Кубанская ярмарка-2017

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"Выставка – отражение широкой кубанской души, символ нашего гостеприимства. Важно, чтобы такое же разнообразие кубанских продуктов было и на столах в каждой семье, на полках магазинов региона и за его пределами", – сказал на ее открытии губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.