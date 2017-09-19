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Раскованность и кокетство Недели моды в Мадриде

15:5719.09.2017
(обновлено: 16:02 19.09.2017)
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Модели во время показа коллекции дизайнера Андрес Сарда на Неделе моды в Мадриде
Модель во время показа коллекции дизайнера Долорес Кортес на Неделе моды в Мадриде
Модель во время показа коллекции дизайнера Агаты Руис де ла Прада на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Модели во время показа коллекции дизайнера Майи Хансен на Неделе моды в Мадриде. 18 сентября 2017
Модель во время показа коллекции дизайнера Франсиса Монтесиноса на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Модель во время показа коллекции дизайнера Агаты Руис де ла Прада на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Модель во время показа коллекции дизайнера Долорес Кортес на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Модель во время показа коллекции дизайнера Франсиса Монтесиноса на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Модель во время показа коллекции дизайнера Андрес Сарда на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Модели во время показа коллекции дизайнера Ulises Merida на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Модель во время показа коллекции дизайнера Juana Martin на Неделе моды в Мадриде. 17 сентября 2017
Модель во время показа коллекции Maya Hansen на Неделе моды в Мадриде. 17 сентября 2017
Модели во время показа коллекции бренда Menchen Tomas на Неделе моды в Мадриде. 16 сентября 2017
Модель во время показа коллекции дизайнера Андре Сарда на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
Модель во время показа коллекции модного дома Debota&Lomba на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys Молодые испанские дизайнеры и известные модные бренды Испании в эти дни представляют в Мадриде свои коллекции сезона весна-лето/2018.Модели во время показа коллекции дизайнера Андрес Сарда на Неделе моды в Мадриде
© AFP 2017 / Gabriel Bouys 
Молодые испанские дизайнеры и известные модные бренды Испании в эти дни представляют в Мадриде свои коллекции сезона весна-лето/2018.
© AFP 2017 / Belen DiazВсего в Mercedes-Benz Fashion Week Madrid нимают участие 43 известных дизайнера и модных бренда.Модель во время показа коллекции дизайнера Долорес Кортес на Неделе моды в Мадриде
© AFP 2017 / Belen Diaz
Всего в Mercedes-Benz Fashion Week Madrid нимают участие 43 известных дизайнера и модных бренда.
© AFP 2017 / Gabriel BouysМодные дефиле проходят в выставочном комплексе Feria de Madrid.Модель во время показа коллекции дизайнера Агаты Руис де ла Прада на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Модные дефиле проходят в выставочном комплексе Feria de Madrid.
© AFP 2017 / Gerard JulienМодели во время показа коллекции дизайнера Майи Хансен.Модели во время показа коллекции дизайнера Майи Хансен на Неделе моды в Мадриде. 18 сентября 2017
© AFP 2017 / Gerard Julien
Модели во время показа коллекции дизайнера Майи Хансен.
© AFP 2017 / Gabriel BouysПоказ коллекции дизайнера Франсиса Монтесиноса.Модель во время показа коллекции дизайнера Франсиса Монтесиноса на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Показ коллекции дизайнера Франсиса Монтесиноса.
© AFP 2017 / Gabriel BouysПоказ коллекции дизайнера Агаты Руис де ла Прада.Модель во время показа коллекции дизайнера Агаты Руис де ла Прада на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Показ коллекции дизайнера Агаты Руис де ла Прада.
© AFP 2017 / Gabriel Bouys Показ коллекции дизайнера Долорес Кортес.Модель во время показа коллекции дизайнера Долорес Кортес на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys 
Показ коллекции дизайнера Долорес Кортес.
© REUTERS / Susana Vera Показ коллекции дизайнера Франсиса Монтесиноса.Модель во время показа коллекции дизайнера Франсиса Монтесиноса на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Показ коллекции дизайнера Франсиса Монтесиноса.
© AFP 2017 / Gabriel Bouys Показ коллекции дизайнера Андреса Сарды.Модель во время показа коллекции дизайнера Андрес Сарда на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys 
Показ коллекции дизайнера Андреса Сарды.
© AFP 2017 / Gabriel Bouys Модели во время показа коллекции дизайнера Улисса Мерида.Модели во время показа коллекции дизайнера Ulises Merida на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys 
Модели во время показа коллекции дизайнера Улисса Мерида.
© AFP 2017 / Gabriel BouysПоказ коллекции дизайнера Juana Martin.Модель во время показа коллекции дизайнера Juana Martin на Неделе моды в Мадриде. 17 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Показ коллекции дизайнера Juana Martin.
© AFP 2017 / Gabriel BouysПоказ коллекции Maya Hansen.Модель во время показа коллекции Maya Hansen на Неделе моды в Мадриде. 17 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Показ коллекции Maya Hansen.
© AFP 2017 / Gabriel BouysМодели во время показа коллекции бренда Menchen Tomas.Модели во время показа коллекции бренда Menchen Tomas на Неделе моды в Мадриде. 16 сентября 2017
© AFP 2017 / Gabriel Bouys
Модели во время показа коллекции бренда Menchen Tomas.
© REUTERS / Susana VeraПоказ коллекции дизайнера Андреса Сарды.Модель во время показа коллекции дизайнера Андре Сарда на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© REUTERS / Susana Vera
Показ коллекции дизайнера Андреса Сарды.
© REUTERS / Sergio PerezПоказа новой коллекции модного дома Debota&Lomba.Модель во время показа коллекции модного дома Debota&Lomba на Неделе моды в Мадриде. 15 сентября 2017
© REUTERS / Sergio Perez
Показа новой коллекции модного дома Debota&Lomba.
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Неделя моды Mercedes-Benz Fashion Week Madrid проходит в столице Испании с 16 по 20 сентября. Работы молодых испанских дизайнеров и новые коллекции модных брендов — в фотоленте Ria.ru.

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Комментарии
1 пользователь оставил 1 комментарий
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Alex Barishikov
обидно за фотографа последнего снимка, не на том ракурсе оказался.
16:02
19.09.2017
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