в офисе "Яндекса" пообщался с голосовым помощником "Алиса". Вопросы ей можно задавать вслух или печатать в чате. Этот голосовой поисковик официально запустят 10 октября.
© РИА Новости / Сергей ГунеевПерейти в фотобанкПосле завершения осмотра президент России поблагодарил руководство "Яндекса" за экскурсию и отправился в Кремль на встречу с представителями бизнеса.Автомобиль президента РФ Владимира Путина на территории московского офиса отечественной ИТ-компании Яндекс, которой исполняется 20 лет
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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После завершения осмотра президент России поблагодарил руководство "Яндекса" за экскурсию и отправился в Кремль на встречу с представителями бизнеса.
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Президент России Владимир Путин в четверг побывал в московском офисе компании "Яндекс". Общение главы государства с сотрудниками поисковика и с голосовым помощником "Алисой" — в фотоленте Ria.ru.

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